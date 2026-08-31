Nova serija prihaja na POP TV, njena zgodba pa skriva veliko skrivnost

V središču zgodbe je Madeline "Matty" Matlock, izkušena odvetnica, ki se po daljšem premoru vrne v svet prava. Zaposli se v prestižni odvetniški pisarni Jacobson Moore, kjer jo zaradi njenih let in umirjenega nastopa sprva podcenjujejo. Toda kmalu postane jasno, da se za prijaznim nasmehom skriva izjemno oster um, ki zna opaziti podrobnosti, ki jih drugi spregledajo.
O čem govori serija?
Pri reševanju zahtevnih primerov sodeluje z odvetnico Olympio ter mlajšima sodelavcema Billyjem in Sarah, hkrati pa si postopoma pridobiva zaupanje sodelavcev. Njena vrnitev v odvetniške vode pa ni naključna. Matty namreč skriva osebni motiv, zaradi katerega se je odločila ponovno stopiti v ospredje, in z vsakim novim primerom se nevarno približuje resnici, ki jo nekateri želijo ohraniti zakopano.
Gre za povsem novo zgodbo
Čeprav si serija deli ime s kultno uspešnico iz osemdesetih let, gre za povsem novo zgodbo. Ustvarjalka Jennie Snyder Urman je legendarni koncept preoblikovala v sodobno pravno dramo, ki združuje napete sodne primere, osebne skrivnosti in nepričakovane preobrate.
Kathy Bates v glavni vlogi
Posebno težo seriji daje oskarjevka in dobitnica emmyja Kathy Bates, ki je za svojo upodobitev Matty prejela številne pohvale kritikov in gledalcev. Ob njej nastopajo še Skye P. Marshall, Jason Ritter, David Del Rio in Leah Lewis.
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