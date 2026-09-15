Ni prišla izgubljat časa, njen cilj je jasen

Med najbolj opaznimi tekmovalkami šova Love Island Adria oziroma Otok ljubezni Adria je tudi Mili, 26-letnica iz Smedereva, ki trenutno živi v Črni gori, piše Net.hr. Ljubiteljica fitnesa, plesa in zdravega načina življenja ima jasen cilj: najti partnerja, s katerim bi lahko gradila skupno prihodnost.

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Kdo je Mili?

Mili prihaja iz Smedereva, živi pa v Črni gori. Po poklicu je hostesa, pomemben del njenega življenja pa predstavlja fitnes, ki jo je po njenih besedah preobrazil tako fizično kot psihično, piše Net.hr. Poleg treningov obožuje tek, glasbo, ples in preizkušanje veganskih receptov.

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Pravi, da je njena največja vrlina vztrajnost, v šov pa se je prijavila predvsem zato, ker je želela stopiti iz cone udobja in se preizkusiti v povsem novi izkušnji.

icon-expand Otok ljubezni Adria - Mili FOTO: VOYO

V ljubezni ve, kaj želi

Za razliko od številnih tekmovalcev Mili zelo jasno pove, kakšne so njene prioritete. Pri moškem jo najbolj pritegneta energija in ambicioznost, pomembno pa ji je tudi, da skrbi zase in živi zdrav življenjski slog. Čeprav priznava, da je fizična privlačnost pomembna, ji veliko več pomenijo skupni cilji, podobni pogledi na življenje in dobra energija med partnerjema.

V šov je prišla po moža

Mili ne skriva, da je v šov prišla z resnimi nameni. V intervjujih pred oddajo je odkrito priznala, da se ne želi zapletati v igrice in da se v ljubezni popolnoma prepusti svojim občutkom. "Kadar mi je nekdo všeč, je to to. Že jutri bi se poročila. Prišla sem iskat moža," je samozavestno povedala. Priznava tudi, da ima za seboj burne zveze, zaradi katerih danes še bolje ve, kaj pričakuje od partnerja in odnosa.

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Prevare ne odpušča

Ena stvar je pri Mili popolnoma jasna: izdaje ne tolerira. Kot je povedala pred vstopom v šov, je prevara zanjo trenutek, ko se odnos dokončno konča.

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Je med najbolj opaznimi tekmovalkami sezone?

Gledalci so Mili hitro opazili zaradi njene samozavesti, energije in odločne osebnosti. Že v prvih dneh šova je veliko pozornosti pritegnila tudi njena bližina z nekaterimi tekmovalci, predvsem s Slovencem Gašperjem ...

icon-expand Mili in Gašper. FOTO: VOYO

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