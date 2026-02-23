Zadovoljna.si
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče

M. A.
23. 02. 2026 04.00
0

Ko sta se v prejšnji sezoni resničnostnega šova Kmetija gledali čez plot in si stali na nasprotnih bregovih, si verjetno nihče ni mislil, da bosta danes nerazdružljivi. A prav to se je zgodilo: nekdanji tekmici Nuša Šebjanič in Tamara Talundžić sta po koncu šova obrnili nov list in danes ne le prijateljujeta, temveč celo živita skupaj ter ustvarjata skupni spletni kanal.

Nesoglasja sta hitro pustili za sabo

Strasti med Nušo in Tamaro se še niso pomirile
Gledalci se še dobro spomnijo napetosti med njima. Tamara Nuše ni prenesla, prepričana, da ji je zmešala glavo Timu, in zdelo se je, da med njima ni prostora za spravo. A ko so se kamere ugasnile, je življenje ubralo drugačno pot.

Nuša, Tamara - Kmetija 2024
Nuša, Tamara - Kmetija 2024FOTO: POP TV

Kot je Nuša zaupala v intervjuju, je bila prav Tamara tista, ki jo je po koncu šova prva poklicala in vprašala, kako je. In to v času, ko se je okoli nje odvijala prava drama. Ta klic je pomenil začetek novega poglavja. Od takrat ji Tamara stoji ob strani, ne glede na vse.

Sčasoma sta poglobili odnos, nesoglasja pustili za sabo in ugotovili, da sta si v marsičem bolj podobni, kot sta si bili pripravljeni priznati pred kamerami.

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Skupno življenje brez cenzure

Danes sta sostanovalki. Nuša se je preselila k Tamari, skupaj pa sta ustvarili kanal PouPou, kjer, kot pravita sami, nista influencerki, ampak "samo težavici". Na profilu delita iskrene, necenzurirane utrinke iz vsakdana, tedenske vloge in spontane trenutke, ki so že od začetka pritegnili številne sledilce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njuna energija temelji na sproščenosti in avtentičnosti: brez olepševanja, brez filtrov. Prav ta neposrednost, ki je Nušo zaznamovala že v šovu, danes navdušuje spletno občinstvo.

Kako pa deluje njuno skupno življenje? Po besedah Nuše je za red in čistočo zadolžena predvsem Tamara, ki je, kot pravi v šali, pravi "frik" za čiščenje. Kuhinja pa je bolj v njenih rokah. Ostale obveznosti si razdelita sproti: kot vsaki sostanovalki, ki sta se naučili sobivati.

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez ugodja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Velik preobrat po šovu

Po napetem dvoboju v areni prejšnji teden je morala Nuša zapustiti posestvo, a s tem se njena medijska pot ni končala. Gledalci jo lahko spremljajo tudi v hrvaški različici šova Sanjski moški Hrvaške, kjer s svojo temperamentno in iskreno naravo znova buri duhove.

A morda je največji preobrat prav njeno prijateljstvo s Tamaro. Iz tekmic sta postali zaveznici, iz nasprotnic sostanovalki, iz napetih pogledov pa se je razvilo iskreno prijateljstvo, ki temelji na podpori in skupnih ciljih.

Kmetija Nuša Šebjanič Tamara Talundžić resničnostni šov sovraštvo v prijateljstvo PouPou kanal skupno življenje
Oddaje

Dino Kurtović odkrito po Kmetiji: "Nisem lenuh"

