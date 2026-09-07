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Gregor Masterchef
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Izgubil je 70 kilogramov, zdaj navdušuje v MasterChefu

N. Č.
07. 09. 2026 12.23
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Nocojšnji tekmovalec MasterChefa Slovenija je s svojo življenjsko zgodbo navdušil številne. V nekaj letih je izgubil kar 70 kilogramov, danes pa želi z vztrajnostjo in pozitivnim zgledom navdihniti tudi druge.

Nocoj ob 20.10 na POP TV gledalce čaka nova epizoda priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. Med tekmovalci je tudi Gregor Spudič, ki je v preteklosti doživel izjemno osebno preobrazbo. O svoji poti je odkrito spregovoril tudi na družbenih omrežjih, kjer je razkril, da je izgubil kar 70 kilogramov.

Gregor je zapisal, da je pred nekaj leti tehtal 163 kilogramov in se spopadal s številnimi zdravstvenimi težavami. Med drugim je omenil povišan krvni tlak, težave z dihanjem, bolečine v hrbtenici in opozorila zaradi povišanega krvnega sladkorja.

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"Bil sem ujet v lastnem telesu. Pot naprej se je zdela nemogoča. A odločil sem se – dovolj je, ne bom se več smilil samemu sebi. Odločil sem se za spremembo!," je med drugim zapisal lani v objavi na Facebooku.

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Danes je povsem drug človek

Kot priznava, ni posegal po hitrih rešitvah ali strogih dietah. Uspeh pripisuje predvsem vztrajnosti, postopnim spremembam življenjskega sloga in poslušanju svojega telesa.

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Danes je 70 kilogramov lažji, poroča v svoji objavi, njegovo zdravstveno stanje pa se je bistveno izboljšalo. Pravi, da lahko znova brez težav uživa v gibanju, ima več energije in z optimizmom zre v prihodnost.

"Ni pomembno, kolikokrat padeš, pomembno je, kolikokrat se pobereš. Ne čakaj na "pravi trenutek", začni zdaj, s tem, kar imaš, in tam, kjer si. Spremembe se začnejo tam, kjer se odločiš, da se ne vrneš nazaj," je zapisal in dodal, da želi njegova zgodba opogumiti vse, ki se soočajo s podobnimi izzivi.

Gregor, MasterChef
Gregor, MasterChefFOTO: POP TV

Njegovo zgodbo bomo spremljali tudi v MasterChefu

Gregorja bodo gledalci nocoj spremljali tudi v novi epizodi oddaje MasterChef Slovenija. Kako se bo znašel pred kuharskimi izzivi in ali bo navdušil sodnike, bo razkrito v oddaji ob 20.10 na POP TV. V oddaji bo razkril tudi več o svoji osebni zgodbi. Nekaj utrinkov iz oddaje vas čaka že v videoposnetku spodaj.

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Najbolj neučakani si lahko novo epizodo ogledajo že zdaj na VOYO.

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