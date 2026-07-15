Sta Petar in Anastasia še skupaj? Ena poteza je sprožila val ugibanj

Je ljubezenske pravljice konec? Petar izbrisal skupne fotografije, Anastasia pa izginila z Instagrama
So se med Petrom Rašićem in Anastasio Kaleb pojavile prve razpoke? Sledilci para iz hrvaškega šova Sanjski moški Hrvaške so v zadnjih dneh opazili več nenavadnih sprememb na družbenih omrežjih, zaradi katerih se vse glasneje ugiba, da njuna zveza morda ni več takšna, kot je bila.
Govorice so se začele širiti po tem, ko je Petar s svojega profila na Instagramu odstranil skupne fotografije z Anastasio, medtem ko je njen profil postal nedostopen. To je sprožilo številne odzive na družbenih omrežjih, kjer uporabniki ugibajo, ali sta se nekdanja zaljubljenca razšla. Za zdaj nobeden od njiju teh namigov ni komentiral ali potrdil.
Ljubezenska zgodba, ki je navdušila gledalce
Petar in Anastasia sta se spoznala v peti sezoni šova Sanjski moški Hrvaške, kjer ji je v finalu namenil zadnjo vrtnico. Po koncu oddaje sta večkrat poudarila, da želita svojo zvezo graditi tudi zunaj televizijskih kamer, zato so zadnje spremembe na družbenih omrežjih presenetile številne oboževalce. Ali govorice držijo ali gre zgolj za začasen umik iz javnosti, za zdaj ostaja neznanka.
Vir: RTL.hr.
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