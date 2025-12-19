Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana

PETEK, 19. DECEMBER

POP TV

Kviz Na lovu ob 20.00 Božični čas je čas obdarovanja, zato je oddaja Na lovu ponovno tu z dobrodelno noto. Voditelj Peter Poles bo v studiu pozdravil štiri znane obraze, ki bodo testirali svoje znanje. Mojmir Šiftar, Sašo Stare, Ondina Kerec in Eva Boto se bodo pomerili z enim od neizprosnih lovcev. Ali bodo premagali lovca in koliko denarja bodo zbrali v dobrodelne namene?

icon-expand Na lovu FOTO: POP TV

Serija Botri ob 21.20 Zlatan odpelje svojo družino na izlet, a nekako uspe pokvariti trenutek intimnosti z Vedrano. Vlatka, nova receptorka v hotelu Macan, se zameri Stanislavu, Vesni, Jadranki in Aljoši. Na koncu užali tudi Vinka, ki težko prizna, da se je napačno odločil. Matija od Cvite izve, da jo tudi v šoli ogovarjajo kot slabo načelnico. Pere Šimi prizna, da bo pustila fakulteto, a da se ne želi vrniti v Zaglave. Prosi jo, naj ji pomaga pridobiti delovno vizo za Ameriko.

icon-expand Botri. FOTO: VOYO

Komedija Očaran nad božičem ob 23.10 Romantična drama spremlja strokovnjakinjo za starine Gwen, ki mora med božičnimi prazniki sodelovati z vojaškim veteranom Reedom pri obnovi zgodovinskega posestva. A ko morata združiti moči, da bi vrnila božični duh v dom svojega delodajalca, se med njima začne prebujati nepričakovana vez. Bo praznična čarovnija zanetila tudi iskrice ljubezni?

icon-expand Očaran nad božičem FOTO: 24ur.com

KANAL A

Akcijski film Eksodus: Bogovi in kralji ob 20.10 Epski biblični spektakel o izjemnem Mojzesu, ki je imel dovolj poguma, da se je postavil po robu mogočnemu imperiju. Mojzes je odraščal kot faraonov sin in užival v razkošju dvora. Ko pa izve, da je v resnici rojen kot Izraelec, pripadnik naroda, ki ga Egipčani zasužnjujejo že stoletja, se mu življenje obrne na glavo. Po Božjem klicu se odloči, da bo svoje brate Izraelce osvobodil suženjstva, zato se postavi po robu egipčanskemu faraonu Ramzesu in sužnje popelje iz Egipta, ki ga pestijo smrtonosne nadloge.

icon-expand Eksodus: Bogovi in kralji FOTO: 24ur.com

Akcijski film Naša dediščina ob 23.50 V akciji Naša dediščina med izletom v divjini oče in sin postaneta tarči neusmiljenega napadalca in od neznanca izvesta šokantno resnico o dečkovem poreklu. V njunem boju za preživetje se jima nepričakovano pridruži tajni agent, ki fantu razkrije njegovo povezavo z mednarodnim kriminalcem. Zakaj je nekdanji vojni zločinec naročil njegov umor?

icon-expand Naša dediščina FOTO: VOYO

KINO

Drama Downton Abbey ob 20.00 Zgodba premožne družine Crawley se nadaljuje po dogodkih iz zadnjega dela serije leta 2015. Člane družine in njihove služabnike bo pretresel prihod zelo pomembnih gostov - kralja in kraljice. Anglija leta 1927. Kralj Jurij V. in kraljica Marija z odločitvijo, da obiščeta Downton Abbey, povzročita pravi nemir. Člani družine Crawley in njihovi služabniki se pripravljajo na najpomembnejši obisk njihovih življenj, pretirano vznemirjenje pa sproži številne škandale, romantiko in različne spletke, ki bodo prihodnost dvorca pustili v negotovosti.

icon-expand Downton Abbey FOTO: 24ur.com

Akcijski film Lovec ubijalec ob 22.35 Razburljiv akcijski triler z Gerardom Butlerjev v vlogi kapitana ameriške podmornice, ki mora rešiti ugrabljenega ruskega predsednika, če želi preprečiti tretjo svetovno vojno. Globoko v Arktičnem oceanu kapitan ameriške nuklearne podmornice Joe Glass dobi informacijo, da je prišlo do ruskega državnega udara, ki ogroža svetovni mir. Ruskega predsednika je namreč ugrabila skupina odpadnikov, ki skuša zanetiti tretjo svetovno vojno. Kapitan Glass mora s svojo posadko in s pomočjo vojaškega poveljništva sestaviti elitno skupino tjulnjev, da bi rešili ugrabljenega predsednika in ustavili novo svetovno vojno.

