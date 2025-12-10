Se še spomnite teh oddaj, ki smo jih gledali na POP TV?

Med prvimi velikimi uspehi POP TV se je v zgodovino zapisal kviz Lepo je biti milijonar, ki je ob začetku novega tisočletja postal pravi televizijski fenomen. V petih sezonah med letoma 2000 in 2004 je držal Slovenijo v napetosti, ko so tekmovalci korak za korakom napredovali proti glavni nagradi, gledalci pa so doma glasno odgovarjali na vprašanja, prepričani, da bi sami ubrali pravo pot.

icon-expand Lepo je biti milijonar FOTO: POP TV

Le nekaj let pozneje je slovenski prostor zajel čisto nov val energije: Popstars. Prvi pravi talent šov pri nas je iskal nove glasbene obraze in jih tudi našel. V letih 2003 in 2004 sta nastali dve sezoni, vmes pa sta sledili še koncertni turneji Popstars Tour, ki sta mladim ustvarjalcem odprli vrata na velike odre in ustvarili pravo evforijo med oboževalci.

icon-expand Skupina bepop v klepetalnici 24ur.com FOTO: Dare Čekeliš

Na prelomu desetletja je POP TV začel odkrivati tudi srčne zgodbe. Romantični resničnostni šovi so dobili svoje mesto z oddajo Sanjski moški. Oddaja je potekala v treh sezonah, leta 2004, 2021 in 2022, vsakič pa je znova prinesla nepozabne romantične zgodbe in podelila številne rdeče vrtnice. Iskanje ljubezni pred kamerami je med leti 2005 in 2006 prinesla tudi ženska različica, Sanjska ženska.

icon-expand Blaž Kričej Režek FOTO: POP TV

Med letoma 2005 in 2006 je zaživel resničnostni šov Bar, ki je gledalcem v dveh sezonah ponudil vpogled v vodenje bara. Poseben vrhunec je sledil leta 2007, ko je Slovenija doživela svojo prvo sezono Big Brotherja. Pet sezon, razporejenih med leti 2007, 2008, 2010, 2015 in 2016, je ustvarilo nepozabne trenutke in legendarne tekmovalce. Big Brother ni bil šov, ki bi ga le gledal, temveč dogodek, ki si ga živel.

icon-expand Nina FOTO: Kanal A

V istem obdobju je svojo moč utrdila ena najtrdoživejših slovenskih oddaj Kmetija. Enajst sezon od leta 2007 do 2024 je gledalce popeljalo v svet preživetja, zavezništev, izdajstev in vsakodnevnih izzivov, ki so potekali daleč stran od udobja sodobnega življenja.

icon-expand Kmetija Natalija Bratkovič FOTO: POP TV

Leta 2012 se je pojavil X Factor Slovenija, ki je v ospredje postavil glasbeni potencial tekmovalcev. Leto pozneje pa se je začela zgodba ene najuspešnejših oddaj v slovenski zabavni industriji, Slovenija ima talent. Od leta 2010 do danes je oddaja doživela deset sezon in dokazala, da je Slovenija polna nadarjenih posameznikov in skupin, od pevcev in plesalcev do iluzionistov in nenavadnih performerjev.

icon-expand Slovenija ima talent FOTO: POP TV

Gledalci si bodo prav tako zapomnili Vid in Pero šov, ki je med letoma 2013 in 2018 prinašal kombinacijo humorja, nepričakovanih situacij in živahnih intervjujev. Oddaja je ustvarila številne nepozabne trenutke, tako z zanimivimi pogovori z gosti in posebnimi preizkušnjami zanje, kot tudi z uresničevanjem želja gledalcev.

icon-expand Vid in Pero šov FOTO: POP TV

Leta 2014 so z televizijskih zaslonov začeli uhajati vokali nastopajočih v priljubljeni oddaji Znan obraz ima svoj glas. V šestih sezonah so se znani Slovenci preobrazili v glasbene legende in ustvarili nešteto trenutkov, o katerih smo govorili še dolgo po koncu oddaje.

icon-expand Žiranti Znan obraz ima svoj glas FOTO: mediaspeed

V istem obdobju so gledalce navduševale tudi oddaje, kot sta Gostilna išče šefa, ki je med letoma 2012 in 2015 spremljala preobrazbe gostinskih lokalov, in čustvena Dan najlepših sanj, ki je v letih 2016, 2017 in 2018 uresničevala največje želje ljudi, ki so se znašli v težkih življenjskih situacijah.

icon-expand Dan najlepših sanj FOTO: VOYO

Leta 2015 je na sporedu zaživel MasterChef Slovenija, šov, ki je gledalce popeljal v svet vrhunskega kulinaričnega kulinaričnega tekmovanja. Enajst sezon, polnih ustvarjalnega pritiska, vrhunskih krožnikov, solz, zmag in šefovske discipline, je ustvarilo celo generacijo kuharskih obrazov, ki danes oblikujejo slovensko gastronomijo.

icon-expand Sodniki MasterChef Slovenija FOTO: POP TV

Ljubezenska zgodba se je nadaljevala z oddajo Ljubezen po domače, ki med letoma 2016 in 2025 zaključuje svojo sedmo sezono, vmes pa je nastala tudi spremljajoča magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču.

icon-expand Tanja Postružnik Koren FOTO: POP TV

POP TV ni le zabaval, ampak je spodbujal tudi ustvarjalnost in podjetnost. Oddaja Štartaj Slovenija, ki od leta 2016 do 2024 predstavlja inovativne slovenske podjetnike, je pomagala zgraditi številne danes uspešne blagovne znamke. Podoben pozitiven odtis je pustila tudi priljubljena prenovitvena oddaja Delovna akcija, ki je v šestih sezonah med letoma 2018 in 2024 preoblikovala ne le domove, ampak tudi življenja ljudi.

icon-expand Štartaj, Slovenija: na podeželju FOTO: 24ur.com

Leta 2017 je zaživel plesni šov Zvezde plešejo, ki je do leta 2020 s štirimi sezonami poskrbel, da so se slovenske znane osebnosti pomerile v plesnih izzivih s profesionalnimi plesalci.

icon-expand Sodniki šova Zvezde plešejo FOTO: POP TV