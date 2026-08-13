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MasterChef Slovenija se vrača in z že12. sezono v ospredje postavlja tisto, zaradi česar ga imamo najraje: vrhunske kulinarične izzive.
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MasterChef Slovenija se vrača že zelo kmalu

M.S.
13. 08. 2026 13.00
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Ljubitelji kulinarike bodo na svoj račun znova prišli že ob koncu poletja. MasterChef Slovenija se 31. avgusta vrača na POP TV, pred nami pa je že 12. sezona priljubljenega kuharskega tekmovanja.

Tudi letos bodo morali ljubiteljski kuharji pred sodniki dokazati, da znajo preseči domačo kuhinjo, se znajti pod časovnim pritiskom in iz sestavin ustvariti krožnike, vredne MasterChef kuhinje. Čakajo jih številni izzivi, skozi katere bodo lahko pokazali svoje znanje, iznajdljivost in kuharski podpis.

MasterChef Slovenija.
MasterChef Slovenija.FOTO: 24ur.com
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V MasterChef kuhinjo vstopa nova skupina tekmovalcev z različnimi življenjskimi zgodbami, izkušnjami in pogledi na kulinariko. Med njimi najdemo vse od ljubiteljev tradicionalnih okusov in slaščičarstva do tekmovalcev, ki jih navdušujejo sodobni kulinarični trendi, eksperimentiranje in dovršena podoba krožnikov.

MasterChef Slovenija se vrača in z že12. sezono v ospredje postavlja tisto, zaradi česar ga imamo najraje: vrhunske kulinarične izzive.
MasterChef Slovenija se vrača in z že12. sezono v ospredje postavlja tisto, zaradi česar ga imamo najraje: vrhunske kulinarične izzive.FOTO: 24ur.com

Kdo bo letos stopil pred sodnike in se podal v boj za naziv MasterChef Slovenija? Seznam vseh letošnjih tekmovalcev in njihove zgodbe si lahko ogledate v spodnjem članku.

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