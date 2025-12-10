Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Skupina bepop v klepetalnici 24ur.com
Oddaje

Se še spomnite teh oddaj, ki smo jih gledali na POP TV?

M.S.
10. 12. 2025 06.00
0

POP TV je v svojih 30 letih ustvaril številne nepozabne trenutke, ki so zaznamovali slovenske gledalce. Vsaka izmed teh zgodb je postala del družinskih tradicij, pogovorov in pogosto tudi del naše identitete. Spomnili se bomo nekaj legendarih oddaj, ki so odigrale svojo vlogo v mozaiku slovenske televizijske zgodovine in pustile neizbrisen pečat, ki je ostal tudi po tem, ko so se kamere ugasnile.

Med prvimi velikimi uspehi POP TV se je v zgodovino zapisal kviz Lepo je biti milijonar, ki je ob začetku novega tisočletja postal pravi televizijski fenomen. V petih sezonah med letoma 2000 in 2004 je držal Slovenijo v napetosti, ko so tekmovalci korak za korakom napredovali proti glavni nagradi, gledalci pa so doma glasno odgovarjali na vprašanja, prepričani, da bi sami ubrali pravo pot.

Lepo je biti milijonar
Lepo je biti milijonarFOTO: POP TV
Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"
Preberi še
Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"

Le nekaj let pozneje je slovenski prostor zajel čisto nov val energije: Popstars. Prvi pravi talent šov pri nas je iskal nove glasbene obraze in jih tudi našel. V letih 2003 in 2004 sta nastali dve sezoni, vmes pa sta sledili še koncertni turneji Popstars Tour, ki sta mladim ustvarjalcem odprli vrata na velike odre in ustvarili pravo evforijo med oboževalci.

Skupina bepop v klepetalnici 24ur.com
Skupina bepop v klepetalnici 24ur.comFOTO: Dare Čekeliš
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'
Preberi še
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Lovec Ivan Trajkovič se bori za naziv najbolj seksi Slovenca letošnjega leta. Zanj lahko glasuješ TUKAJ!

Na prelomu desetletja je POP TV začel odkrivati tudi srčne zgodbe. Romantični resničnostni šovi so dobili svoje mesto z oddajo Sanjski moški. Oddaja je potekala v treh sezonah, leta 2004, 2021 in 2022, vsakič pa je znova prinesla nepozabne romantične zgodbe in podelila številne rdeče vrtnice. Iskanje ljubezni pred kamerami je med leti 2005 in 2006 prinesla tudi ženska različica, Sanjska ženska.

Blaž Kričej Režek
Blaž Kričej RežekFOTO: POP TV
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija
Preberi še
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

Med letoma 2005 in 2006 je zaživel resničnostni šov Bar, ki je gledalcem v dveh sezonah ponudil vpogled v vodenje bara. Poseben vrhunec je sledil leta 2007, ko je Slovenija doživela svojo prvo sezono Big Brotherja. Pet sezon, razporejenih med leti 2007, 2008, 2010, 2015 in 2016, je ustvarilo nepozabne trenutke in legendarne tekmovalce. Big Brother ni bil šov, ki bi ga le gledal, temveč dogodek, ki si ga živel.

Nina
NinaFOTO: Kanal A
Nina zavrnila Petrovo ljubezen in izbrala prijateljstvo
Preberi še
Nina zavrnila Petrovo ljubezen in izbrala prijateljstvo

V istem obdobju je svojo moč utrdila ena najtrdoživejših slovenskih oddaj Kmetija. Enajst sezon od leta 2007 do 2024 je gledalce popeljalo v svet preživetja, zavezništev, izdajstev in vsakodnevnih izzivov, ki so potekali daleč stran od udobja sodobnega življenja.

Kmetija Natalija Bratkovič
Kmetija Natalija BratkovičFOTO: POP TV
Takrat je Blaž Švab iz Modrijanov prvič občutil oder
Preberi še
Takrat je Blaž Švab iz Modrijanov prvič občutil oder

Leta 2012 se je pojavil X Factor Slovenija, ki je v ospredje postavil glasbeni potencial tekmovalcev. Leto pozneje pa se je začela zgodba ene najuspešnejših oddaj v slovenski zabavni industriji, Slovenija ima talent. Od leta 2010 do danes je oddaja doživela deset sezon in dokazala, da je Slovenija polna nadarjenih posameznikov in skupin, od pevcev in plesalcev do iluzionistov in nenavadnih performerjev.

