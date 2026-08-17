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Botri.
Oddaje

Nedolžno druženje zanetilo ljubosumje

M.S.
17. 08. 2026 15.52
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Od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV spremljajte napeto šesto sezono priljubljene serije Botri. Preverite, kakšni zapleti in presenečenja vas čakajo v tem tednu.

Ponedeljek

Andjela Martina tako dolgo zaslišuje o njegovi skrivnostni izbranki, da on predlaga, da jo povabi kar na večerjo. Ruža se ob Bracu sprosti, z Goranom pa sta si še bolj blizu, kar v Bracu prebudi ljubosumje. Macani in Gotovci medtem sklenejo, da bo njihova kmetija doživela popolno preobrazbo.

Botri.
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Serijo Botri lahko spremljate na VOYO.

Torek

Braco želi Ružo presenetiti z romantičnim piknikom, a se jima nepovabljen pridruži še Goran. Lara medtem organizira fotografiranje kmetije za priljubljeno žensko revijo, kjer se izkaže, da Vinko ni ravno rojen maneken. Luce pa skuša preklicati odpoved, da bi prišla do težko pričakovanega stanovanja.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Sreda

Goran izve presenetljive podrobnosti o Ružinem bivšem in ostane brez besed. Akrapovi ugotovijo, da Martina še vedno ni od nikoder, na občini pa vlada napeta situacija. Macani se medtem pripravljajo na odprtje Hiše časti, kjer dobra hrana navduši celo vedno zahtevno in izbirčno Vesno.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Četrtek

Na kmečki turizem prihaja priznani gastronomski kritik Florijan Cvitković, zato Macani z napetostjo pričakujejo njegovo oceno. Braca in Gorana preseneti prihod Ružinega nekdanjega fanta, Braco pa opazi, da se Goran in Ruža vse bolj zbližujeta. Medtem Martina še vedno ni nikjer, čeprav ga na pomembnem sestanku vsi nestrpno pričakujejo.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Petek

Na kmečki turizem nepričakovano prispe gost že dan prej, kot so ga pričakovali, in gostiteljem kmalu začne presedati s svojimi žalostnimi zgodbami. Bracov odnos z Ružo se ohlaja, medtem ko se z Grabovcem vse bolje razumeta. Luce z Jankom proslavlja umik odpovedi, Vetma pa Kato prepriča v podpis spornega projekta za koncesijo nad jezerom.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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