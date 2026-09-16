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Marija Tereza, Otok ljubezni Adria
Oddaje

Marija Tereza vstopa v Love Island Adria

VOYO
16. 09. 2026 12.57
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V vilo Love Island Adria je vstopila čudovita Marija Tereza. Preverite, kaj nam je razkrila o svojem značaju, romantiki in tem, zakaj se je podala v to nepozabno televizijsko dogodivščino.

Spoznajte Marijo Terezo!

Marija je zelo romantična in ljubezen izkazuje z dotikom, pozornostjo in majhnimi gestami. Zapomni si podrobnosti in pričakuje, da si jih bo zapomnil tudi partner. Čeprav potrebuje nekaj časa, da naredi prvi korak, je lahko presenetljivo neposredna in spontana.

Marija Tereza, Otok ljubezni Adria
Marija Tereza, Otok ljubezni AdriaFOTO: VOYO
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Odraščala je na Pelješacu v zelo tradicionalnem okolju, med kozami, ovcami in kravami na družinski kmetiji, vendar je že od nekdaj sanjala o bolj ustvarjalnem življenju. V vilo vstopa, ker je ljubezen njena največja želja, vendar ne izključuje niti poslovnih priložnosti, ki bi ji jih lahko prinesel šov. Če najde ljubezen, bo izjemno srečna. Če ne, bo doživela vsaj nepozabno izkušnjo.

Love island Adria
Love island AdriaFOTO: VOYO
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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

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Love Island Adria Marija Tereza resničnostni šov VOYO tekmovalci
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