icon-expand Lovec ubijalec FOTO: Karantanija Cinemas

Drama Joker ob 00.55 Nepozabni Joaquin Phoenix v mračni zgodbi o izvoru najslovitejšega stripovskega zlikovca – Jokerja. Leto 1981. Arthur Fleck išče svoj prostor v razklani družbi mesta Gotham. Podnevi je klovn, ponoči pa se trudi postati stand-up komik. A namesto da bi se ljudje smejali njegovim šalam, se na koncu vedno smejijo njemu. Ujet med apatijo in nasilje Arthur sprejme odločitev, ki sproži verižno reakcijo dogodkov ...

SOBOTA, 20. DECEMBER

POP TV

Akcijski film Podli fantje ob 20.00 Marcus in Mike sta prijatelja in partnerja v službi policije. Marcus je poročen in ima dva otroka, Mikeu pa resne zveze ne dišijo. Delata na oddelku za mamila v Miamiju in nekega dne preprodajalcem zaplenita heroin, vreden sto milijonov dolarjev. Njuno veselje pa traja le kratek čas, saj jima plen pred nosom nekdo ukrade. Fanta imata le tri dni časa, da mamilo najdeta in zaključita primer. Na sled prideta zloglasnim preprodajalcem, pot pa jima prekriža tudi edina priča, ki bi jima lahko pomagala. Zgodba se še dodatno zaplete, ko Marcus svoji ženi ne pove, da se ukvarja s tem primerom, po spletu okoliščin pa sta z Mikeom prisiljena zamenjati identiteto.

icon-expand Podli fantje. FOTO: Arhiv ponudnika

Serija Ja, Chef! ob 22.25 Upravnik Lado hoče obračunati z Rudijem, ki mu je nehote nesramno prevzel Elo. Da mu uspe, si želi tudi Ljubo, a hoče Ladu preprečiti, da bi to napravil v vinjenem stanju. Luka izve, da je Pika imela lažne popadke, kmalu pa ji mora priskrbeti bolniško posteljo v porodnišnici. Niko še vedno laže Katji, zato mu Katja v skladu z njegovimi trditvami naroči, naj ukrade Rudijev avto.

icon-expand Ja, Chef! FOTO: VOYO

Komedija Podeželski božič ob 23.05 Nekdanja sošolca Lina in Max potujeta domov za praznike. Ko mora njuno letalo zasilno pristati zaradi snežne nevihte, ugotovita, da bosta do božiča težko prispela v domači kraj. Ker sta odločena, da bosta božične praznike preživela s svojimi najdražjimi, združita moči in se skupaj podata na nenavadno popotovanje. Neobičajni par premaguje oviro za oviro in se kmalu povsem nepričakovano zbliža.

icon-expand Podeželski božič FOTO: 24ur.com

KANAL A

Družinski film Zapoj ob 20.00 V animirani glasbeni komediji spoznamo veseli svet najrazličnejših živali, kjer se koala Buster trudi obdržati svoje gledališče. Ker je zabredel v rdeče številke, želi organizirati iskanje talentov, da bi znova privabil obiskovalce. Zaradi tiskarske napake oglasi ponujajo izjemno visoko denarno nagrado za zmagovalca in na avdicijo se zgrne množica bolj ali manj talentiranih kandidatov. Med njimi so tudi pevsko nadarjena gorila iz mafijske družine, mama pujsa, ki skuša družinsko rutino popestriti s plesom, glasbeno nadarjeni, toda zelo sramežljivi slon in drugi posebneži, ki se morajo soočiti s svojimi strahovi, da bi uresničili svoje sanje.

icon-expand Zapoj FOTO: 24ur.com

Komedija Ubogi Joe ob 22.10 Ubogi Joe Scheffer je prijazni moški srednjih let, ki životari tako doma kot v službi. Ko nekega dne v službo pripelje svojo hčerko Natalie, Joeja na parkirišču poniža njegov sodelavec Mark. To je zadnja v nizu žalitev, ki jih Joe ne more več mirno prenašati, zato Marka pozove na dvoboj. Joe se zaveda, da je čas za popolno preobrazbo. Na pomoč pokliče bivšega igralca v akcijskih filmih, ki naj bi ga izuril v borilnih veščinah, in stilista, ki naj bi poskrbel za njegovo novo podobo.

