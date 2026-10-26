Samozavestni podjetnik iz Novega Sada že osvaja 'otočanke'

V vilo prihaja novi tekmovalec, ki bi lahko pošteno premešal karte med otočani. 25-letni Matija iz Novega Sada je podjetnik, ki zase pravi, da natanko ve, kaj želi tako v poslu kot tudi v ljubezni. Ker ne mara ovinkarjenja in igric, bi lahko njegov prihod povzročil kar nekaj razburjenja.

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Matija priznava, da mu je družina največja opora v življenju. Vedno se je zgledoval po očetu, ki mu je s svojimi zgodbami o zamujenih priložnostih pokazal, kako pomembno je tvegati in zagrabiti priložnosti, ko se pojavijo.

icon-expand Otok ljubezni Adria - Matija FOTO: VOYO

Trenutno je močno osredotočen na kariero in gradnjo uspešne prihodnosti. Posebej ga zanimajo nepremičnine v Dubaju, v katerih vidi velik poslovni potencial. Kljub ambicioznim načrtom pa si želi tudi ljubezni.

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Ne mara igric in negotovosti

Ko gre za odnose, Matija pravi, da je iskren, neposreden in da vedno stoji za svojimi besedami. Dekletom se približa samozavestno, a spoštljivo, zavrnitev pa sprejme brez užaljenosti ali nepotrebne drame. Najbolj ga pritegnejo športna in samozavestna dekleta, ki imajo svoje interese, cilje in sanje. Ob lepem nasmehu in izrazitih očeh pa ga navduši predvsem osebnost. Išče partnerico, ki ima svoje življenje in svoje ambicije.

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Romantik s podjetniško žilico

Čeprav mu je trenutno na prvem mestu kariera, zna ceniti tudi male stvari, ki odnos naredijo poseben. Idealen zmenek si predstavlja precej preprosto: skupno kuhanje, ogled filma, večerjo v dobri restavraciji ali spontano vožnjo brez vnaprej določenega cilja. Rad preseneti z drobnimi pozornostmi in darili, obenem pa poudarja, da partnerici nikoli ne bi omejeval svobode. Ljubosumje namreč ni del njegovega značaja.

icon-expand 'Bombshell' Matija. FOTO: VOYO

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Bo osvojil katero od otočank?

Matija v ljubezni ne mara negotovosti. Ko mu je nekdo všeč, želi odkrito govoriti in vedeti, pri čem je. Prav zato bo zanimivo spremljati, kako se bo znašel v vili in ali bo katera od tekmovalk v samozavestnem podjetniku prepoznala potencialnega partnerja. Njegov prihod bo zagotovo prinesel novo dinamiko, vprašanje pa je le, komu bo najbolj zmešal glavo .

icon-expand Matija na zmenku z Aljo in Laro. FOTO: VOYO

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