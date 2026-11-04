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Mili
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Mili navdušila s skritim talentom, Luka ni mogel skriti navdušenja

N. Č.
04. 11. 2026 12.46
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V finalnem tednu šova Love Island Adria tekmovalcem očitno ni dolgčas. Tokrat so se morali preizkusiti v posebnem talent šovu, kjer je vsak pokazal svojo skrito nadarjenost. Največ pozornosti pa je pritegnila Mili, ki je s svojim nastopom navdušila tako sotekmovalce kot gledalce.

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Kaj se je dogajalo v vili?

Po številnih pogovorih o ljubezni, načrtih za prihodnost in odnosih je v vili zavladalo nekoliko drugačno vzdušje. Tekmovalci so dobili nalogo, da predstavijo svoj talent in z njim zabavajo preostale otočane. Led je prebila Mili, ki se je odločila pokazati svoje pevske sposobnosti. Za svoj nastop je izbrala pesem z naslovom "Brad Pitt" pevke Severina, že po prvih tonih pa je postalo jasno, da bo njen nastop nekaj posebnega.

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Kmalu so se ji pridružili tudi drugi

Njen nastop je v vili sprožil pravo navdušenje. Ostali tekmovalci so se ji hitro pridružili pri petju in skupaj ustvarili sproščeno ter zabavno vzdušje. Mili je tako dokazala, da se ne boji stopiti iz cone udobja in pokazati še ene svoje plati. Čeprav na koncu ni zmagala v talent šovu, je njen nastop pustil močan vtis na vse prisotne.

Mili
MiliFOTO: RTL

Luka ni skrival navdušenja

Še posebej navdušen naj bi bil Luka, ki med njenim nastopom ni mogel skriti nasmeha. Njegova reakcija ni ostala neopažena, zato so se med gledalci hitro pojavila ugibanja, kako zelo ga je pevskin nastop navdušil. Čeprav Mili ni osvojila prvega mesta, je morda osvojila nekaj drugega, kar ji pomeni še več: dodatne simpatije svojega izbranca.

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Odločitev je v rokah gledalcev

Finale prve regionalne sezone Love Island Adria je pred vrati, glasovanje za zmagovalca pa je že odprto. O tem, kdo bo domov odnesel zmago, bodo odločali gledalci z aktivnim računom na platformi VOYO.

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Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov, saj boste prav vi s svojimi glasovi odločili, kateri par bo osvojil 50.000 evrov.

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To so finalisti prve sezone Otoka ljubezni Adria: kdo bo osvojil 50.000 evrov?

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