Slovenija ima talent
Slovenija ima talentFOTO: POP TV
Katero dekle si želi ljubezni in katero bolj mika denar?
Preberi še
Katero dekle si želi ljubezni in katero bolj mika denar?

Gledalci si bodo prav tako zapomnili Vid in Pero šov, ki je med letoma 2013 in 2018 prinašal kombinacijo humorja, nepričakovanih situacij in živahnih intervjujev. Oddaja je ustvarila številne nepozabne trenutke, tako z zanimivimi pogovori z gosti in posebnimi preizkušnjami zanje, kot tudi z uresničevanjem želja gledalcev.

Vid in Pero šov
Vid in Pero šov FOTO: POP TV
Vrača se vroči Turk, ki znova zapeljuje gledalke
Preberi še
Vrača se vroči Turk, ki znova zapeljuje gledalke

Leta 2014 so z televizijskih zaslonov začeli uhajati vokali nastopajočih v priljubljeni oddaji Znan obraz ima svoj glas. V šestih sezonah so se znani Slovenci preobrazili v glasbene legende in ustvarili nešteto trenutkov, o katerih smo govorili še dolgo po koncu oddaje.

Žiranti Znan obraz ima svoj glas
Žiranti Znan obraz ima svoj glasFOTO: mediaspeed
Slovenija ima talent: Prijavite se na novo sezono!
Preberi še
Slovenija ima talent: Prijavite se na novo sezono!

V istem obdobju so gledalce navduševale tudi oddaje, kot sta Gostilna išče šefa, ki je med letoma 2012 in 2015 spremljala preobrazbe gostinskih lokalov, in čustvena Dan najlepših sanj, ki je v letih 2016, 2017 in 2018 uresničevala največje želje ljudi, ki so se znašli v težkih življenjskih situacijah.

Dan najlepših sanj
Dan najlepših sanjFOTO: VOYO
Svit Stefanija: 'Snemanje smo prekinili, nato pa ugotovili ...'
Preberi še
Svit Stefanija: 'Snemanje smo prekinili, nato pa ugotovili ...'

Leta 2015 je na sporedu zaživel MasterChef Slovenija, šov, ki je gledalce popeljal v svet vrhunskega kulinaričnega kulinaričnega tekmovanja. Enajst sezon, polnih ustvarjalnega pritiska, vrhunskih krožnikov, solz, zmag in šefovske discipline, je ustvarilo celo generacijo kuharskih obrazov, ki danes oblikujejo slovensko gastronomijo. 

Sodniki MasterChef Slovenija
Sodniki MasterChef SlovenijaFOTO: POP TV
Nikoli videni utrinki s snemanja serije Gospod profesor
Preberi še
Nikoli videni utrinki s snemanja serije Gospod profesor

Ljubezenska zgodba se je nadaljevala z oddajo Ljubezen po domače, ki med letoma 2016 in 2025 zaključuje svojo sedmo sezono, vmes pa je nastala tudi spremljajoča magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču.

Tanja Postružnik Koren
Tanja Postružnik KorenFOTO: POP TV
Na POP TV prihaja nova oddaja Moja Slovenija
Preberi še
Na POP TV prihaja nova oddaja Moja Slovenija

POP TV ni le zabaval, ampak je spodbujal tudi ustvarjalnost in podjetnost. Oddaja Štartaj Slovenija, ki od leta 2016 do 2024 predstavlja inovativne slovenske podjetnike, je pomagala zgraditi številne danes uspešne blagovne znamke. Podoben pozitiven odtis je pustila tudi priljubljena prenovitvena oddaja Delovna akcija, ki je v šestih sezonah med letoma 2018 in 2024 preoblikovala ne le domove, ampak tudi življenja ljudi.

Štartaj, Slovenija: na podeželju
Štartaj, Slovenija: na podeželjuFOTO: 24ur.com
Koga bi Vesna najraje povabila v svoj fačuzi?
Preberi še
Koga bi Vesna najraje povabila v svoj fačuzi?

Leta 2017 je zaživel plesni šov Zvezde plešejo, ki je do leta 2020 s štirimi sezonami poskrbel, da so se slovenske znane osebnosti pomerile v plesnih izzivih s profesionalnimi plesalci.

Sodniki šova Zvezde plešejo
Sodniki šova Zvezde plešejoFOTO: POP TV
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
POP TV 30 let televizijske oddaje slovenski šovi spomini
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433