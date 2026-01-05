Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Botri
Oddaje

Po poljubu se ga začne izogibati, kar hitro opazi

M.S.
05. 01. 2026 13.47
0

Od ponedeljka do petka vas ob 20.00 na POP TV čaka priljubljena serija Botri. Spodaj najdete celoten spored za cel teden, da boste vedno v koraku z dogajanjem.

Ponedeljek

Vedrana se po poljubu začne izogibati Braca, kar Luce hitro opazi. Pere zavrne Jadrankin predlog o študiju doma, Vinko pa se omehča, ko vidi njen zaslužek s kriptovalutami. Cvita izve, da želi mama v Basel, in se razjezi nanjo. Potem ko se Marko zbudi na Staninem grobu in ga pogovor z župnikom ne pomiri, ga Milica ponoči preventivno priveže na posteljo.

Botri.
Botri.FOTO: VOYO
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
Preberi še
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje

Serijo Botri lahko spremljate na VOYO.

Torek

Matija dvomi, ali lahko še zaupa Martinu, ker se je želel pogovarjati z izmišljeno žensko v virtualnem svetu. Pred odhodom v Basel ga želi dokončno preizkusiti in izvedeti, na čemu sta. Vedrana se je ohladila do Braca, potem ko ji je nedolžno poljubil roko, kar opazi tudi Hrvojka. Marko pa ostane privezan na posteljo in na pomoč pokliče Zvoneta.

Botri.
Botri.FOTO: VOYO
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Preberi še
Veljal je za najlepšega, danes pa ...

Sreda

Marko nenadoma preneha hoditi v spanju in skuša ugotoviti, zakaj. Vinko se naveliča Perinega poležavanja na kavču, zato zahteva, da si najde službo. Martin in Matija se trudita komunicirati, a neuspešno. Ko Martin izve, da je Arwen v Zaglavah, ga zgrabi panika. Na koncu mu Matija prizna, da je prav ona Arwen.

Botri.
Botri.FOTO: VOYO
Ločitev, ki je šokirala svet
Preberi še
Ločitev, ki je šokirala svet

Četrtek

Cvita pobegne k Andjeli, ko sliši, da dedek Vinko kritizira očeta, a ko babica začne govoriti proti njeni mami, se dekle vrne k Matiji. Martin in Matija se po čustvenem pogovoru pobotata. Vesna je obsedena z Michelinovim kritikom in prisili Janka ter Laro, da pred sumljivim gostom igrata zadovoljna gosta. Zlatan medtem pristane v italijanskem zaporu, Marko in Milica pa praznujeta zadnjo noč pred poroko.

Botri.
Botri.FOTO: VOYO
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba
Preberi še
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba

Petek

Napočil je dan Miličine dekliščine in Markove fantovščine, toda mesto je v strahu pred volkom. Medtem ko se dekleta zabavajo v dvorani, fantje zunaj skrivajo svoj strah za humorjem. Ko se zabavi združita, pride do spora med Tomijem in opitim Franetom. Jadranka se pridruži zabavi in zapleše na drogu ravno, ko pridejo fantje.

Botri.
Botri.FOTO: VOYO
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Preberi še
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Botri družinski zapleti VOYO POP TV Kumovi dogajanje pregled tedna epizode
Oddaje

Tik preden zbere pogum, je nosečnost že razkrita

Oddaje

Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433