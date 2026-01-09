Si predstavljate, da bi živali govorile z nami?

PETEK, 9. JANUAR

POP TV

Serija Botri ob 20.05 Napočil je dan Miličine dekliščine in Markove fantovščine, toda mesto je v strahu pred volkom. Medtem ko se dekleta zabavajo v dvorani, fantje zunaj skrivajo svoj strah za humorjem. Ko se zabavi združita, pride do spora med Tomijem in opitim Franetom. Jadranka se pridruži zabavi in zapleše na drogu ravno, ko pridejo fantje.

Serija Zlati sanjski moški: Avstralija ob 21.05 V vili zavlada posebna mrzlica, nato pa Bear svoje dame preseneti s kampiranjem, ki vse pretrese. Zmenek z eno od njegovih snubk poglobi njuno vez, medtem ko zmeda, dvomi in zvite igre stopnjujejo napetost. Približuje se tudi nova podelitev vrtnic, ko se bo Bear poslovil še od ene od svojih zlatih deklet. A tokrat bo šokiran tudi on!

Drama Ko bi le imel božič ob 23.10 Za božič se publicistka Darcy poveže z zajedljivim podpredsednikom in njegovo ekipo, da bi pomagali dobrodelni organizaciji v škripcih. Publicistika Darcy je navdušena, ko dobi ponudbo za službo, o kateri je dolgo sanjala. Ko mora združiti moči s podpredsednikom Glenom in njegovo ekipo, jim pomaga najti znanje, pogum in srce, da bi za božič podprli dobrodelno organizacijo. Darcy in Glen kmalu ugotovita, da imata veliko skupnega. Toda Glenovo presenetljivo odkritje na božičnem plesu bi lahko prekinilo njuno obetavno romanco, še preden se je začela ...

icon-expand Ko bi le imel božič FOTO: VOYO

KANAL A

Akcijski film G.I. Joe: Maščevanje ob 20.05 Posebna enota G. I. Joe se mora ponovno soočiti z zlobno organizacijo Kobra, saj so prevzeli nadzor nad državo in jih obkrivili za zločin, ki ga niso storili. Smrtonosne spletke segajo vse do najvišjih vrhov njihove vlade. Ko vse drugo odpove, jim ostane samo še maščevanje. Novo ekipo vodi Roadblock, na eksplozivni pustolovščini pa se jim tokrat pridruži tudi odločni general Joe Colton, ki je enoti podelil ime. Toda nasproti jim stoji neprimerljiva vojska z uničujočim orožjem.

Komedija Policijska akademija 6 ob 22.35 V mestu se pojavi zloglasna roparska banda, zato morajo na pomoč priteči komandant Lassard in njegovi zvesti policisti, da bi nepridipravom stopili na prste. Ker lopovom po vsej verjetnosti pomaga nekdo iz policijskih vrst, tega nečednega dejanja obtožijo komandanta Lassarda. Zdaj imajo Hightower, Tackleberry, Jones in njihovi kolegi še razlog več, da pridejo na sled zločincem in operejo Lassardovo ime.

icon-expand Policijska akademija FOTO: Profimedia

KINO

Pustolovski film Dolittle ob 20.00 Epska upodobitev zgodbe o slavnemu doktorju, ki se lahko pogovarja z živalmi. Tega bo tokrat upodobil Robert Downey Jr., v filmu pa ga obkrožajo tudi drugi zvezdniški obrazi in glasovi. Potem ko je pred sedmimi leti izgubil ženo, se ekscentrični doktor John Dolittle, slavni zdravnik in veterinar kraljice Viktorije Britanske, umakne pred svetom za visoke zidove graščine, družbo pa mu delajo le eksotične živali. Ko pa mlada kraljica hudo zboli, se mora Dolittle odpraviti na epsko pustolovščino na mitičen otok, da bi našel zdravilo.

Komedija Šefica ob 21.45 Objestna bogatašinja Michelle živi na veliki nogi, toda nezakonito trgovanje jo spravi za rešetke, celotno premoženje pa ji zaplenijo. Ko jo spustijo na prostost, se začasno naseli v stanovanju dobrosrčne bivše pomočnice Claire, vendar se le s težavo privaja vsakdanjemu življenju, brez luksuza in pozornosti. Novo poslovno priložnost zasluti, ko Clairino hčerko spremlja na sestanek skavtinj. Odloči se, da bo postala kraljica prodaje skavtskih piškotov, vendar tudi tokrat ne zna brez bolečih, a zelo zabavnih udarcev pod pas in drugih podlih trikov, da bi onesposobila konkurenco.

