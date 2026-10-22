Nikola že komaj čaka, da bo spet videl Anamarijo

Nikola je zapustil vilo na Tenerifih z velikim nasmehom na obrazu. Kot pravi, je najbolj vesel dejstva, da bo kmalu spet videl Anamarijo. V šovu ni želel iskati novih ljubezenskih povezav, saj meni, da je Anamarijo težko prekositi.
"Odlično se počutim, predvsem zato, ker bom videl Anamarijo. Iskreno, težko jo je prekositi v tem pogledu, predvsem zaradi tega, kako sva se ujela," je razkril Nikola.
Kaj ju čaka po šovu?
Na vprašanje, kaj ju čaka po šovu, je odgovoril: "Bomo videli, skupaj se bova odločila. Morda imava celo kakšen načrt za Poljsko."
Kdo bo zmagovalec letošnje sezone?
Za zmagovalca letošnje sezone napoveduje Drino in Valentina. "To se mi zdi najbolj realno. Mislim, da sta iskren par," je povedal.
Kdo je najmanj iskren?
Po njegovem mnenju sicer večina tekmovalcev deluje iskreno, najmanj pa mu kot taka delujeta Anja in Gašper. "Sem na strani od Mili. Rekel sem ji, da ne bi smeli ne tukaj ne zunaj vile žaliti drugih ali se tako obnašati. Na tem je treba delati," je pojasnil.
Kaj pa pravi na ljubezenski trikotnik med Anthonyjem, Laro in Aljo?
Nikola je pokomentiral tudi ljubezenski trikotnik med Anthonyjem, Laro in Aljo. Prepričan je, da Anthonyju bolj ustreza Lara. "Morda si tega še ne želi priznati. Mislim, da bi se v določenih preizkušnjah lahko pokazala prava resnica," je zaključil Nikola.
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