icon-expand Ubogi Joe FOTO: VOYO

KINO

Pustolovski film Magične živali 2 ob 20.00 Nadaljevanje filma Magične živali iz čarovniškega sveta J. K. Rowling sledi poskusom Newta Scamanderja, da bi preprečil zlobne načrte mogočnega čarovnika Grindelwalda. Na koncu prvega dela filma je MACUSA ujela mogočnega Gellerta Grindelwalda, vendar pa je temačnemu magu uspelo pobegniti in že je začel z zbiranjem svojih najbolj gorečih podpornikov. V upanju, da prepreči Grindelwaldove zle načrte, Albus Dumbledore na pomoč pokliče svojega bivšega učenca Newta Scamandra, ki se na klic odzove, vendar se ne zaveda v kakšno nevarnost se spušča. V vse bolj razdeljenem čarovniškem svetu bosta ljubezen in predanost med najbližjimi prijetelji in družinami pristali na preizkušnji.

icon-expand Magične živali 2 FOTO: 24ur.com

Akcijski film Warcraft: Začetek ob 22.45 Nepozabna fantazijska avantura, polna vrtoglave akcije, osupljive čarovnije in prepovedane ljubezni. Svet orkov odmira, zato se odločijo pod vodstvom odločnega Durotana zavojevati človeško kraljestvo Azeroth. Po odprtju čarobnih temnih vrat, ki povezujejo oba svetova, so ljudje soočeni z nepredstavljivimi vojnimi grozotami, toda pod vodstvom plemenitega Anduina se zloveščim napadalcem pogumno postavijo po robu. Kmalu postane jasno, da je za obstanek obeh vrst nujno premirje, toda temne sile iz ozadja si želijo zgolj popolnega uničenja.

icon-expand Warcraft: Začetek FOTO: 24ur.com

Akcijski film En sam strel ob 01.10 V napeti akciji En sam strel se skupina marincev znajde ujeta v skrivnem zaporu Cie polnem teroristov, ko napadejo uporniki. Poročnik Blake Harris in njegova ekipa marincev dobijo pomembno nalogo. Iz strogo varovanega skritega zapora Cie morajo odpeljati terorista Mansurja na zaslišanje v Washington. Spremlja jih agentka Cie Zoe Anderson, ki zahteva, da ji vodja zapora preda ujetnika. Toda kmalu se vsi znajdejo v smrtni nevarnosti, ko jih napadejo oboroženi uporniki, ki zahtevajo izročitev zapornika.

icon-expand En sam strel FOTO: Karantanija Cinemas

NEDELJA, 21. DECEMBER

POP TV

Komedija Sam doma 5 ob 20.00 Finn Baxter in njegova družina se iz Kalifornije preselijo v novo hišo v Mainu. Finna je tam zelo strah in verjame, da v hiši straši. Ko nastavi pasti, da bi duha ujel, njegovi starši obtičijo na drugi strani mesta in Finn ostane s sestro Alexis sam doma. Medtem se kar trije vlomilci odločijo oropati njihovo hišo. Finn je odločen, da bo sestro in svoj dom obvaroval pred nepridipravi, zato jim pripravi neprijetno presenečenje.

icon-expand Sam doma 5 FOTO:

Serija Ja, Chef! ob 21.55 Chef mora za Pikino novorojenčico sestaviti posteljico, preden se Pika vrne iz porodnišnice. Chef za ta opravek angažira še Luko. Štef bi rad navezal pristnejši stik s Šefikino nečakinjo Dženito, zato se trudi pridobiti njeno naklonjenost. A žal ves trud izpade drugače od njegovih želja. Niko pripravlja romantično presenečenje za Katjo in za ta namen najame zanimivega pomočnika.

