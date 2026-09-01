Takšno je bilo vzdušje ob začetku 12. sezone MasterChefa

Včeraj se je začela 12. sezona priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija, v kateri se bo za pokal in glavno nagrado pomerilo 16 ljubiteljskih kuharjev. Prvo oddajo so tekmovalci in sodniki tokrat spremljali skupaj, zato vznemirjenja ni manjkalo niti po tem, ko so bile kamere v MasterChef kuhinji že ugasnjene. Ogleda prve epizode se je udeležila tudi novinarka POP IN Tjaša Železen, ki je za 24UR preverila, kako se tekmovalci počutijo ob tem, ko se njihova MasterChef zgodba prvič odvija tudi pred očmi gledalcev.
Med njimi je bila tudi Tanja Rajar, ki je priznala, da jo je pred ogledom spremljala podobna živčnost kot pred njenim prvim kuhanjem v MasterChef kuhinji. "Prisotno je nekaj treme, ker bomo oddajo gledali skozi oči gledalcev," je povedala letošnja tekmovalka.
Povsem drugače je bilo pri sodniku Mojmirju Šiftarju, ki je prvo skupno spremljanje oddaje pričakal sproščeno. Kot je zaupal, komaj čaka, da Slovenija vidi, kaj prinaša letošnja sezona. Ob tem je spomnil tudi vse kuharske navdušence, da so prijave za naslednjo sezono MasterChef Slovenija še vedno odprte.
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