Mili navdušila s skritim talentom, Luka ni mogel skriti navdušenja

Kaj se je dogajalo v vili?
Po številnih pogovorih o ljubezni, načrtih za prihodnost in odnosih je v vili zavladalo nekoliko drugačno vzdušje. Tekmovalci so dobili nalogo, da predstavijo svoj talent in z njim zabavajo preostale otočane. Led je prebila Mili, ki se je odločila pokazati svoje pevske sposobnosti. Za svoj nastop je izbrala pesem z naslovom "Brad Pitt" pevke Severina, že po prvih tonih pa je postalo jasno, da bo njen nastop nekaj posebnega.
Kmalu so se ji pridružili tudi drugi
Njen nastop je v vili sprožil pravo navdušenje. Ostali tekmovalci so se ji hitro pridružili pri petju in skupaj ustvarili sproščeno ter zabavno vzdušje. Mili je tako dokazala, da se ne boji stopiti iz cone udobja in pokazati še ene svoje plati. Čeprav na koncu ni zmagala v talent šovu, je njen nastop pustil močan vtis na vse prisotne.
Luka ni skrival navdušenja
Še posebej navdušen naj bi bil Luka, ki med njenim nastopom ni mogel skriti nasmeha. Njegova reakcija ni ostala neopažena, zato so se med gledalci hitro pojavila ugibanja, kako zelo ga je pevskin nastop navdušil. Čeprav Mili ni osvojila prvega mesta, je morda osvojila nekaj drugega, kar ji pomeni še več: dodatne simpatije svojega izbranca.
Odločitev je v rokah gledalcev
Finale prve regionalne sezone Love Island Adria je pred vrati, glasovanje za zmagovalca pa je že odprto. O tem, kdo bo domov odnesel zmago, bodo odločali gledalci z aktivnim računom na platformi VOYO.
- FOTO: VOYO
- FOTO: VOYO
- FOTO: VOYO
- FOTO: VOYO
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