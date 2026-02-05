Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Nuša in Lana se bosta pomerili v dvoboju
Oddaje

Nuša in Lana se bosta pomerili v dvoboju

M.S.
05. 02. 2026 21.10
0

V Kmetiji je prišlo do nepričakovanega preobrata, saj so se začeli lomiti dogovori znotraj klanov in oblikovala so se nova zavezništva. Lani pa se je uresničila največja želja, saj je za drugo dvobojevalko dobila Nušo. V kratkem se bosta pomerili v areni in končno poravnali svoje račune.

Med ključnimi dogodki zagotovo izstopa Eminina odločitev, ko je izkoristila nepozornost tekmovalcev, ki so se ukvarjali z nalogo in se odločila za drzno potezo. "Mislim, da je zdaj pravi trenutek, da stvari končno vzamem v svoje roke in da ne poslušam več Nuše in svojega klana," je dejala Ema ter Lani izročila ukradeno pratiko v zameno za načrte.

Ema je prisluhnila svojemu srcu in vrnila pratiko.
Ema je prisluhnila svojemu srcu in vrnila pratiko.FOTO: POP TV
Lana Pečnik: "Sem velika konkurenca"
Preberi še
Lana Pečnik: "Sem velika konkurenca"

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

"Načrte, ki jih je prinesla glava družine, si lahko potisne v rit," je dejal jezni Franc. Nato je popustil in poslušal Emo, skupaj pa sta preverila, ali mere kokošnjaka držijo, pri čemer sta hitro ugotovila, da je Dino naprej predal nekaj napačnih mer. Med Carminim obiskom pri vseh družinskih članih pa je Nuša Emi zaupala, da predlaga Dejana za drugega dvobojevalca. "Dejan je edini, ki lahko Lano 100 % premaga v areni," pravi Nuša.

Francu ni mar, da je Ema pridobila načrte za kokošnjak. Vztraja, da ga bo dokončal do konca, čeprav je že postavljen v napačnih merah.
Francu ni mar, da je Ema pridobila načrte za kokošnjak. Vztraja, da ga bo dokončal do konca, čeprav je že postavljen v napačnih merah.FOTO: POP TV
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
Preberi še
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Natalija se je nato pridružila na posestvu, kjer je sledilo prvo glasovanje za drugega dvobojevalca. Carmen je zlati oreh z imuniteto podelila Francu. Nuša je prejela deset glasov in postala druga dvobojevalka. "Ta punca sploh ne ve, koga si je izbrala za areno," je dejala Nuša. "Zdaj pa bo pojedla svojo juhico, ki si jo je skuhala," je dodala Lana.

Nušo je najbolj razočaral Emin oreh, saj tega ni pričakovala.
Nušo je najbolj razočaral Emin oreh, saj tega ni pričakovala.FOTO: POP TV
Pred Nušo in Markom je pomembna odločitev
Preberi še
Pred Nušo in Markom je pomembna odločitev

Nuša se mora kot druga dvobojevalka do jutra odločiti, kateri dvoboj bo izbrala. Natalija je še pojasnila, da klasične igre moč, spretnost in znanje ostajajo, vendar bo imela vsaka vrsta na izbiro tudi tri različne igre. Carmen je uspešno izpolnila nalogo, postala članica družine in se preselila v hišo. Zvečer pa sta se Lana in Nuša preselili v kajžo.

Lani se je uresničila največja želja.
Lani se je uresničila največja želja.FOTO: POP TV
Mark ima dovolj, kam so izginila jajca?
Preberi še
Mark ima dovolj, kam so izginila jajca?
Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?


UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija dvoboj Lana Nuša POP TV
Oddaje

Podelitev vrtnic, ki bo spremenila čisto vse

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517