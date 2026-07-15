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Anastasia in Petar
Oddaje

Sta Petar in Anastasia še skupaj? Ena poteza je sprožila val ugibanj

M.S.
15. 07. 2026 15.32
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Ljubezenska zgodba Petra Rašića in Anastasie Kaleb, ki sta se spoznala v šovu Sanjski moški Hrvaške, je znova v središču pozornosti. Nenavadne spremembe na družbenih omrežjih so namreč sprožile val ugibanj o njunem razmerju.

Je ljubezenske pravljice konec? Petar izbrisal skupne fotografije, Anastasia pa izginila z Instagrama

So se med Petrom Rašićem in Anastasio Kaleb pojavile prve razpoke? Sledilci para iz hrvaškega šova Sanjski moški Hrvaške so v zadnjih dneh opazili več nenavadnih sprememb na družbenih omrežjih, zaradi katerih se vse glasneje ugiba, da njuna zveza morda ni več takšna, kot je bila.

Anastasia in Petar
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Na VOYO si lahko ogledate četrto in peto sezono priljubljenega šova Sanjski moški Hrvaške. Zdaj si na vrsti ti, da si vzameš trenutek zase in poletni večer nameniš odlični zabavi.

Govorice so se začele širiti po tem, ko je Petar s svojega profila na Instagramu odstranil skupne fotografije z Anastasio, medtem ko je njen profil postal nedostopen. To je sprožilo številne odzive na družbenih omrežjih, kjer uporabniki ugibajo, ali sta se nekdanja zaljubljenca razšla. Za zdaj nobeden od njiju teh namigov ni komentiral ali potrdil.

Anastasia in Petar
Anastasia in PetarFOTO: VOYO
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Ljubezenska zgodba, ki je navdušila gledalce

Petar in Anastasia sta se spoznala v peti sezoni šova Sanjski moški Hrvaške, kjer ji je v finalu namenil zadnjo vrtnico. Po koncu oddaje sta večkrat poudarila, da želita svojo zvezo graditi tudi zunaj televizijskih kamer, zato so zadnje spremembe na družbenih omrežjih presenetile številne oboževalce. Ali govorice držijo ali gre zgolj za začasen umik iz javnosti, za zdaj ostaja neznanka.

Anastasia in Petar - sanjski moški Hrvaške
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Vir: RTL.hr.

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Petar Rašić Anastasia Kaleb Sanjski moški Hrvaške razmerje trači
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