Je tudi vam 22-letni Stefan takoj padel v oči?

V vili Love Island Adria je znova postalo vroče. Otočanom se je pridružil novi bombshell Stefan, ki že ob prihodu ni skrival, da sta njegovo pozornost pritegnili dve dekleti. Še posebej mu je všeč Drina, ki ga je osvojila s svojo energijo. 22-letni Stefan prihaja iz Novega Sada in dela kot osebni trener. Čeprav lahko na prvi pogled deluje nekoliko nedostopno, zase pravi, da je v resnici topel, komunikativen in empatičen.
Privlačijo ga ženstvena, postavna in duhovita dekleta, v razmerju pa najbolj ceni iskrenost in nežnost. Pretirana resnost in velik ego ga hitro odvrneta. "Odkar sem slišal, da pri nas snemajo Love Island Adria, sem razmišljal o prijavi. Všeč mi je vzdušje in mislim, da mi to res ustreza. Mislim, da mi bodo všeč ljudje in dekleta, poskusil bom najti ljubezen. Odprt sem za vse izkušnje," je povedal pred vstopom v šov.
Že pred prihodom v vilo pa si je ogledal, kdo bi lahko pritegnil njegovo pozornost. V oči sta mu padli Drina in Loren, pri čemer je priznal, da mu je Drina najbolj simpatična zaradi njene, kot jo je opisal sam, "cvetlične energije". Pri odločitvi za sodelovanje ga podpirajo tudi njegovi najbližji, še posebej mlajša sestra. Stefan pravi, da sta nerazdružljiva, prav ona pa mu je pomagala tudi pri pripravah na vstop v šov.
Samozavesti mu očitno ne manjka. Rad se spogleduje, razkril pa je celo, da je v zadnjem letu na zmenke hodil skoraj dvakrat na teden. Kljub temu pravi, da na zmenkih raje posluša in spoznava osebo nasproti sebe, kot da bi ves čas govoril o sebi. Priznava tudi, da se je v preteklosti včasih pretvarjal, da je nedostopen, namesto da bi jasno povedal, kaj si želi.
V ljubezen na prvi pogled ne verjame. "Gledam na značaj. Lepih deklet je veliko, dober značaj pa je nekoliko redkejši. Rekel bi, da mora biti dekle samozavestno, prizemljeno in ne egoistično, predvsem pa se morava ujeti v energiji," pravi. Čeprav velja rek, da se nasprotja privlačijo, Stefan zase pravi, da bi bil srečnejši ob dekletu, ki mu je podobno, saj meni, da je tako zvezo lažje graditi.
Za seboj ima eno resno zvezo, za mišičasto zunanjostjo pa se skriva tudi precej nepričakovanih zanimanj. Odličen naj bi bil v matematiki in logiki, kot najstnik pa je kupoval rabljeno pohištvo, ga obnavljal in nato prodajal. Po težki poškodbi noge in izgubi ljubljene babice se je odločil, da želi življenje živeti po svoje in postati čim bolj samostojen.
Na Tenerifih bo najbolj pogrešal družino, prijatelje, motor in telefon, v vilo pa prihaja tako zaradi iskanja ljubezni kot zaradi novih izkušenj. Njegove dolgoročne želje so precej jasne – nekoč si želi poroke, treh otrok in mirnega življenja ob morju. Kako bo njegov prihod vplival na odnose v vili in ali bo med njim in Drino oziroma Loren preskočila iskrica, bomo še videli.
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