Izbrane kratke filme letošnjega MUVIT-a si lahko zdaj ogledate tudi na VOYO

Ljubitelji slovenskega filma imajo zdaj nov razlog za veselje. Na platformi VOYO je na voljo 12 izbranih kratkih filmov letošnjega MUVIT-a, enega najbolj zanimivih filmskih izzivov pri nas.

Preberi še Vrača se filmski maraton, ki velja za najbolj intenzivnega v Sloveniji

Vse se je moralo zgoditi v samo 60 urah

Letošnji MUVIT je znova dokazal, kako ustvarjalni so mladi slovenski filmski ustvarjalci. Kar 40 ekip se je podalo v zahtevno 60-urno filmsko dirko, v kateri so morali v zgolj dveh dneh in pol razviti idejo, posneti film, ga zmontirati in pravočasno oddati. Ob tem so morali v zgodbo vključiti tudi vnaprej določene elemente. Letos so bili to akcija iskanje, stavek Pričakoval sem enega, prišla sta dva, predmet walkman ter lokacija postajališče. O najboljših filmih je odločala strokovna žirija, ki so jo sestavljali igralka Diana Kolenc, režiser Marko Šantić in direktor fotografije Sven Pepeonik.

icon-expand Tekmovalci MUVIT6x60 2026 FOTO: Rubikon GRAL

Veliki zmagovalec je film Premiera

Naziv najboljšega filma letošnjega MUVIT-a je osvojila Premiera pod režijsko taktirko Žige Kukoviča, ki uspehe na tem tekmovanju dosega že več let.

icon-expand CIMRA Portrait FOTO: POP TV

Drugo mesto je pripadlo filmu Pes režiserja Branimirja Kranjčevića, posebno pozornost pa je pritegnil tudi film Cimra, ki je osvojil VOYO nagrado občinstva in posebno omembo žirije. Uspeh filmov potrjuje, da tudi kratka forma lahko ponudi kakovostne zgodbe, zanimive like in veliko mero ustvarjalnosti.

Kar 12 kratkih filmov vas že čaka na VOYO

Na VOYO si lahko zdaj ogledate dvanajst izbranih filmov letošnje izvedbe MUVIT-a: Premiera, Pes, Sendvič, Razgaljena, Talkman, To ni vaše, Danes v 80-ih, Cimra, Rad bi ti povedal, Nekaj zelenega, Ime mi je Bojan in Grize. Vsak od filmov prinaša svojo zgodbo, poseben pogled na svet in drugačen ustvarjalni pristop. Nekateri vas bodo nasmejali, drugi presenetili, tretji pa vam bodo dali misliti še dolgo po ogledu.

Sveže zgodbe nove generacije slovenskih ustvarjalcev

Posebnost MUVIT-a je prav v tem, da ustvarjalcem omogoča, da v zelo kratkem času pokažejo svojo domišljijo, talent in sposobnost pripovedovanja zgodb.

icon-expand Muvit zmagovalci FOTO: POP TV

Če iščete nekaj novega, drugačnega in domačega, so kratki filmi letošnjega MUVIT-a odlična izbira za naslednji filmski večer. Zdaj so prvič dostopni tudi širšemu občinstvu na VOYO, kjer dokazujejo, da lahko močna filmska zgodba nastane tudi v samo 60 urah.