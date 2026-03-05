Sta prevelika konkurenca? Nuša o tem, zakaj sta z Anastasio bili tarča drugih deklet

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj sta se Nuša in Anastasia tako povezali?

Na televiziji je morda delovalo, kot da se Nuša z večino deklet ni najbolje ujela, vendar sama pravi, da je bila slika nekoliko drugačna. "V bistvu je na televiziji malo smešno prikazano. Jaz sem se ujela z večino deklet. Več sem se družila z Anastasio, ker si v skupini ljudi vedno izberem eno osebo, s katero se najbolj povežem, nam je povedala Nuša." Pravi, da je razlog precej preprost: karakter. "Zdelo se mi je, da je bila Anastasia najbolj podobna mojemu karakterju, zato sva nekako ostali skupaj."

Sta bili prav onidve največja grožnja drugim?

A njuna bližina v vili ni ostala neopažena. Prav nasprotno: po Nušinih besedah sta z Anastasio hitro postali dekleti, ki sta imeli pri Karlu največ pozornosti. "Mislim, da sva z Anastasio imeli največjo naklonjenost od Karla. To so definitivno videli iz oddaje v oddajo. Podoben tip dekleta sva, podoben karakter imava." In prav to bi lahko pri drugih tekmovalkah povzročilo precej nejevolje. "Obe sva lepe, mlade in definitivno je šlo to komu v nos, ki ni na tej ravni, je brez zadržkov dodala."

icon-expand Nuša in Anastasia FOTO: VOYO

Ko v zgodbo vstopi še Petar ...

Če je na začetku vse kazalo, da se dekleti borita predvsem za Karlovo pozornost, pa se je dinamika kasneje precej zapletla. Ko so se v šovu skupine premešale, sta tako Nuša kot Anastasia začeli dobivati tudi pozornost drugega sanjskega moškega, Petra.

Prav takrat pa naj bi njuno prijateljstvo začelo prestajati prve resne preizkušnje. Ko se v resničnostnem šovu kar naenkrat znajdeš med dvema moškima, ki kažeta zanimanje in ob tem še tekmuješ proti svoji prijateljici, postane situacija hitro precej bolj zapletena. Bo prijateljstvo med Nušo in Anastasio preživelo pritisk šova? Ali pa bo boj postavil njun odnos na resno preizkušnjo?

icon-expand Anastasia in Petar - sanjski moški Hrvaške FOTO: VOYO

Kako pa Nuša osvaja moške, ko ni v šovu?

Če ste mislili, da je Nuša tista, ki dela prve korake, se motite: "Uh, prvi in deseti in dvajseti korak mora narediti on," se smeji. In če moški obupa? Potem očitno ni pravi. "Tistega fanta, ki ga boste videli z mano, morate vedeti, da je bil odbit stokrat, pa se je še vedno trudil naprej. Ne osvajam moških, mislim, da oni bolj mene."

Ko sta dve močni osebnosti, ki se razumeta, hkrati pa tekmujeta za istega (ali celo dva) moška, je jasno, da odnos hitro postane zapleten. Komaj čakamo, da vidimo, kako se bo situacija razpletla.

