Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"

Spor z Lano: "Ostajava na dveh bregovih" Eden najbolj odmevnih trenutkov te sezone je bil brez dvoma njen spor z Lano. O tem smo jo povprašali in povedala nam je naslednje: "Spor sva razčistili, kolikor sva to lahko že v kajži, ampak še vedno ostajava na dveh bregovih. To ni človek, ki bi ga želela imeti v svojem življenju, in tako naj tudi ostane." Jasno je torej, da kljub določenim pogovorom odnos med njima ostaja hladen.

Brez obžalovanj

Nuša tudi po izpadu stoji za svojimi dejanji in poudarja, da ničesar ne obžaluje: "Vse, kar naredim, naredim premišljeno. Pa tudi če ne premišljeno, sem naredila iskreno. Tako da bi ponovila vse, kar sem naredila." Njena igra je bila od začetka strateška. Že ob vstopu je napovedala, da bo držala niti v svojih rokah in če bi ostala dlje? "Igro bi igrala točno tako, kot sem jo. Mogoče bi se poskusila povezati še s kom in ga povabiti v naš klan. Ampak v bistvu tako, kot sem jo." Čeprav je sama zapustila igro, ima svojega favorita. In odgovor je bil pričakovan: "Mislim, da je logično, da zmago najbolj privoščim Jušu. Juš je moj daljni sorodnik, zelo dober, dober prijatelj." Ob odhodu je priznala, da ji je bilo najtežje pustiti prav njega na posestvu.

icon-expand Nuša se je v solzah poslovila od Juša FOTO: POP TV

Od Kmetije do Sanjskega moškega

Nušo pa gledalci še vedno lahko spremljajo tudi v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer s svojo iskrenostjo in temperamentom osvaja gledalce nove sezone. 20-letnica, ki je že v pretekli Kmetiji izstopala z avtentičnostjo, izrazito čustvenostjo in ostrim jezikom, zdaj na sončni Kreti osvaja srce 27-letnega Hrvata. Kako pa v resnici osvaja moške? "Prvi in deseti in dvajseti korak mora on narediti. Tistega fanta, ki boste videli z mano, morate vedeti, da je bil odbit stokrat, pa se je še vedno trudil naprej. Ne osvajam moških, mislim, da oni bolj mene. In potem, če sta prisotni kemija in iskrena ljubezen, ostanem." Ljubljančanka tako ostaja zvesta sebi: neposredna, samozavestna in brez filtrov.

icon-expand Nuša v Sanjskem moškem Hrvaške FOTO: VOYO

