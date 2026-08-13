MasterChef Slovenija se vrača že zelo kmalu

Tudi letos bodo morali ljubiteljski kuharji pred sodniki dokazati, da znajo preseči domačo kuhinjo, se znajti pod časovnim pritiskom in iz sestavin ustvariti krožnike, vredne MasterChef kuhinje. Čakajo jih številni izzivi, skozi katere bodo lahko pokazali svoje znanje, iznajdljivost in kuharski podpis.
V MasterChef kuhinjo vstopa nova skupina tekmovalcev z različnimi življenjskimi zgodbami, izkušnjami in pogledi na kulinariko. Med njimi najdemo vse od ljubiteljev tradicionalnih okusov in slaščičarstva do tekmovalcev, ki jih navdušujejo sodobni kulinarični trendi, eksperimentiranje in dovršena podoba krožnikov.
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