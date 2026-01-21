Kdo je naslednji na tapeti? Peter Prevc in Modrijani

Kdo bo tokrat Na žaru?
Peter Prevc
Na eni strani legenda smučarskih skokov - Peter Prevc. Človek, ki je ob zimskih vikendih pred televizorje prikoval celotne družine in s svojimi skoki pisal zgodovino slovenskega športa.
Kdaj pa se je Lado odločil, da bo podkuril tudi Petru Prevcu? "Takrat, ko sem ga spoznal in ugotovil, da je to eno bistro, čedno, prijazno, uspešno bitje. Potem me je ta foušija začela gristi in sem ga ujel v nekem trenutku, ko je rekel ja. In zdaj mora priti na žar," pove Bizovičar.
Peter Prevc priznava, da ga ni bilo treba dolgo prepričevati, saj mu je takšen smisel za humor blizu in ima z ljudmi čiste račune. A kdo ve o njem največ? "Zagotovo žena Mina," pravi, veliko pa o njem vedo tudi bratje in sestre. Bodo morda tudi oni izdali kakšno skrivnost?
Modrijani
Na drugi strani legende narodno-zabavne glasbe – Modrijani, skupina, ki je pravkar razprodala Stožice. In to kar dva večera zapored.
"Modrijani so na videz brez greha – a so res? Se ne pokadi, ko vržeš Modrijana na žar? Jaz mislim, da v sebi skrivajo veliko ocvirkov, ki zacvrčijo, ko jih vržeš na žar. Pridite pogledat," hudomušno napoveduje Lado. Člani skupine Modrijani se medtem zelo veselijo gostov, ki jih bodo žarili, in v šali – predvsem na račun Blaža Švaba – dodajajo, da so veseli, da niso frontmani.
"Prednost je, da smo skupina. Tako da se bomo z veseljem smejali tebi, Blaž," pravijo. Blaž priznava, da ima do Lada tudi kar nekaj strahospoštovanja: "Lado je tak človek, da imaš občutek, da o njem vse veš, pa v resnici ne veš nič. Ima krasno energijo, je izjemno zabaven, a tudi nepredvidljiv. Jaz pa nisem človek presenečenj."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV