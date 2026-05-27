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Otok ljubezni
Oddaje

Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev

VOYO
27. 05. 2026 04.00
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Medtem ko se na sončnih Tenerifih že pripravlja nova sezona šova Otok ljubezni Adria, prijave za največji globalni dating spektakel še vedno ostajajo odprte. V letih predvajanja je ta televizijska uspešnica povezala številne pare, ki danes živijo srečno družinsko življenje, njihove zgodbe pa dokazujejo, da se prava ljubezen lahko rodi tudi pred televizijskimi kamerami.

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Občinstvo po Veliki Britaniji in svetu sta osvojila Camilla Thurlow in Jamie Jewitt, ki sta se zaljubila prav v oddaji Otok ljubezni. Od prvega srečanja sta praktično nerazdružljiva, letos pa bosta praznovala že skoraj desetletje skupne ljubezenske zgodbe. Njuna romanca je prerasla v zakon, danes pa sta ponosna starša treh otrok.

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Prijave za Love Island Adria so še vedno odprte - morda te prav tam čaka tvoja velika ljubezenska zgodba!

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Med najbolj ikonične pare šova sodita tudi Cara De La Hoyde in Nathan Massey. Iskrica je med njima preskočila že ob samem vstopu v vilo leta 2016 in od takrat se nista več ločila. Gledalce sta osvojila s pristno energijo, na koncu pa odnesla tudi zmago v šovu. Danes sta poročena in uživata v družinskem življenju s sinom in hčerko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Čudovito zgodbo pišeta tudi Olivia Buckland in Alex Bowen, ki odkrito priznavata, da jima je oddaja popolnoma spremenila življenje. Poleg številnih poslovnih priložnosti sta v šovu našla tudi drug drugega. Danes sta srečno poročena in starša dveh otrok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Skozi številne sezone je oddaja zanetila nešteto romanc in osvojila gledalce po vsem svetu. Zdaj na VOYO ekskluzivno prihaja tudi Otok ljubezni Adria, kjer bodo tekmovalci svojo ljubezensko zgodbo iskali v razkošni vili na eksotičnih Tenerifih.

Otok ljubezni Adria.
Otok ljubezni Adria.FOTO: VOYO
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