Drama Ne povej nikomur ob 23.35 Srhljiva drama o dveh najstniških bratih, ki ju po spodletelem ropu čaka težka moralna preizkušnja. Uporniška brata Matt in Joey skušata iz zapuščene hiše ukrasti pločevinko z denarjem za materino zdravljenje, a njun načrt se izjalovi. Varnostnik, ki ju je preganjal, pade v zapuščeni vodnjak, Joey pa se znajde v hudi dilemi. Bo rešil varnostnika, ki je zaradi njiju ujet na dnu vodnjaka, ali ga pustil in tvegal najhujše?

icon-expand Dolittle FOTO: 24ur.com

SOBOTA , 10. JANUAR

POP TV

Akcijski film Misija: Nemogoče 6 ob 20.00 Dve leti po tem, ko je Ethan Hunt ujel Solomona Lana, so se ostanki njegove kriminalne združbe preoblikovali v teroristično skupino. Teroristi nameravajo pod vodstvom skrivnostnega skrajneža Johna Larka priti do jedrskega orožja, zato Ethana in njegovo ekipo agentov pošljejo v Berlin, da bi jih prestregli. Toda misija se ponesreči, ko mora Ethan rešiti agenta Lutherja Stickella iz nevarnosti, teroristična skupina pa zbeži z orožjem. Ethanovi ekipi se pridruži Ciin agent August Walker in skupaj s svojimi zavezniki morajo najti jedrsko orožje, preden bo prepozno.

Drama Irina Palm ob 22.30 Irina Palm je ganljiva drama o pogumu, ljubezni in mejah, ki jih prestopimo za tiste, ki jih imamo radi. 50-letna vdova Maggie obupano išče denar za zdravljenje hudo bolnega vnuka. Brez izkušenj in možnosti za zaposlitev naključno naleti na oglas za hosteso v klubu v središču Londona. Nevedoč, kaj vse to delo vključuje, se odpravi na razgovor k lastniku Mickyju, ki jo, kljub vsemu, zaposli.

icon-expand Misija: Nemogoče FOTO: 24ur.com

KANAL A

Družinski film Ledena doba 2 ob 20.00 Mamut Manny, lenivec Sid in sabljasti tiger Diego se znajdejo pred novo pustolovščino. Ker se ledena doba počasi bliža koncu, se led pod njihovimi nogami in povsod okrog njih nezadržno topi. To med drugim pomeni, da bo velikanski ledeni jez, ki zadržuje ogromne količine oceanske vode, slej ko prej popustil. Zato bo dolino, v kateri živijo, kmalu zalila voda. Mannyju, Sidu in Diegu ne preostane drugega, kot da na nevarnost opozorijo tudi druge živali in se čim prej rešijo pred neizbežno nevarnostjo. Manny pri tem spozna Ellie, edino samico mamuta na svetu.

Drama A.I. - umetna inteligenca ob 21.35 Zgodba režiserja Steven Spielberga nas ponese v prihodnost, ko primanjkuje naravnih bogastev, tehnologija pa napreduje z velikansko hitrostjo. Ljudi so v vlogi služabnikov nadomestili roboti. Pravzaprav obstajajo roboti za vsako opravilo in potrebo, le za ljubezen ne. Tako neka družba iznajde prvega robota, ki zna ljubiti. Ime mu je David in na prvi pogled zgleda kot navaden deček. Davida k sebi sprejmeta Henry Swinton in njegova žena Monica. Dečka sčasoma vzljubita, vendar zanj takšno življenje postane nemogoče. David uteho najde v robotu Joeju, s katerim postaneta prijatelja in začneta skupaj odkrivati svet.

icon-expand Ledena doba 2 FOTO: 24ur.com

KINO

Akcijski film Jurski park ob 20.00 V zgodbi spoznamo zagrizena paleontologa Alana Granta in Ellie Sattler, ki se ukvarjata z izkopavanjem kosti dinozavrov in s sestavljanjem njihovih okostij. Poslovnež John Hammond jima pove, da je na svojem samotnem otočku, kjer namerava odpreti veličasten zabaviščni park, oživil že davno izumrle dinozavre. Alan in Ellie seveda ne moreta kaj, da si parka ne bi ogledala. Vendar pa se nič hudega slutečemu Hammondu eksperimentiranje z dinozavri kruto maščuje.

Kriminalka Stranski učinki ob 22.20 Max živi povsem običajno življenje taksista. V dvanajstih letih je videl že mnogo obrazov, ki so mu hitro ušli iz spomina. A nekega večera v njegov taksi sede mož, ki ga Max ne bo pozabil. To je hladnokrven plačan morilec Vincent, ki mora ubiti ključne priče v prihajajočem sodnem procesu. Pred Maxom je najbolj napeta, razburljiva in strašna noč v njegovem življenju, ki je morda sploh ne bo preživel. Vincent ga prisili, da ga ponoči po Los Angelesu vozi od žrtve do žrtve.

