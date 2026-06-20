Najbolj slavna 13-letnica stopa na velike odre

North West pri 13 letih že gradi svojo glasbeno pot: začenja prvo veliko turnejo

North West, najstarejša hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa, je pri komaj 13 letih naredila enega največjih korakov v svoji mladi karieri. Po izidu glasbenega prvenca N0rth4Evr je North West napovedala svojo prvo severnoameriško turnejo, med katero bo skupaj z raperko Molly Santano nastopila na 14 koncertih. Turneja Kimokawaii Tour se bo začela 5. avgusta v Dallasu, nato pa se bo ustavila še v Chicagu, Atlanti, Los Angelesu, Torontu in drugih večjih mestih. Čeprav gre za njen prvi samostojni koncertni niz, je North občinstvu že dobro znana, saj je v zadnjih letih večkrat nastopila na velikih glasbenih dogodkih.

icon-expand north west FOTO: Profimedia

Preberi še 11-letnica mami podarila darilo v vrednosti 20 tisoč evrov

Kot hči ene najbolj prepoznavnih podjetnic in vplivnic na svetu ter enega najuspešnejših hiphop ustvarjalcev zadnjih dveh desetletij je North že od rojstva pod drobnogledom javnosti. Kljub temu želi dokazati, da ne želi ostati zgolj "zvezdniški otrok", temveč ustvariti svojo glasbeno identiteto. Zanimanje za glasbo je pokazala že zelo zgodaj. Leta 2024 je sodelovala pri pesmi Talking, ki jo je Kanye West izdal skupaj s Ty Dolla $ignom. Pesem je dosegla ameriško lestvico Billboard Hot 100, North pa je postala ena najmlajših izvajalk z uvrstitvijo na tej prestižni lestvici.

icon-expand North West FOTO: Profimedia

Preberi še Kim Kardashian priznala, da se ne tušira redno

Poleg glasbe jo zanimajo tudi moda, oblikovanje in ustvarjanje. V preteklih letih je nastopila na koncertih svojega očeta, sodelovala v posebni izvedbi muzikala Levji kralj v hollywoodskem prizorišču Hollywood Bowl, glas pa je posodila tudi enemu izmed likov v animiranem filmu Paw Patrol: The Mighty Movie. Večkrat je poudarila, da si želi nekoč sama producirati glasbo in razvijati lasten ustvarjalni slog.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Kim Kardashian hčerki zmanjšala obseg pasu

Na svojem prvem EP-ju N0rth4Evr se predstavlja z mešanico rapa, hyperpopa in sodobnega trap zvoka. Kritiki sicer opažajo vpliv očetovega glasbenega izraza, hkrati pa menijo, da mlada izvajalka že išče svojo prepoznavno smer.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Trenutek, ki ga je komaj čakal ves svet: Končno sta jo pokazala!

Na turneji se ji bo pridružila 21-letna raperka Molly Santana, ki velja za eno izmed vzhajajočih imen ameriške rap scene. Skupaj sta letos že nastopili na festivalih Rolling Loud in Summer Smash, kjer sta predstavili del skupnega glasbenega projekta. Prav uspešni festivalski nastopi so bili eden od razlogov, da sta se odločili tudi za skupno turnejo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku

Za North je letošnje leto polno pomembnih mejnikov. Junija je dopolnila 13 let, ob rojstnem dnevu pa ji je Kim Kardashian na družbenih omrežjih namenila čustveno voščilo in delila številne fotografije iz njenega otroštva. Zvezdnica je ob tem zapisala, da je ponosna na hčerino ustvarjalnost in samozavest.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Zato Kanye West ni ljubitelj valentinovega

Kim je v resničnostnem šovu The Kardashians spregovorila tudi o njunem odnosu po ločitvi od Kanyeja. Priznala je, da je North razhod staršev težko sprejela in je bila nekaj časa precej bolj navezana na očeta. Danes je odnos med materjo in hčerjo povsem drugačen. Kim pravi, da ji North pogosto pove, kako zelo jo ima rada, in da je njuna vez močnejša kot kadar koli prej.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Kdo je skrivnostni moški, ki ga objema Kim Kardashian?

Čeprav se North West zaradi svojega slavnega priimka pogosto znajde v središču razprav o nepotizmu, želi javnosti dokazati, da lahko uspe tudi s svojim talentom in delom. Prva velika turneja bo zanjo pomemben preizkus, hkrati pa priložnost, da se predstavi kot mlada glasbenica, ki želi stopiti iz sence svojih staršev in zgraditi lastno kariero.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči