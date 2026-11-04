To so finalisti prve sezone Otoka ljubezni Adria: kdo bo osvojil 50.000 evrov?

V finalu bomo spremljali pare Anja in Gašper, Alja in Anthony, Drina in Valentin ter Mili in Luka, ki jim je uspelo prepričati tako sotekmovalce kot gledalce. Vsi štirje pari so skozi sezono prestali številne preizkušnje, od prvih simpatij do napetih izzivov in ljubosumja, ki v šovu nikoli ne manjkata.
Po tednih čustvenih vzponov in padcev ostali le še štirje pari
Tekmovalci so v vili preživeli več kot sedem tednov, v tem času pa so se spletle številne vezi. Nekatere so se hitro končale, druge pa so se kljub preizkušnjam izkazale za dovolj močne, da so svoje mesto našle v finalu. Prav zato bo zaključek prve sezone še posebej zanimiv, saj ima vsak od finalistov tudi svojo skupino zvestih navijačev.
- FOTO: VOYO
- FOTO: VOYO
- FOTO: VOYO
- FOTO: VOYO
O zmagovalcu bodo odločili gledalci
Za razliko od številnih drugih resničnostnih šovov bodo končno odločitev sprejeli gledalci. Glasovanje že poteka prek aplikacije Love Island Adria, glas pa lahko oddajo uporabniki z aktivnim računom VOYO, prijavljeni v aplikacijo. Gledalci bodo tako odločili, kateri par bo domov odnesel prestižni naziv zmagovalcev prve sezone in denarno nagrado.
Kdo ima največ možnosti za zmago?
Med gledalci se že razvijajo vroče razprave o favoritih. Nekateri stavijo na pare, ki so svojo zvezo gradili od začetka, drugi navijajo za tiste, ki so skozi sezono pokazali največ osebnostne rasti. Jasno pa je eno: boj za zmago bo napet do zadnjega trenutka.
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