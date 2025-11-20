Bili smo na snemanju oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem! Preverite, kaj vse se je dogajalo

Na Gospodarskem razstavišču je potekalo snemanje oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem, mi pa smo bili tam, še preden so se prižgale kamere. Pokukali smo v zakulisje, kjer so se na svoj nastop pripravljali Lado Bizovičar, tokratna glavna zvezda večera Magnifico in številni znani obrazi, ki so bili tudi del šova. V zakulisju je bilo živahno in sproščeno, ekipa in gostje pa so že pred snemanjem ustvarili energijo, ki se je kasneje prelila tudi na oder.

Takoj je bilo jasno, da bo pred nami večer, poln humorja, draženja in presenečenj. Pričakovanja so bila visoka, hkrati pa se je čutila tudi zdrava trema, ki vedno napove odlično oddajo.

Zakulisje, ki je bilo polno dobre energije

Zakulisje je bilo polno intenzivnih, a hkrati zabavnih trenutkov. Ekipa je usklajevala zadnje podrobnosti, nastopajoči so preletavali scenarij, nekateri pa so si vzeli trenutek za sproščeno druženje. Kljub temu da je oddaja znana po hudomušnih trenutkih, je bilo v ozadju čutiti veliko profesionalnosti in predanosti. Magnifico je v zadnjih minutah pred snemanjem prejel še nekaj šaljivih spodbud s strani kolegov, medtem ko je Lado ustvarjal sproščen ambient, ki je gostom pomagal, da so pred nastopom odložili še zadnje koščke treme. Prav ta iskrena dinamika je tisto, kar žarjenje naredi tako pristno. Na snemanju smo ujeli tudi nekaj trenutkov pred začetkom žarjenja, ki smo jih zabeležili v kratkem videu. Ta razkriva vzdušje tik pred vstopom na oder in prvo energijo večera, ki se je kasneje stopnjevala iz minute v minuto.

Znani obrazi, ki niso želeli zamuditi spektakla

Dogodka se je udeležilo veliko znanih Slovencev, ki so želeli v živo spremljati trenutek, ko bo Magnifico sedel na vroči stol. Med obiskovalci smo opazili Petra Prevca in njegovo soprogo Mino, Ondino Kerec in Leo Mihevc, Petra Polesa z Niko Veger ter člane skupine Joker Out, Krisa Guština in Jureta Mačka. Ti so z zanimanjem čakali, kako se bo Magnifico znašel pod žarometi in pod "natančnimi" vprašanji. Vsem je bilo skupno navdušenje, saj je Lado znan po tem, da gosta nepričakovano postavi v vlogo, ki je niti sam ne predvideva. Prav to je dvorano napolnilo z vznemirjenjem, ki se je čutilo še preden se je šov sploh začel. Razprodana dvorana je dokazala, da žarjenje vedno znova privabi širok krog občinstva.

Magnifico na vročem stolu in prijatelji, ki ne varčujejo z iskrenostjo

Magnifico je postal središče pozornosti, ko je sedel na vroči stol in se prepustil Ladovi hudomušni režiji. Prijatelji, znanci in kolegi so mu pripravili več kot iskrene komentarje, ki so bili hkrati zabavni, nežno zbadljivi in povsem v duhu oddaje. Med tistimi, ki so mu povedali svoje, so bili med drugim Bojan Cvjetićanin, Urška Klakočar Zupančič, Desa Muck in Nuška Drašček.

Na žaru.

Večer je bil poln spontanega humorja in toplih, a odkritih besed, zaradi katerih je občinstvo večkrat izbruhnilo v smeh. Nekateri trenutki so bili celo tako presenetljivi, da jih je bilo nemogoče napovedati. Prav ta mešanica iskrenosti in humorja pa je tista, ki ustvarja nepozabne oddaje Na žaru.

Kdaj bo oddaja na televiziji?

Epizodo, v kateri bo Magnifico sedel na vročem stolu, si boste lahko ogledali v nedeljo, 7. decembra, na POP TV. Oddaja obljublja obilico smeha, nepričakovanih razkritij in trenutkov, ki jih lahko postreže le Lado Bizovičar.

