Marija Tereza vstopa v Love Island Adria

Spoznajte Marijo Terezo!

Marija je zelo romantična in ljubezen izkazuje z dotikom, pozornostjo in majhnimi gestami. Zapomni si podrobnosti in pričakuje, da si jih bo zapomnil tudi partner. Čeprav potrebuje nekaj časa, da naredi prvi korak, je lahko presenetljivo neposredna in spontana.

icon-expand Marija Tereza, Otok ljubezni Adria FOTO: VOYO

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Odraščala je na Pelješacu v zelo tradicionalnem okolju, med kozami, ovcami in kravami na družinski kmetiji, vendar je že od nekdaj sanjala o bolj ustvarjalnem življenju. V vilo vstopa, ker je ljubezen njena največja želja, vendar ne izključuje niti poslovnih priložnosti, ki bi ji jih lahko prinesel šov. Če najde ljubezen, bo izjemno srečna. Če ne, bo doživela vsaj nepozabno izkušnjo.

icon-expand Love island Adria FOTO: VOYO

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