Akcijski film Zaščitena priča ob 00.30 Napet akcijski triler z Bruceom Willisom, ki mora rešiti zaščiteno pričo pred pokvarjenima zločincema. Sama in ujeta na izoliranem bolnišničnem oddelku mora mlada poškodovana ženska pobegniti pred dvema morilcema, ki jo lovita zaradi edinega dokaza, ki ju lahko poveže z umorom, krogle v njeni nogi. Na njeno srečo jo varuje izurjeni policijski veteran, ki postane njen zaščitnik, ko postaja noč vse bolj nevarna ...

icon-expand Jurski park FOTO: 24ur.com

NEDELJA, 11. JANUAR

POP TV

Pustolovski film Zadnje počitnice ob 20.00 Georgia Byrd je sramežljiva prodajalka kuhinjske opreme, ki s svojimi prihranki živi skromno in umirjeno življenje. Ko izve, da je bolna in da ima samo še tri tedne življenja, se odloči, da bo končno naredila nekaj zase. S svojimi prihranki se odpravi v Evropo in se nastani v razkošnem hotelu. Njena preobrazba, ki si jo privošči, pritegne pozornost tamkajšnjega kuharskega mojstra Didierja in mnogih drugih hotelskih gostov.

Romanca Popolno ujemanje ob 22.05 Vplivna vinska kritičarka Christina, ki se skriva pod psevdonimom CJ, mora obiskati vinsko klet Hollingbrook, za katero je v preteklosti napisala slabo recenzijo. Ob prihodu Christina naleti na lastnika Michaela in se predstavi kot Joy, toda kmalu za tem dekletu spodrsne in zaradi padca izgubi spomin. Christina ne ve, kdo je, zato jo Michael in njegova družina sprejmejo pod svojo streho, medtem ko okreva. Med Christino in Michaelom preskoči ljubezenska iskrica, ravno ko na posestvo pride njen fant, ki jo je ves ta čas iskal ...

icon-expand Zadnje počitnice FOTO: 24ur.com

KANAL A

Akcijski film Dungeons & Dragons ob 20.00 Fantazijska pustolovščina sledi očarljivemu tatu Edginu in druščini, ki želijo vrniti izgubljeni predmet, a se zapletejo z nevarnimi nasprotniki. Edgin Darvis se po ženini smrti posveti tatvinam. Pri tem mu pomagajo barbarka Holga, čarodej Simon Aumar in Forge. Toda ko ena izmed tatvin spodleti, sta Edgin in Holga poslana v zapor. Po dveh letih pobegneta in ugotovita, da vse ni več tako, kot je bilo nekoč ...

Akcijski film Misija: Nemogoče 6 ob 22.15 Dve leti po tem, ko je Ethan Hunt ujel Solomona Lana, so se ostanki njegove kriminalne združbe preoblikovali v teroristično skupino. Teroristi nameravajo pod vodstvom skrivnostnega skrajneža Johna Larka priti do jedrskega orožja, zato Ethana in njegovo ekipo agentov pošljejo v Berlin, da bi jih prestregli. Toda misija se ponesreči, ko mora Ethan rešiti agenta Lutherja Stickella iz nevarnosti, teroristična skupina pa zbeži z orožjem. Ethanovi ekipi se pridruži Ciin agent August Walker in skupaj s svojimi zavezniki morajo najti jedrsko orožje, preden bo prepozno.

icon-expand Dungeons and Dragons 1 FOTO: 24ur.com

KINO

Akcijski film Jurski park 3 ob 20.00 Eden vodilnih svetovnih paleontologov, dr. Alan Grant, ki se je pred osmimi leti prvič srečal z dinozavri, ima velike finančne težave. Ob pravem času dobi ponudbo premožnega Paula Kirbyja in njegove bivše žene Amande. Če ju bo spremljal na zračnem ogledu otoka, kjer dinozavri živijo na svobodi, bosta denarno podprla njegove raziskave. Alanu ne preostane drugega, kot da sprejme radodarno ponudbo. Vendar Alan šele čez čas spozna, zakaj sta ga Paul in Amanda sploh povabila na potovanje.

Kriminalka Joker ob 21.40 Nepozabni Joaquin Phoenix v mračni zgodbi o izvoru najslovitejšega stripovskega zlikovca – Jokerja. Leto 1981. Arthur Fleck išče svoj prostor v razklani družbi mesta Gotham. Podnevi je klovn, ponoči pa se trudi postati stand-up komik. A namesto da bi se ljudje smejali njegovim šalam, se na koncu vedno smejijo njemu. Ujet med apatijo in nasilje Arthur sprejme odločitev, ki sproži verižno reakcijo dogodkov ...

Drama Po temni poti ob 00.00 Po travmatičnem dogodku se Adrienne znajde v zmedenem stanju brezčasnosti, odmaknjena od resničnosti in opazuje svoje življenje iz daljave. Prisiljena se je soočiti z napetim odnosom s partnerjem Matteom in negotovo prihodnostjo njune majhne hčerke. Da bi razjasnila skrivnost nesreče, je Adrienne prisiljena ponovno podoživeti dogodke nedavne preteklosti. Skupaj z Matteom se poda v svet senc, kjer skuša odkriti, kaj je povzročilo razkol med njima.

icon-expand Jurski park 3 FOTO: 24ur.com