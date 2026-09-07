Si ne upate prijaviti v Na lovu? Peter Poles ima za vas sporočilo

Čeprav se je postaviti nasproti lovcu morda zdi zastrašujoče, Polesa pogum tekmovalcev ne preseneča. Prepričan je, da je slovenska kviz scena močna in še naprej raste. "Zdi se mi, da tekmovalci niti ne izzivajo toliko lovca, ampak predvsem sami sebe. Postaviti se vsem na oči in dati svoje znanje na preizkus ni lahka stvar," pravi.
Ob tem poudarja, da za uspeh ni treba poznati odgovora na prav vsako vprašanje. Pravzaprav je pomembno predvsem, kako se tekmovalec odzove takrat, ko odgovora ne pozna. "Naš kviz je tak, da je jasno, da čisto vsega ne moreš vedeti. Tudi lovci ne vedo vsega. Pač nisi vedel, greš dalje."
Prav obremenjevanje z napačnimi odgovori je lahko ena večjih ovir. Vprašanja so namreč različnih težavnosti, zato lahko razmišljanje o prejšnji napaki tekmovalca stane odgovora na naslednje, morda precej lažje vprašanje. "Če se obremenjuješ s prejšnjim vprašanjem, lahko narediš napako tudi pri naslednjem, lažjem," opozarja Peter.
Tudi trema naj ne bo ovira za prijavo
Če vas od prijave odvrača misel na televizijske kamere in nastop pred občinstvom, Peter zagotavlja, da ustvarjalci oddaje poskrbijo, da se tekmovalci pred začetkom čim bolj privadijo na novo okolje. "Ko pridejo k nam, se trudimo ustvariti čim bolj prijetno vzdušje. Pokažemo jim, kako vse skupaj poteka, imamo vprašanja iz prejšnjih sezon, na katerih se lahko malo preizkusijo, ogledajo si studio in se čim bolj privadijo na okolje."
Trema je kljub temu nekaj povsem običajnega, čas, ki ga tekmovalci potrebujejo, da jo premagajo, pa se razlikuje.
"Odvisno je od človeka do človeka. Tekmovalci pridejo nekoliko negotovi, ker ne vedo, kako vse skupaj poteka, potem pa jim vse razložimo." Ko začetna napetost popusti, lahko pomembno vlogo odigra tudi povezanost ekipe. Poles opaža, da tekmovalci med oddajo postajajo vse bolj sproščeni, predvsem ko ugotovijo, da jim gre dobro. "Ta sproščenost in povezanost med njimi jih delata vedno močnejše. Ekipe, ki se zares povežejo, so na koncu večinoma tudi uspešne."
Koliko znanja pa pravzaprav potrebujete, da lahko premagate lovca? Peter Poles odgovarja v spodnjem videu.
Bi se tudi vi preizkusili in stopili pred lovca? Prijave za novo sezono oddaje Na lovu so odprte. Če pa želite pred prijavo preveriti, kako dobro bi se odrezali sami, si lahko prvo sezono oddaje v celoti ogledate na VOYO in svoje znanje preizkusite kar z domačega kavča.
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