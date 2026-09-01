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MasterChef Odiseja
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Takšno je bilo vzdušje ob začetku 12. sezone MasterChefa

M.S.
01. 09. 2026 11.09
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Začela se je 12. sezona MasterChef Slovenija, prvo oddajo pa so tekmovalci in sodniki skupaj spremljali v Odiseji. Tanja Rajar je priznala, da je bilo pred ogledom prisotne nekaj treme, medtem ko Mojmir Šiftar že komaj čaka, da gledalci spoznajo letošnjo sezono.

Včeraj se je začela 12. sezona priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija, v kateri se bo za pokal in glavno nagrado pomerilo 16 ljubiteljskih kuharjev. Prvo oddajo so tekmovalci in sodniki tokrat spremljali skupaj, zato vznemirjenja ni manjkalo niti po tem, ko so bile kamere v MasterChef kuhinji že ugasnjene. Ogleda prve epizode se je udeležila tudi novinarka POP IN Tjaša Železen, ki je za 24UR preverila, kako se tekmovalci počutijo ob tem, ko se njihova MasterChef zgodba prvič odvija tudi pred očmi gledalcev.

MasterChef Odiseja
MasterChef OdisejaFOTO: 24UR
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Med njimi je bila tudi Tanja Rajar, ki je priznala, da jo je pred ogledom spremljala podobna živčnost kot pred njenim prvim kuhanjem v MasterChef kuhinji. "Prisotno je nekaj treme, ker bomo oddajo gledali skozi oči gledalcev," je povedala letošnja tekmovalka.

Za kanček modne popestritve je poskrbel Tadej Oblak, ki je navdušil s simpatičnim stajlingom.
Za kanček modne popestritve je poskrbel Tadej Oblak, ki je navdušil s simpatičnim stajlingom.FOTO: Instagram
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Povsem drugače je bilo pri sodniku Mojmirju Šiftarju, ki je prvo skupno spremljanje oddaje pričakal sproščeno. Kot je zaupal, komaj čaka, da Slovenija vidi, kaj prinaša letošnja sezona. Ob tem je spomnil tudi vse kuharske navdušence, da so prijave za naslednjo sezono MasterChef Slovenija še vedno odprte.

Tjaša Železen je tudi tokrat navdušila s svojo značilno iskrenostjo in sproščenostjo.
Tjaša Železen je tudi tokrat navdušila s svojo značilno iskrenostjo in sproščenostjo.FOTO: Instagram

Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV.

MasterChef Slovenija 12
MasterChef Slovenija 12FOTO: 24ur.com
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MasterChef Slovenija kuhanje tekmovanje POP TV kulinarični šov
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