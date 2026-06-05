Tega o Melani Mekicar in Sašu Staretu še niste vedeli

Kratka, zabavna in iskrena igra "drži / ne drži" je razkrila, kako dobro se voditeljski dvojec Slovenija ima talent pozna. Voditelja Sašo Stare in Melani Mekicar sta v hitrem tempu odgovarjala na trditve, ki so segale od plesnih vložkov do zgodovine oddaje.
Voditeljski tandem, ki ga obožujemo
V objavi, ki kroži po družbenih omrežjih, Sašo in Melani dokazujeta, zakaj sta eden najbolj simpatičnih televizijskih parov pri nas. Med kratkimi izjavami, smehom in hudomušnimi pripombami se pokaže njuna pristna kemija, ki si jo lahko ogledate tudi sami, če se odločite za ogled avdicijske oddaje v živo.
Trditve, na katere odgovarjata v zabavnem videoposnetku, se nanašajo na oddajo Slovenija ima talent in zabavne trenutke iz njune preteklosti. Od "plesala si, oblečena v papagaja" do "v mojem srcu si ti prvi" – dinamika je lahkotna, sproščena in polna internih šal, ki razkrivajo, kako dobro se poznata.
"Drži ali ne drži?" – igra, ki razkrije več, kot si mislimo
Format je preprost: vsak od njiju dobi trditev, nato pa mora odgovoriti, ali drži ali ne. A prav v tej preprostosti se skriva čar – odgovori so hitri, spontani in pogosto presenetljivi. Njuni odzivi so polni humorja, a hkrati pokažejo, kako dobro obvladata improvizacijo – veščino, ki je pri vodenju ene najbolj znanih televizijskih oddaj pri nas ključna. Celotno igro si lahko ogledate v videoposnetku spodaj.
Slovenija ima talent: oglejte si avdicijsko oddajo v živo
Prvo avdicijsko snemanje 11. sezone Slovenija ima talent je za nami in če sodimo po prvih odzivih, nas čaka še ena nepozabna sezona. Že prvi snemalni dan je postregel z veliko smeha, navdušenja, čustev in tudi presenečenj. Med največjimi zagotovo izstopa prvi zlati gumb sezone, ki je letos dobil prav posebno oznako – predsedniški.
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