Po poljubu se ga začne izogibati, kar hitro opazi

Ponedeljek
Vedrana se po poljubu začne izogibati Braca, kar Luce hitro opazi. Pere zavrne Jadrankin predlog o študiju doma, Vinko pa se omehča, ko vidi njen zaslužek s kriptovalutami. Cvita izve, da želi mama v Basel, in se razjezi nanjo. Potem ko se Marko zbudi na Staninem grobu in ga pogovor z župnikom ne pomiri, ga Milica ponoči preventivno priveže na posteljo.
Torek
Matija dvomi, ali lahko še zaupa Martinu, ker se je želel pogovarjati z izmišljeno žensko v virtualnem svetu. Pred odhodom v Basel ga želi dokončno preizkusiti in izvedeti, na čemu sta. Vedrana se je ohladila do Braca, potem ko ji je nedolžno poljubil roko, kar opazi tudi Hrvojka. Marko pa ostane privezan na posteljo in na pomoč pokliče Zvoneta.
Sreda
Marko nenadoma preneha hoditi v spanju in skuša ugotoviti, zakaj. Vinko se naveliča Perinega poležavanja na kavču, zato zahteva, da si najde službo. Martin in Matija se trudita komunicirati, a neuspešno. Ko Martin izve, da je Arwen v Zaglavah, ga zgrabi panika. Na koncu mu Matija prizna, da je prav ona Arwen.
Četrtek
Cvita pobegne k Andjeli, ko sliši, da dedek Vinko kritizira očeta, a ko babica začne govoriti proti njeni mami, se dekle vrne k Matiji. Martin in Matija se po čustvenem pogovoru pobotata. Vesna je obsedena z Michelinovim kritikom in prisili Janka ter Laro, da pred sumljivim gostom igrata zadovoljna gosta. Zlatan medtem pristane v italijanskem zaporu, Marko in Milica pa praznujeta zadnjo noč pred poroko.
Petek
Napočil je dan Miličine dekliščine in Markove fantovščine, toda mesto je v strahu pred volkom. Medtem ko se dekleta zabavajo v dvorani, fantje zunaj skrivajo svoj strah za humorjem. Ko se zabavi združita, pride do spora med Tomijem in opitim Franetom. Jadranka se pridruži zabavi in zapleše na drogu ravno, ko pridejo fantje.
