Nuša Šebjanič.
Študentka prava iz Slovenije osvaja Balkan

VOYO
30. 01. 2026 15.08
0

Nuša v zadnjem času navdušuje tako domače kot tuje občinstvo. Medtem ko jo lahko spremljamo v hrvaškem ljubezenskem šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer s svojo iskrenostjo in energijo hitro izstopa, se že pripravlja na nov izziv. Že v ponedeljek namreč vstopa v novo sezono Kmetije, kjer se bo podala v boj za glavno nagrado v višini 50 tisoč evrov.

Nuša Šebjanič je v Kmetiji izstopala s svojo iskrenostjo, čustvenostjo in neposrednostjo, zdaj pa te lastnosti prinaša tudi v ljubezenski resničnostni šov Sanjski moški Hrvaške, kjer želi osvojiti srce sanjskega moškega. Na prvi pogled deluje nežno, a skriva močan značaj. Zase pravi, da je intuitivna in občutljiva, pri odločitvah pa jo vodi izrazit občutek za pravico. To dokazuje tudi izbira študija prava, ki jo je pospremila z iskreno mislijo: "Rada se prepiram, zakaj tega ne bi spremenila v poklic?"

Nuša Šebjanič.FOTO: VOYO
Nuša Šebjanič: "Ne bojim se ničesar"
Nuša Šebjanič: "Ne bojim se ničesar"

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prinaša več strasti, rivalstva in nepričakovanih trenutkov. Oglejte si jo na VOYO.

Vsega se loteva z veliko strasti in predanosti, pa naj gre za ustvarjanje, izražanje ali odnose z ljudmi. Čeprav na prvi pogled deluje nežno, se zna postaviti zase in jasno pokazati, kje so njene meje. Privlačijo jo iskrena in čustveno intenzivna razmerja, saj verjame v pristna čustva.

Nuša Šebjanič.FOTO: VOYO
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco

Romantična po duši se hitro zaljubi in verjame v usodo ter v to, da nas življenje včasih popelje tja, kjer moramo biti. Verjame v pravo ljubezen in sorodne duše, prihod v šov pa razume kot dober znak. V razmerju ji je najpomembnejše spoštovanje, privlačijo pa jo karizmatični in samozavestni moški. V pustolovščino z imenom Sanjski moški Hrvaške se je podala odprtega srca in brez zadržkov.

Nuša Šebjanič.FOTO: VOYO
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

S svojo pojavo, energijo in nalezljivim smehom Nuša nikoli ne ostane neopažena, zato bo v boju za Karlovo srce zagotovo ena resnejših tekmic. Oddajo Sanjski moški Hrvaške lahko spremljate na VOYO.

Nuša Šebjanič Sanjski moški Hrvaške Kmetija Ljubezenski šov Resničnostni šov
