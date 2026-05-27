Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev

Legendarni pari! Love Island je skozi leta ustvaril nepozabne ljubezenske zgodbe
Občinstvo po Veliki Britaniji in svetu sta osvojila Camilla Thurlow in Jamie Jewitt, ki sta se zaljubila prav v oddaji Otok ljubezni. Od prvega srečanja sta praktično nerazdružljiva, letos pa bosta praznovala že skoraj desetletje skupne ljubezenske zgodbe. Njuna romanca je prerasla v zakon, danes pa sta ponosna starša treh otrok.
Med najbolj ikonične pare šova sodita tudi Cara De La Hoyde in Nathan Massey. Iskrica je med njima preskočila že ob samem vstopu v vilo leta 2016 in od takrat se nista več ločila. Gledalce sta osvojila s pristno energijo, na koncu pa odnesla tudi zmago v šovu. Danes sta poročena in uživata v družinskem življenju s sinom in hčerko.
Čudovito zgodbo pišeta tudi Olivia Buckland in Alex Bowen, ki odkrito priznavata, da jima je oddaja popolnoma spremenila življenje. Poleg številnih poslovnih priložnosti sta v šovu našla tudi drug drugega. Danes sta srečno poročena in starša dveh otrok.
Skozi številne sezone je oddaja zanetila nešteto romanc in osvojila gledalce po vsem svetu. Zdaj na VOYO ekskluzivno prihaja tudi Otok ljubezni Adria, kjer bodo tekmovalci svojo ljubezensko zgodbo iskali v razkošni vili na eksotičnih Tenerifih.
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