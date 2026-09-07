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Nasmejani Peter Poles je pripravljen na nove tekmovalce in nove izzive.
Oddaje

Si ne upate prijaviti v Na lovu? Peter Poles ima za vas sporočilo

M.S.
07. 09. 2026 15.09
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Bi si upali svoje znanje postaviti na preizkušnjo in se pomeriti z enim od lovcev? Na lovu se vrača z novo sezono, prijave za tekmovalce pa so že odprte. Voditelj Peter Poles je razkril, kaj se je pokazalo kot ključno pri uspešnih tekmovalcih in zakaj vas strah pred napačnim odgovorom ne bi smel odvrniti od prijave.

Čeprav se je postaviti nasproti lovcu morda zdi zastrašujoče, Polesa pogum tekmovalcev ne preseneča. Prepričan je, da je slovenska kviz scena močna in še naprej raste. "Zdi se mi, da tekmovalci niti ne izzivajo toliko lovca, ampak predvsem sami sebe. Postaviti se vsem na oči in dati svoje znanje na preizkus ni lahka stvar," pravi.

Peter Poles je razkril, kaj se je v oddaji pokazalo kot ključno za uspeh tekmovalcev.
Peter Poles je razkril, kaj se je v oddaji pokazalo kot ključno za uspeh tekmovalcev.FOTO: Zadovoljna.si
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Bi se tudi vi preizkusili in stopili pred lovca? Prijave za novo sezono oddaje Na lovu so odprte.

Ob tem poudarja, da za uspeh ni treba poznati odgovora na prav vsako vprašanje. Pravzaprav je pomembno predvsem, kako se tekmovalec odzove takrat, ko odgovora ne pozna. "Naš kviz je tak, da je jasno, da čisto vsega ne moreš vedeti. Tudi lovci ne vedo vsega. Pač nisi vedel, greš dalje."

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Prav obremenjevanje z napačnimi odgovori je lahko ena večjih ovir. Vprašanja so namreč različnih težavnosti, zato lahko razmišljanje o prejšnji napaki tekmovalca stane odgovora na naslednje, morda precej lažje vprašanje. "Če se obremenjuješ s prejšnjim vprašanjem, lahko narediš napako tudi pri naslednjem, lažjem," opozarja Peter.

Peter Poles vse, ki radi preizkušajo svoje znanje, spodbuja, da zberejo pogum in se prijavijo v novo sezono.
Peter Poles vse, ki radi preizkušajo svoje znanje, spodbuja, da zberejo pogum in se prijavijo v novo sezono.FOTO: Zadovoljna.si
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Tudi trema naj ne bo ovira za prijavo

Če vas od prijave odvrača misel na televizijske kamere in nastop pred občinstvom, Peter zagotavlja, da ustvarjalci oddaje poskrbijo, da se tekmovalci pred začetkom čim bolj privadijo na novo okolje. "Ko pridejo k nam, se trudimo ustvariti čim bolj prijetno vzdušje. Pokažemo jim, kako vse skupaj poteka, imamo vprašanja iz prejšnjih sezon, na katerih se lahko malo preizkusijo, ogledajo si studio in se čim bolj privadijo na okolje."

Lovci v kvizu Na lovu.
Lovci v kvizu Na lovu.FOTO: POP TV
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Trema je kljub temu nekaj povsem običajnega, čas, ki ga tekmovalci potrebujejo, da jo premagajo, pa se razlikuje.

"Odvisno je od človeka do človeka. Tekmovalci pridejo nekoliko negotovi, ker ne vedo, kako vse skupaj poteka, potem pa jim vse razložimo." Ko začetna napetost popusti, lahko pomembno vlogo odigra tudi povezanost ekipe. Poles opaža, da tekmovalci med oddajo postajajo vse bolj sproščeni, predvsem ko ugotovijo, da jim gre dobro. "Ta sproščenost in povezanost med njimi jih delata vedno močnejše. Ekipe, ki se zares povežejo, so na koncu večinoma tudi uspešne."

Nasmejani Peter Poles je pripravljen na nove tekmovalce in nove izzive.
Nasmejani Peter Poles je pripravljen na nove tekmovalce in nove izzive.FOTO: Zadovoljna.si
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Koliko znanja pa pravzaprav potrebujete, da lahko premagate lovca? Peter Poles odgovarja v spodnjem videu.

Bi se tudi vi preizkusili in stopili pred lovca? Prijave za novo sezono oddaje Na lovu so odprte. Če pa želite pred prijavo preveriti, kako dobro bi se odrezali sami, si lahko prvo sezono oddaje v celoti ogledate na VOYO in svoje znanje preizkusite kar z domačega kavča.

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