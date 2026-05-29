Tako lepa je bila na predvajanju finala Kmetije

V ljubljanski Odiseji je v sredo potekal težko pričakovani ogled finalne epizode Kmetije, ki so se ga udeležili tudi tekmovalci letošnje sezone. Vsi so se za dogodek še posebej uredili in navdušili z videzi, ki so odražali njihov osebni slog – od glamurja do sproščenosti. Več o njihovih stajlingih si lahko preberete spodaj.

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Pia Filipčič: sproščena, a izjemno šik

Pia je na premiero prišla v videzu, ki je popolnoma odražal njen slog – sproščen, udoben in hkrati dovolj poseben za tako pomemben večer. Za Zadovoljna.si je povedala: "Danes sem pa oblekla tako nekaj čisto casual, kar sem našla v omari, pa jaz sem rekla, tega še nisem ponosila, pa mogoče je danes čas pravi, da si to dam gor. In sem rekla, zakaj pa ne na finale Kmetije." Več fotografij s premiernega predvajanja Kmetije pa najdete tudi na njenih družbenih omrežjih.

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Ema: črn pajac in visoke pete

Ema je izbrala udoben, a moden črn pajac, ki ga je kombinirala s petkami. V svojem značilno iskrenem slogu je povedala: "Jaz sem danes čisto bolj kot nek casual, pač v nekem črnem pajacku, petke, ko me že noge zdaj bolijo, ampak ja, vse, da smo lepi, a ne." Njen videz je bil mladosten, trendovski in popoln za večer, ki združuje glamur in sproščenost.

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icon-expand Predvajanje finalne oddaje Kmetije v Odiseji. FOTO: POP TV

Alenka: poslovna eleganca s pridihom udobja

Alenka je presenetila z nekoliko bolj poslovnim videzom, ki je bil hkrati eleganten in udoben. Za Zadovoljna.si je povedala: "Danes tako malo bolj biznis, malo bolj ne tako kot casual. Malo sem bolj upedena, ampak itak široke hlače morajo biti, brez tega itak ne gre. Očala pa sem sicer pozabila v avtomobilu." Njena kombinacija je bila popolnoma usklajena – prefinjena, a še vedno zvesta njenemu osebnemu slogu.

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icon-expand Predvajanje finalne oddaje Kmetije v Odiseji. FOTO: POP TV

La Toya: modra eleganca in bleščice

La Toya je izbrala elegantno modro obleko iz svilnatega materiala, ki je čudovito poudarila njeno postavo. V videu je razkrila: "Za outfit sem se odločila v plavi, taki elegantni obleki. V bistvu taka malo svilena, ne. Tudi očala sem, hotela biti v istem stilu. Seveda sem si dala tudi 'briljantine', da oči pridejo bolj do izraza."

icon-expand Glamurozni videzi zaznamovali finale Kmetije. FOTO: POP TV

Carmen: videz, ki govori sam zase

Carmen je ostala zvesta svojemu prepoznavnemu slogu – drznemu, izrazitemu in samozavestnemu. Za Zadovoljna.si je povedala: "Mislim, da moj outfit pove več kot jaz sama. Jaz vedno rada izstopam. Tako da evo tudi danes." In res – njen stajling je bil eden najbolj opaznih večera, saj je spominjal na poročno obleko.

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icon-expand Predvajanje finalne oddaje Kmetije v Odiseji. FOTO: POP TV

Natalija: prepoznavna eleganca

Voditeljica Natalija je tudi tokrat navdušila s svojim brezhibnim slogom. Kot je povedala: "Za moj videz vedno poskrbijo moje stilistke. Danes sem pa izjemoma oblekla stajling, ki ste ga že lahko videli na Kmetiji."

icon-expand Finalni ogled Kmetije. FOTO: POP TV

Odlično pa so bili videti tudi fantje, več o njihovih videzih pa lahko izveste v spodnjem videoposnetku.

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