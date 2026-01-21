Zadovoljna.si
Kdo je naslednji na tapeti? Peter Prevc in Modrijani

POP TV
21. 01. 2026 10.41
0

Vrača se oddaja Na žaru! Žar mojster Lado Bizovičar je tokrat za glavno jed pogumno izbral kar dva slovenska nacionalna zaklada – Petra Prevca in Modrijane.

27. in 28. februarja bomo na Gospodarskem razstavišču zakurili ogenj, pripravili žar in okoli njega posedli tiste, ki o njih vedo največ. Vroče bo, zabavno bo, nepozabno bo. Kupite vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in se nam pridružite!

Kdo bo tokrat Na žaru?

Peter Prevc

Na eni strani legenda smučarskih skokov - Peter Prevc. Človek, ki je ob zimskih vikendih pred televizorje prikoval celotne družine in s svojimi skoki pisal zgodovino slovenskega športa.

Kdaj pa se je Lado odločil, da bo podkuril tudi Petru Prevcu? "Takrat, ko sem ga spoznal in ugotovil, da je to eno bistro, čedno, prijazno, uspešno bitje. Potem me je ta foušija začela gristi in sem ga ujel v nekem trenutku, ko je rekel ja. In zdaj mora priti na žar," pove Bizovičar.

Peter Prevc priznava, da ga ni bilo treba dolgo prepričevati, saj mu je takšen smisel za humor blizu in ima z ljudmi čiste račune. A kdo ve o njem največ? "Zagotovo žena Mina," pravi, veliko pa o njem vedo tudi bratje in sestre. Bodo morda tudi oni izdali kakšno skrivnost?

Na vroči stol bo sedel tudi Peter Prevc
Na vroči stol bo sedel tudi Peter PrevcFOTO: POP TV

Modrijani

Na drugi strani legende narodno-zabavne glasbe – Modrijani, skupina, ki je pravkar razprodala Stožice. In to kar dva večera zapored.

"Modrijani so na videz brez greha – a so res? Se ne pokadi, ko vržeš Modrijana na žar? Jaz mislim, da v sebi skrivajo veliko ocvirkov, ki zacvrčijo, ko jih vržeš na žar. Pridite pogledat," hudomušno napoveduje Lado. Člani skupine Modrijani se medtem zelo veselijo gostov, ki jih bodo žarili, in v šali – predvsem na račun Blaža Švaba – dodajajo, da so veseli, da niso frontmani.

"Prednost je, da smo skupina. Tako da se bomo z veseljem smejali tebi, Blaž," pravijo. Blaž priznava, da ima do Lada tudi kar nekaj strahospoštovanja: "Lado je tak človek, da imaš občutek, da o njem vse veš, pa v resnici ne veš nič. Ima krasno energijo, je izjemno zabaven, a tudi nepredvidljiv. Jaz pa nisem človek presenečenj."

Na vroči stol bodo sedli Modrijani
Na vroči stol bodo sedli ModrijaniFOTO: POP TV

Čeprav oboji izgledajo popolni in brez greha, imajo kar nekaj masla na glavi, pravi Lado Bizovičar.

Pridite na Gospodarsko razstavišče, kjer se bomo ponovno smejali, žarili, predvsem pa poklonili ljudem, brez katerih si ne znamo predstavljati slovenskega medijskega prostora. V petek, 27. februarja, bomo na žar posedli Modrijane, da bodo ravno prav zapečeni za dva nepozabna večera v Stožicah. V soboto, 28. februarja, bomo žarili Petra Prevca. Lado pa obljublja, da že išče nove žrtve.

Spomladi se bo na POP TV kadilo!

oddaje na žaru lado bizovičar modrijani blaž švab peter prevc
