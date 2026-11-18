Darji Zgonc in Ediju Pucerju ter Petri Kerčmar in Janiju Muhiču se bosta v studiu 24UR pridružila Nuša Lesar in Miha Orešnik. "Nuša in Miha sta kredibilna novinarja in voditelja z dolgoletnimi izkušnjami, zato verjamem, da bosta pomembna okrepitev naše voditeljske ekipe. Veseli me, da bomo ob dveh voditeljskih parih, ki jima gledalci zaupajo že vrsto let, ponudili tudi novo energijo in dinamiko," pravi Damjan Košec, vodja in odgovorni urednik informativnega in športnega programa 24UR.

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Za Nušo Lesar, ki je na Pro Plusu že 17 let, je nova vloga pomemben karierni in osebni mejnik. "Ko sem kot 22-letnica prišla na Pro Plus, si niti v sanjah nisem predstavljala, da bom nekoč vodila 24UR. Verjamem, da se trud slej ko prej obrestuje in da mi bodo vse dosedanje izkušnje pomagale pri tem novem poglavju. Z ekipo se že zelo dobro poznamo, zato upam, da me bodo pravočasno opozorili, če bom iz navade zavila v napačen studio," pravi Nuša, ki se novega izziva loteva z velikim spoštovanjem. "To je eden tistih izzivov, ki te v enaki meri strašijo kot navdušujejo. Veselim se, da imam priložnost stopiti v zares velike čevlje in si studio deliti z obrazi, ki jim gledalci 24UR zaupajo že 30 let."

icon-expand Nuša Lesar, nova voditeljica 24UR FOTO: Ana Črešnar POP TV

Tudi Miha Orešnik se nove vloge veseli, hkrati pa se zaveda odgovornosti, ki jo prinaša vodenje osrednje informativne oddaje. "Najbolj se veselim dela z odlično ekipo 24UR, ki jo že dobro poznam. Vsi so me sprejeli izjemno lepo, še posebej dosedanji voditelji, ki so mi že ponudili pomoč in podporo. Vsak njihov nasvet bo dragocen, saj gre za izkušene profesionalce, ki v dnevne sobe gledalcev že vrsto let prinašajo kredibilne in preverjene informacije," pravi Orešnik.

icon-expand Miha Orešnik, novi voditelj 24UR FOTO: Ana Črešnar POP TV

Nuša bo del ekipe oddaje Svet ostala še nekaj tednov, Miha Orešnik pa bo v voditeljski vlogi prvič nastopil že ta petek, ko bo vodil oddajo 24UR zvečer. Novi voditeljski par oddaje 24UR pa bodo gledalci POP TV videli kmalu, ko bo na POP TV zaživel tudi prenovljeni studio.

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"Vsi trije voditeljski pari bodo gledalce pozdravljali iz prenovljenega studia, ki nam bo omogočal še sodobnejše in bolj dinamično podajanje vsebin. Naša zaveza pa ostaja enaka: vsak dan ponuditi preverjene informacije, jasne razlage in zgodbe, ki so pomembne za življenje naših gledalcev," zaključuje Košec.

icon-expand Nuša Lesar in Miha Orešnik, nov voditeljski par oddaje 24UR FOTO: Ana Črešnar POP TV