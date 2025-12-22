Prve sezone šova Na lovu je konec

Gledalci so kviz Na Lovu sprejeli nad našimi pričakovanji, kar me izjemno veseli. Še posebej lepo je videti, da je ta format pred televizijo združil celo družino in da so gledalci ob njem skupaj razmišljali, navijali in se zabavali, je povedala Karmen Baša, kreativna producentka in vodja projekta.

Z uspehom formata je zadovoljna tudi urednica kviza Petra Sok Zabavnik, ki jo veseli, da smo gledalcem ponudili kviz, ki je v tujini, predvsem pri naših sosedih, izjemno priljubljen in so ga gledalci dolgo čakali. Še posebej pa nas veselijo povratne informacije s slovenske kviz scene, ki oddajo vidi kot začetek nečesa večjega – kot premik v smer večje priljubljenosti kvizaštva, dodaja.