Študentka prava iz Slovenije osvaja Balkan

Nuša Šebjanič je v Kmetiji izstopala s svojo iskrenostjo, čustvenostjo in neposrednostjo, zdaj pa te lastnosti prinaša tudi v ljubezenski resničnostni šov Sanjski moški Hrvaške, kjer želi osvojiti srce sanjskega moškega. Na prvi pogled deluje nežno, a skriva močan značaj. Zase pravi, da je intuitivna in občutljiva, pri odločitvah pa jo vodi izrazit občutek za pravico. To dokazuje tudi izbira študija prava, ki jo je pospremila z iskreno mislijo: "Rada se prepiram, zakaj tega ne bi spremenila v poklic?"

icon-expand Nuša Šebjanič. FOTO: VOYO

Vsega se loteva z veliko strasti in predanosti, pa naj gre za ustvarjanje, izražanje ali odnose z ljudmi. Čeprav na prvi pogled deluje nežno, se zna postaviti zase in jasno pokazati, kje so njene meje. Privlačijo jo iskrena in čustveno intenzivna razmerja, saj verjame v pristna čustva.

Romantična po duši se hitro zaljubi in verjame v usodo ter v to, da nas življenje včasih popelje tja, kjer moramo biti. Verjame v pravo ljubezen in sorodne duše, prihod v šov pa razume kot dober znak. V razmerju ji je najpomembnejše spoštovanje, privlačijo pa jo karizmatični in samozavestni moški. V pustolovščino z imenom Sanjski moški Hrvaške se je podala odprtega srca in brez zadržkov.

