Nuša in Lana se bosta pomerili v dvoboju

Med ključnimi dogodki zagotovo izstopa Eminina odločitev, ko je izkoristila nepozornost tekmovalcev, ki so se ukvarjali z nalogo in se odločila za drzno potezo. "Mislim, da je zdaj pravi trenutek, da stvari končno vzamem v svoje roke in da ne poslušam več Nuše in svojega klana," je dejala Ema ter Lani izročila ukradeno pratiko v zameno za načrte.
"Načrte, ki jih je prinesla glava družine, si lahko potisne v rit," je dejal jezni Franc. Nato je popustil in poslušal Emo, skupaj pa sta preverila, ali mere kokošnjaka držijo, pri čemer sta hitro ugotovila, da je Dino naprej predal nekaj napačnih mer. Med Carminim obiskom pri vseh družinskih članih pa je Nuša Emi zaupala, da predlaga Dejana za drugega dvobojevalca. "Dejan je edini, ki lahko Lano 100 % premaga v areni," pravi Nuša.
Natalija se je nato pridružila na posestvu, kjer je sledilo prvo glasovanje za drugega dvobojevalca. Carmen je zlati oreh z imuniteto podelila Francu. Nuša je prejela deset glasov in postala druga dvobojevalka. "Ta punca sploh ne ve, koga si je izbrala za areno," je dejala Nuša. "Zdaj pa bo pojedla svojo juhico, ki si jo je skuhala," je dodala Lana.
Nuša se mora kot druga dvobojevalka do jutra odločiti, kateri dvoboj bo izbrala. Natalija je še pojasnila, da klasične igre moč, spretnost in znanje ostajajo, vendar bo imela vsaka vrsta na izbiro tudi tri različne igre. Carmen je uspešno izpolnila nalogo, postala članica družine in se preselila v hišo. Zvečer pa sta se Lana in Nuša preselili v kajžo.
