Na lovu: Si pripravljena pokazati svoje znanje?

Na lovu je dinamičen kviz, kjer štejejo hitre misli, široko znanje in pogum za soočenje z izjemno bistrimi lovci. Voditelj Peter Poles in trojica prebrisanih lovcev znova odpirajo vrata vsem "glavcam", ki si upajo stopiti na oder in pokazati, kaj znajo. Tokrat pa ustvarjalci oddaje še posebej spodbujajo ženske, naj se prijavijo in samozavestno dokažejo, da sodijo med najmočnejše tekmovalce.
Če vas mikajo izzivi, radi tekmujete in verjamete vase, potem je Na lovu idealna priložnost, da zasijete. Podrobna pravila igre in vse informacije o poteku kviza najdete na 24ur.com, v nadaljevanju pa ne zamudite prijave. Na odru kviza štejejo jasnost misli, zbranost in odločnost, lastnosti, ki jih ženske nosimo v sebi vsak dan. Zato je zdaj pravi trenutek, da stopite iz cone udobja, zaupate vase in pokažete, kako močna je lahko ženska energija, ko se združita znanje in odločnost.
