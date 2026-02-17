Zadovoljna.si
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"

M. A.
17. 02. 2026 08.24
1

Po napetem dvoboju v areni se je morala od posestva posloviti Nuša Šebjanič, ena najbolj temperamentnih tekmovalk letošnje sezone Kmetije. Njeno pot so zaznamovali močna čustva, jasna stališča in brezkompromisna iskrenost. Prav to pa je pokazala tudi po odhodu domov.

Spor z Lano: "Ostajava na dveh bregovih"

Eden najbolj odmevnih trenutkov te sezone je bil brez dvoma njen spor z Lano. O tem smo jo povprašali in povedala nam je naslednje: "Spor sva razčistili, kolikor sva to lahko že v kajži, ampak še vedno ostajava na dveh bregovih. To ni človek, ki bi ga želela imeti v svojem življenju, in tako naj tudi ostane."

Jasno je torej, da kljub določenim pogovorom odnos med njima ostaja hladen.

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri.

Brez obžalovanj

Nuša tudi po izpadu stoji za svojimi dejanji in poudarja, da ničesar ne obžaluje: "Vse, kar naredim, naredim premišljeno. Pa tudi če ne premišljeno, sem naredila iskreno. Tako da bi ponovila vse, kar sem naredila."

Njena igra je bila od začetka strateška. Že ob vstopu je napovedala, da bo držala niti v svojih rokah in če bi ostala dlje? "Igro bi igrala točno tako, kot sem jo. Mogoče bi se poskusila povezati še s kom in ga povabiti v naš klan. Ampak v bistvu tako, kot sem jo."

Čeprav je sama zapustila igro, ima svojega favorita. In odgovor je bil pričakovan: "Mislim, da je logično, da zmago najbolj privoščim Jušu. Juš je moj daljni sorodnik, zelo dober, dober prijatelj." Ob odhodu je priznala, da ji je bilo najtežje pustiti prav njega na posestvu.

Nuša se je v solzah poslovila od Juša
Nuša se je v solzah poslovila od JušaFOTO: POP TV

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez ugodja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Od Kmetije do Sanjskega moškega

Nušo pa gledalci še vedno lahko spremljajo tudi v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer s svojo iskrenostjo in temperamentom osvaja gledalce nove sezone. 20-letnica, ki je že v pretekli Kmetiji izstopala z avtentičnostjo, izrazito čustvenostjo in ostrim jezikom, zdaj na sončni Kreti osvaja srce 27-letnega Hrvata.

Kako pa v resnici osvaja moške? "Prvi in deseti in dvajseti korak mora on narediti. Tistega fanta, ki boste videli z mano, morate vedeti, da je bil odbit stokrat, pa se je še vedno trudil naprej. Ne osvajam moških, mislim, da oni bolj mene. In potem, če sta prisotni kemija in iskrena ljubezen, ostanem."

Ljubljančanka tako ostaja zvesta sebi: neposredna, samozavestna in brez filtrov.

Nuša v Sanjskem moškem Hrvaške
Nuša v Sanjskem moškem HrvaškeFOTO: VOYO

Ne zamudite pogovora v POPkastu

Več o tem, kaj je šlo narobe, zakaj je že drugi teden pristala v areni, kako danes gleda na svoje taktične poteze, kaj se je dogajalo v ozadju spora z Lano in kakšne spomine ima na Kreto ter sanjskega Karlota, razkriva v iskrenem pogovoru v POPkastu novinarke Kaje Ahčin.

Oddaje

Mirno jutro se spremeni v nočno moro

