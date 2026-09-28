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Otok ljubezni Adria - Stefan
Oddaje

Je tudi vam 22-letni Stefan takoj padel v oči?

VOYO
28. 09. 2026 13.25
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Spoznajte 22-letnega Stefana iz Novega Sada, ki je kot novi bombshell vstopil v vilo Love Island Adria. Razkril je, kakšno dekle išče, kaj ga pri ženskah najbolj pritegne in katera otočanka mu je trenutno najbolj simpatična.

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V vili Love Island Adria je znova postalo vroče. Otočanom se je pridružil novi bombshell Stefan, ki že ob prihodu ni skrival, da sta njegovo pozornost pritegnili dve dekleti. Še posebej mu je všeč Drina, ki ga je osvojila s svojo energijo. 22-letni Stefan prihaja iz Novega Sada in dela kot osebni trener. Čeprav lahko na prvi pogled deluje nekoliko nedostopno, zase pravi, da je v resnici topel, komunikativen in empatičen.

Otok ljubezni Adria - Stefan
Otok ljubezni Adria - StefanFOTO: VOYO
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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Privlačijo ga ženstvena, postavna in duhovita dekleta, v razmerju pa najbolj ceni iskrenost in nežnost. Pretirana resnost in velik ego ga hitro odvrneta. "Odkar sem slišal, da pri nas snemajo Love Island Adria, sem razmišljal o prijavi. Všeč mi je vzdušje in mislim, da mi to res ustreza. Mislim, da mi bodo všeč ljudje in dekleta, poskusil bom najti ljubezen. Odprt sem za vse izkušnje," je povedal pred vstopom v šov.

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Zdaj si na vrsti ti! Pridruži se nam na VOYO in spremljaj razburljivo sezono Love Island Adria.

Že pred prihodom v vilo pa si je ogledal, kdo bi lahko pritegnil njegovo pozornost. V oči sta mu padli Drina in Loren, pri čemer je priznal, da mu je Drina najbolj simpatična zaradi njene, kot jo je opisal sam, "cvetlične energije". Pri odločitvi za sodelovanje ga podpirajo tudi njegovi najbližji, še posebej mlajša sestra. Stefan pravi, da sta nerazdružljiva, prav ona pa mu je pomagala tudi pri pripravah na vstop v šov.

Otok ljubezni Adria - Stefan
Otok ljubezni Adria - StefanFOTO: VOYO
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Samozavesti mu očitno ne manjka. Rad se spogleduje, razkril pa je celo, da je v zadnjem letu na zmenke hodil skoraj dvakrat na teden. Kljub temu pravi, da na zmenkih raje posluša in spoznava osebo nasproti sebe, kot da bi ves čas govoril o sebi. Priznava tudi, da se je v preteklosti včasih pretvarjal, da je nedostopen, namesto da bi jasno povedal, kaj si želi.

Otok ljubezni Adria - Stefan
Otok ljubezni Adria - StefanFOTO: VOYO
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V ljubezen na prvi pogled ne verjame. "Gledam na značaj. Lepih deklet je veliko, dober značaj pa je nekoliko redkejši. Rekel bi, da mora biti dekle samozavestno, prizemljeno in ne egoistično, predvsem pa se morava ujeti v energiji," pravi. Čeprav velja rek, da se nasprotja privlačijo, Stefan zase pravi, da bi bil srečnejši ob dekletu, ki mu je podobno, saj meni, da je tako zvezo lažje graditi.

Love Island Adria.
Love Island Adria.FOTO: VOYO
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Za seboj ima eno resno zvezo, za mišičasto zunanjostjo pa se skriva tudi precej nepričakovanih zanimanj. Odličen naj bi bil v matematiki in logiki, kot najstnik pa je kupoval rabljeno pohištvo, ga obnavljal in nato prodajal. Po težki poškodbi noge in izgubi ljubljene babice se je odločil, da želi življenje živeti po svoje in postati čim bolj samostojen.

Love Island Adria.
Love Island Adria.FOTO: VOYO
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Na Tenerifih bo najbolj pogrešal družino, prijatelje, motor in telefon, v vilo pa prihaja tako zaradi iskanja ljubezni kot zaradi novih izkušenj. Njegove dolgoročne želje so precej jasne – nekoč si želi poroke, treh otrok in mirnega življenja ob morju. Kako bo njegov prihod vplival na odnose v vili in ali bo med njim in Drino oziroma Loren preskočila iskrica, bomo še videli.

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