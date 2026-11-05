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Mili je dekletom priznala, kaj sta z Lukom počela ponoči..
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Mili odgovorila kritikom: "Kot da še nikoli niste videli, da se ljubezen razvije iz prijateljstva"

N. Č.
05. 11. 2026 11.58
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Mili in Luka sta znova v središču pozornosti. Potem ko so drugi tekmovalci podvomili o iskrenosti njune zveze, je Mili brez ovinkarjenja povedala, kaj si misli o njihovih komentarjih.

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Tik pred velikim finalom šova Love Island Adria je v središču pozornosti nov par, ki vzbuja negotovost pri sotekmovalcih. Mili in Luka sta se namreč znašla pod drobnogledom, saj drugi tekmovalci dvomijo o iskrenosti njune zveze. A Mili je zdaj kritikom odgovorila brez ovinkarjenja.

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Od prijateljstva do romance

Medtem ko se prva sezona Love Island Adria približuje finalu, postajajo odnosi v vili vse bolj napeti. Med najbolj komentiranimi pari sta prav Mili in Luka, katerih odnos se je skozi sezono razvijal postopoma. Začela sta kot prijatelja, nato pa se je med njima rodila simpatija, ki je sčasoma prerasla v nekaj več.

Luka in Mili
Luka in Mili FOTO: VOYO

Prav zaradi tega razvoja dogodkov pa jima nekateri drugi otočani niso povsem verjeli. Med izzivi in pogovori v vili sta bila večkrat tarča dvomov in komentarjev, da njuna čustva morda niso tako iskrena, kot trdita sama in pa da se pretvarjata, da so njuna čustva resnična, samo zaradi finala.

Mili ni ostala tiho

Ko se je par med enim izmed zadnjih izzivov znova znašel pod pritiskom drugih tekmovalcev, je Mili jasno povedala, kaj si misli o njihovih očitkih.

"Ne vem, čemu se vi ljudje čudite, kot da še nikoli niste videli, da se je ljubezen razvila iz prijateljstva," je odločno sporočila drugim tekmovalcem. S tem je dala vedeti, da jo mnenje okolice ne bo omajalo in da v njun odnos verjame bolj kot kadar koli prej.

Luka ji stoji ob strani

Med celotnim dogajanjem pa Mili ves čas ob strani stoji njen partner Luka. Po poročanju portala RTL.hr je odkrito zagovarjal njun odnos in pokazal, da sta glede prihodnosti ter svojih čustev popolnoma usklajena.

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Prav zaradi medsebojne podpore ju mnogi gledalci vidijo kot enega najmočnejših parov letošnje sezone, čeprav vsi tekmovalci v vili tega mnenja očitno ne delijo.

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Bosta osvojila tudi srca gledalcev?

Dan pred finalom ostaja odprto vprašanje, ali bo zgodba, ki se je začela kot prijateljstvo, prepričala tudi občinstvo. Medtem ko so številni islanderji skeptični, sta Mili in Luka odločena dokazati nasprotno.

Luka je Mili vprašal, če bi bila njegovo dekle.
Luka je Mili vprašal, če bi bila njegovo dekle.FOTO: VOYO

Njuna zveza je ena najbolj nepričakovanih zgodb sezone, prav zato pa je vse več gledalcev radovednih, ali bosta svojo romanco uspešno prenesla tudi zunaj vile.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov, saj boste prav vi s svojimi glasovi odločili, kateri par bo osvojil 50.000 evrov.

Sta Mili in Luka svoj odnos dvignila na višji nivo?
Sta Mili in Luka svoj odnos dvignila na višji nivo?FOTO: VOYO
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Mili navdušila s skritim talentom, Luka ni mogel skriti navdušenja

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