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jubezen na vasi: Nova sezona strasti in usodnih srečanj.
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Po romantičnem zmenku sledi nepričakovan preobrat

M.S.
06. 08. 2026 15.16
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Na POP TV spremljamo deveto sezono šova Ljubezen na vasi, ki vsak delovnik po seriji Botri prinaša nova poznanstva, nepričakovane preobrate in veliko čustvenih trenutkov. Kaj gledalce čaka v nocojšnji epizodi? Preverite v nadaljevanju.

Po romantičnem zmenku se bosta Željko in Tatjana odločila svojo skrivnost zadržati zase, medtem ko bodo Marijina nihanja razpoloženja kmeta vse bolj spravljala ob živce. Pri Ivici bo napeto zaradi novega odhoda, Toni bo kandidatke zabaval s posebnim izzivom, Ilija pa bo dame odpeljal na plažo, kjer bodo na plan prišla njegova prava čustva. Tudi pri Zlatku ne bo manjkalo plesa, zabave in novih sporov.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
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Vrača se Slovenec Sandi. Ena največjih zanimivosti 9. sezone je vrnitev slovenskega tekmovalca. Kmet Sandi, ki ga nekateri morda že poznate iz prejšnjih oddaj, se je ponovno prijavil v šov. Njegov cilj je jasen: želi najti pravo žensko

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