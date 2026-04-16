Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra

Nušo Šebjanič smo letos lahko spremljali v kar dveh šovih – Sanjski moški Hrvaške in v 12. sezoni Kmetije, ki jo trenutno lahko spremljamo na POP TV in VOYO. Veliko pozornosti pa je pritegnila že v 11. sezoni Kmetije, kjer je bil v središču predvsem njen odnos s Timom, ki je bil veliko več kot zgolj prijateljski. Ta odnos je bil problematičen predvsem zato, ker je Tima doma čakala partnerka Tina, Nuša pa je to vedela.

Preberi še Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?

Na srečo se je med Timom in Tino zgodba po koncu oddaje srečno razpletla. Njuna zveza je obstala, Tim Novak pa je na koncu postal tudi zmagovalec 11. sezone Kmetije, s čimer je zaključil eno najbolj odmevnih sezon resničnostnega šova. Več si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Tim Novak in Nuša v 11. sezoni Kmetije. FOTO: POP TV

Za koga se je Nuša borila v šovu Sanjski moški Hrvaške?

Na začetku svoje poti v šovu Sanjski moški Hrvaške je bila Nuša del ekipe Karlo, kjer je skušala zgraditi odnos z njim. Ob menjavi ekip je Nušino pozornost pritegnil karizmatičen Petar, Nuša pa si je prislužila celodnevni zmenek ena na ena z njim. Kljub temu se je Nuša pozneje ponovno vrnila v Karlovo ekipo, kjer je ostala vse do samega konca šova.

icon-expand Nuša in Karlo - prvi zmenek FOTO: VOYO

Karlo je dvomil v njeno iskrenost

Nušin odnos s Karlom je bil skozi oddajo precej napet. Čeprav je vztrajala v njegovi ekipi, je Karlo večkrat jasno povedal, da dvomi v njeno iskrenost. Zdelo se mu je, da njena čustva niso povsem iskrena in jasna, kar je vplivalo tudi na njuno komunikacijo.

Preberi še Sta se Nuša in Karlo poljubila? Kdo govori resnico?

Nuša oddaje ni zapustila povsem mirno. Ob odhodu je povedala kar nekaj ostrih besed na račun Karla, prizanesla pa ni niti Kaji, o kateri je povedala: "Da bi Karlo samo vedel, s kom ima opravka. Kaja ni iskrena z njim, ampak dobro ... Ne želim biti nesramna, tako da ... Njej je pomemben samo naziv. Pri nas ga ni osvojila, očitno pa ga bo tu, in to je to."

Preberi še To je Kaja povedala o odnosu z Nušo

Karlo je po njenem odhodu dejal, da so njene izjave le potrdile njegove dvome. Poudaril je, da je ves čas čutil, da nekaj ni iskreno, in da je njeno vedenje skozi oddajo pogosto dajalo mešane signale. "Nisem pričakoval, da bo njen govor takšen, ampak mi je s tem dala še eno potrditev, za kaj v resnici gre," je dejal Karlo po njenem odhodu.

icon-expand Nuša je zapustila šov. Ostrih besed ni manjkalo. FOTO: VOYO

Koga bi Nuša izbrala danes?

Po koncu oddaje je Nuša gostovala v podkastu 'Savršeni podcast', kjer je gostovala pri voditeljici Aniti Martinović. Tam je brez zadržkov spregovorila o svojih občutkih in razmišljanjih. Danes namreč na celotno izkušnjo gleda precej drugače kot med samim snemanjem.

Preberi še Tudi Anastasia in Petar sta še vedno srečno zaljubljena

"Če bi danes lahko izbirala, bi izbrala Petra," je priznala in s tem presenetila številne gledalce. Dodala je, da je bil pravzaprav on njen prvi izbor, vendar so na končno odločitev vplivale okoliščine in odnosi v šovu.

icon-expand Nuša in Petar na zmenku. FOTO: VOYO

Prijateljstvo z Anastasio je vplivalo na njeno odločitev

Pojasnila je tudi, da je bilo prijateljstvo z Anastasio v določenem trenutku pomembnejše od romantičnih občutkov, kar jo je vodilo do drugačnih odločitev, kot bi jih sprejela danes. "Če ne bi bilo Anastasie, bi izbrala Petra," je priznala in dodala: "Izbrala sem Anastasio namesto Petra in mi ni žal."

icon-expand Nuša in Anastasia sta v šovu postali prijateljici. FOTO: VOYO

Preberi še Sta prevelika konkurenca? Nuša o tem, zakaj sta z Anastasio bili tarča drugih deklet

Celoten izsek njenega intervjuja iz podcasta 'Savršeni podcast' si lahko ogledate spodaj.

