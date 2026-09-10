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Drina in Mili
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Mili išče pravo energijo, Drina pa verjame v ljubezen na prvi pogled

VOYO
10. 09. 2026 09.25
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Na VOYO prihaja težko pričakovani šov Love Island Adria. Spoznajte Mili in Drino, dve mladi dami, ki bosta svojo srečo preizkusili v sončni vili na Tenerifih. Razkrivamo njuna pričakovanja, poglede na ljubezen in skrivnosti iz njunega življenja.

V nedeljo na VOYO prihaja Love Island Adria, v sončno vilo na Tenerifih pa se bo vselilo deset mladih samskih, pripravljenih na nova poznanstva, romance in vse, kar jim bo prineslo življenje pod isto streho. Med njimi bosta tudi 26-letna Mili in 22-letna Drina. Čeprav obe v šov vstopata odprti za ljubezen, nanjo gledata precej različno.

Love Island Adria
Love Island AdriaFOTO: VOYO
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Ali bo Mili v vili našla nekoga, s katerim se bo ujela v energiji, in ali bo Drina svojo ljubezen na prvi pogled res doživela, bomo lahko spremljali že kmalu. Love Island Adria na VOYO prihaja v nedeljo, 13. septembra, ob 20. uri, nove epizode pa bodo na voljo od nedelje do petka ob 20. uri.

Mili prihaja iz Smedereva, trenutno pa živi v Črni gori, kjer dela kot hostesa. Pomemben del njenega življenja je fitnes, za katerega pravi, da jo je spremenil tako fizično kot mentalno. Je veganka, rada teče, pleše, bere in preizkuša nove veganske recepte, med svoje največje vrline pa šteje vztrajnost.

Prav želja po novi izkušnji jo je pripeljala tudi do prijave v Love Island Adria. "Rekla sem si, da je čas, da stopim iz svoje cone udobja, poskusim in vidim, kaj se bo zgodilo. Tako sem se odločila, da se prijavim v šov, in danes sem tukaj," je povedala.

Drina in Mili
Drina in MiliFOTO: VOYO
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Svoje odločitve ni obžalovala niti za trenutek, pri njej pa jo najbolj podpirajo mama in najbližji prijatelji. Čeprav v vilo vstopa odprta za nova poznanstva, v ljubezen na prvi pogled ne verjame. Precej bolj kot videz jo zanima, ali bo z nekom začutila pravo energijo. "Videz mi ni odločilen. Pomembneje mi je, da se z nekom ujamem v energiji ter da imava podobne cilje, stališča in način razmišljanja," pravi Mili, ki si ob sebi želi nekoga s podobnim življenjskim slogom in željo po zdravem življenju.

Otok ljubezni Adria - Mili
Otok ljubezni Adria - MiliFOTO: VOYO
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Povsem drugače pa na ljubezen gleda 22-letna Drina iz Čačka, ki živi v Beogradu in si želi postati kostumografinja. Je ustvarjalna in pustolovska, rada riše in slika, ukvarja pa se tudi z gimnastiko. Zase pravi, da hitro začuti energijo ljudi, zato ne preseneča, da verjame tudi v ljubezen na prvi pogled.

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Njena prijava v šov je presenetila celo prijatelje. "Vsi okoli mene so bili presenečeni in navdušeni. Prijatelji so celo mislili, da se šalim, ko sem jim povedala, da grem v šov," je razkrila v smehu. Drina ima za seboj eno resno zvezo, njeno zadnje ljubezensko razočaranje pa je še precej sveže. Pred nekaj meseci je namreč izvedela, da ji je bil partner nezvest.

Otok ljubezni Adria - Drina
Otok ljubezni Adria - DrinaFOTO: VOYO
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Kljub slabi izkušnji nad ljubeznijo ni obupala. Verjame v ljubezen na prvi pogled, pri izbiri partnerja pa ji je najpomembnejše spoštovanje. "Privlačijo me sproščeni in odprti fantje, pri katerih vse poteka lahkotno. V vili bom sledila svojim občutkom," pravi. Med bivanjem na Tenerifih bo najbolj pogrešala družino in prijatelje, a se novega poglavja že veseli.

Otok ljubezni Adria - Mili
Otok ljubezni Adria - MiliFOTO: VOYO
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Love Island Adria VOYO resničnostni šov Mili Drina
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