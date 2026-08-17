Nedolžno druženje zanetilo ljubosumje

Ponedeljek
Andjela Martina tako dolgo zaslišuje o njegovi skrivnostni izbranki, da on predlaga, da jo povabi kar na večerjo. Ruža se ob Bracu sprosti, z Goranom pa sta si še bolj blizu, kar v Bracu prebudi ljubosumje. Macani in Gotovci medtem sklenejo, da bo njihova kmetija doživela popolno preobrazbo.
Torek
Braco želi Ružo presenetiti z romantičnim piknikom, a se jima nepovabljen pridruži še Goran. Lara medtem organizira fotografiranje kmetije za priljubljeno žensko revijo, kjer se izkaže, da Vinko ni ravno rojen maneken. Luce pa skuša preklicati odpoved, da bi prišla do težko pričakovanega stanovanja.
Sreda
Goran izve presenetljive podrobnosti o Ružinem bivšem in ostane brez besed. Akrapovi ugotovijo, da Martina še vedno ni od nikoder, na občini pa vlada napeta situacija. Macani se medtem pripravljajo na odprtje Hiše časti, kjer dobra hrana navduši celo vedno zahtevno in izbirčno Vesno.
Četrtek
Na kmečki turizem prihaja priznani gastronomski kritik Florijan Cvitković, zato Macani z napetostjo pričakujejo njegovo oceno. Braca in Gorana preseneti prihod Ružinega nekdanjega fanta, Braco pa opazi, da se Goran in Ruža vse bolj zbližujeta. Medtem Martina še vedno ni nikjer, čeprav ga na pomembnem sestanku vsi nestrpno pričakujejo.
Petek
Na kmečki turizem nepričakovano prispe gost že dan prej, kot so ga pričakovali, in gostiteljem kmalu začne presedati s svojimi žalostnimi zgodbami. Bracov odnos z Ružo se ohlaja, medtem ko se z Grabovcem vse bolje razumeta. Luce z Jankom proslavlja umik odpovedi, Vetma pa Kato prepriča v podpis spornega projekta za koncesijo nad jezerom.
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