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Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Anamarija se pri razporejanju ni osredotočala na prijateljstva in morebitne zamere.
Oddaje

V solzah zapustila Otok ljubezni: "Vedela sem, da bo tako"

N. Č.
21. 10. 2026 22.09
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Anamarija in Toni sta zapustila šov Otok ljubezni Adria. Potem ko so tekmovalci pred izločitvijo rešili Laro in Nikolo, se je njuna avantura na Tenerifih končala.

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Anamarija: "Vedela sem, da bodo izbrali Laro"

Anamarija ob odhodu ni mogla skriti čustev. "Imam tudi jaz nekaj čustev, kaj naj rečem," je v smehu dejala po izpadu in priznala, da je tovrsten razplet pričakovala.

"Vedela sem, da bo tako. Lara je tukaj od začetka in z njo imajo močnejšo povezanost. To sem pričakovala. Vesela sem, da bo ostala in da bo morda našla ljubezen," je povedala.

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Presenetil jo je le en glas

"Nisem pričakovala Gašperjevega glasu. Spoštujem ga kot prijatelja, a vem, da v takšni situaciji ne bi izbral mene," je povedala v izjavi po izpadu.

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O Nikoli ni rekla zadnje besede

Anamarija je povedala tudi, da z Nikolo nista imela dovolj časa, da bi njuno povezavo razvila še bolj. "Mislim, da nisva imela dovolj časa skupaj," je priznala.

Anamarija in Nikola sta se zelo povezala.
Anamarija in Nikola sta se zelo povezala.FOTO: VOYO

Kdo ima po njenem mnenju največ možnosti za zmago?

Med pari v vili ima svoje favorite. "Najbolj iskren par v vili sta Drina in Valentin. Čudovita sta in sta moja favorita," je dejala.

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Bila pa je precej manj optimistična glede enega drugega para. "Mislim, da Anja in Gašper ne bosta zdržala. Po mojem mnenju je problem on in glede tega ne bom spremenila mnenja. Alja in Anthony pa se mi zdita zelo prikupna," je komentirala.

Drina in Valentin imata po njenem mnenju največ potenciala.
Drina in Valentin imata po njenem mnenju največ potenciala.FOTO: VOYO

Toni obžaluje dogajanje z Laro

Tudi Toni se je po izpadu poslovil od preostalih tekmovalcev brez zamer. "Nikomur ne zamerim. Vsi so mi enaki, vse imam rad in to je le del šova," je povedal. Po njegovih besedah je pričakoval, da se bo glasovanje razpletlo na tak način. 

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Dotaknil se je tudi odnosa z Laro, ki je v zadnjih dneh dvignil precej prahu. "Žal mi je zaradi tega, kar se je zgodilo z Laro. Nisem razmišljal in to obžalujem. Žal mi je zanjo in upam, da mi bo nekoč odpustila ter da bova lahko prijatelja," je povedal.

Vilo je zapustil tudi Toni.
Vilo je zapustil tudi Toni.FOTO: VOYO

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Anamarija in Toni sta zapustila vilo.
Anamarija in Toni sta zapustila vilo.FOTO: VOYO
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otok ljubezni toni anamarija love island adria
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Valentin iz Otoka ljubezni presenetil s preobrazbo, Drina pa ostala brez besed

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