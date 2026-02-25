Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Lovci kviza Na lovu
Oddaje

Na lovu: Si pripravljena pokazati svoje znanje?

M.S.
25. 02. 2026 13.38
0

Si hitra, razgledana in rada preizkušaš svoje sposobnosti? Priljubljeni kviz Na lovu ponovno odpira vrata novim tekmovalcem in vabi vse, ki premorejo znanje, hitrost in pogum za soočenje z lovci. Tokrat še posebej spodbujajo ženske, naj izkoristijo priložnost in samozavestno pokažejo svoje znanje. Prijavite se v kviz in dokažite, da se lahko enakovredno kosate tudi z najostrejšimi nasprotniki.

Na lovu je dinamičen kviz, kjer štejejo hitre misli, široko znanje in pogum za soočenje z izjemno bistrimi lovci. Voditelj Peter Poles in trojica prebrisanih lovcev znova odpirajo vrata vsem "glavcam", ki si upajo stopiti na oder in pokazati, kaj znajo. Tokrat pa ustvarjalci oddaje še posebej spodbujajo ženske, naj se prijavijo in samozavestno dokažejo, da sodijo med najmočnejše tekmovalce.

Na lovu
Na lovuFOTO: VOYO
Pokaži talent ali preizkusi svoje znanje
Preberi še
Pokaži talent ali preizkusi svoje znanje

Če vas mikajo izzivi, radi tekmujete in verjamete vase, potem je Na lovu idealna priložnost, da zasijete. Podrobna pravila igre in vse informacije o poteku kviza najdete na 24ur.com, v nadaljevanju pa ne zamudite prijave. Na odru kviza štejejo jasnost misli, zbranost in odločnost, lastnosti, ki jih ženske nosimo v sebi vsak dan. Zato je zdaj pravi trenutek, da stopite iz cone udobja, zaupate vase in pokažete, kako močna je lahko ženska energija, ko se združita znanje in odločnost.

Prijavite se v kviz znanja Na lovu
Preberi še
Prijavite se v kviz znanja Na lovu
Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.
Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.FOTO: POP TV
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Na lovu kviz Pop TV tekmovanje Peter Poles prijava nova sezona oddaje
Oddaje

Družina v šoku, dekla bo prekršila pravila

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517