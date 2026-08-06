Po romantičnem zmenku sledi nepričakovan preobrat

Po romantičnem zmenku se bosta Željko in Tatjana odločila svojo skrivnost zadržati zase, medtem ko bodo Marijina nihanja razpoloženja kmeta vse bolj spravljala ob živce. Pri Ivici bo napeto zaradi novega odhoda, Toni bo kandidatke zabaval s posebnim izzivom, Ilija pa bo dame odpeljal na plažo, kjer bodo na plan prišla njegova prava čustva. Tudi pri Zlatku ne bo manjkalo plesa, zabave in novih sporov.
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