Drama Katera je prava ob 22.35 Mladi očka Will je ravno sredi ločitve, ko ga 10-letna hčerka Maya začne spraševati o tem, kako je živel pred poroko. Rada bi izvedela vse o tem, kako sta se njena starša spoznala in se zaljubila. Willova zgodba se začne, ko se kot mlad politik poda v New York, da bi sodeloval pri predsedniški kampanji. Med obujanjem spominov iz teh časov hčerki pove o romantičnih zvezah s tremi zelo različnimi ženskami. Maya tako začne spoznavati, da ljubezen ni preprosta stvar. Obenem Willu pomaga priti do spoznanja, da za ljubezen in srečen konec nikoli ni prepozno.

icon-expand Katera je prava FOTO: 24ur.com

KANAL A

Akcijski film Mož iz Toronta ob 20.00 V akcijski komediji Kevin Hart igra zmedenega prodajalca, ki ga zamenjajo za enega najnevarnejših morilcev na svetu, znanega le kot Mož iz Toronta. Prisiljen je prevzeti njegovo identiteto, toda ko prispe pravi morilec, se oba zavedata, da morata sodelovati, da bi se rešila iz niza neprijetnih in nevarnih situacij.

icon-expand Mož iz Toronta FOTO: 24ur.com

Akcijski film Podli fantje ob 22.20 Marcus in Mike sta prijatelja in partnerja v službi policije. Marcus je poročen in ima dva otroka, Mikeu pa resne zveze ne dišijo. Delata na oddelku za mamila v Miamiju in nekega dne preprodajalcem zaplenita heroin, vreden sto milijonov dolarjev. Njuno veselje pa traja le kratek čas, saj jima plen pred nosom nekdo ukrade. Fanta imata le tri dni časa, da mamilo najdeta in zaključita primer. Na sled prideta zloglasnim preprodajalcem, pot pa jima prekriža tudi edina priča, ki bi jima lahko pomagala. Zgodba se še dodatno zaplete, ko Marcus svoji ženi ne pove, da se ukvarja s tem primerom, po spletu okoliščin pa sta z Mikeom prisiljena zamenjati identiteto.

KINO

Pustolovski film Magične živali 3 ob 20.00 V fantazijski pustolovščini nas čaka nova avantura iz čarovniškega sveta, ki jo je ustvarila J.K. Rowling. Profesor Albus Dumbledore ve, da poskuša najnevarnejši čarovnik Gellert Grindelwald prevzeti nadzor nad čarovniškim svetom. Zaveda pa se tudi, da ga sam ne more ustaviti, zato ponovno zaupa magizoologu Salamandru Scamandru, da zbere druščino čarovnikov, čarovnic in enega pogumnega bunklja. Skupaj se podajo na nevarno nalogo, kjer se srečajo s starimi in novimi magičnimi živalmi ter se spopadejo z Grindelwaldovo vedno večjo legijo privržencev.

icon-expand Magične živali 3 FOTO: 24ur.com

Akcijski film Lovec: Zimska vojna ob 22.35 Dolgo preden naj bi Sneguljčica uničila zlobno kraljico Ravenno, je njena sestra, ledena kraljica Freya, zaradi srce parajoče izgube zbežala iz kraljestva. Na severu je zgradila veličastno trdnjavo, v kateri je za vedno zamrznila svoje srce in desetletja posvetila urjenju legije smrtonosnih lovcev. Med njimi sta bila tudi njena najbolj cenjena bojevnika Eric in Sara, ki pa sta zavoljo svoje prepovedane ljubezni plačala visoko ceno. Ko Freya izve, da je Sneguljčica porazila Ravenno, naroči bojevnikom, naj ji pripeljejo sestrino magično ogledalo, s pomočjo katerega lahko ponovno obudi zlobno kraljico. Če sestri združita njune temačne sile, si bosta pokorili celotno kraljestvo... Porazita ju lahko le odtujena in izgnana lovca Eric in Sara.

icon-expand Lovec: Zimska vojna FOTO: 24ur.com

Akcijski film Izurjen za preživetje ob 00.40 Postapokaliptični akcijski triler, ki se odvija pet let v prihodnosti v času za tem, ko je virus izbrisal večino svetovnega prebivalstva. Električno omrežje je padlo, jedrske elektrarne odpovedujejo, preživeli pa iščejo hrano, vodo in zaloge. Spremljamo Bena Granta, nekdanjega agenta FBI, ki živi sam na družinskem ranču. Po očetovi smrti se je Ben izoliral, saj bi rad le zaščitil svojo posest. Toda ko na njegov ranč pride Sarah, ki naj bi bila imuna na virus in se želi skriti pred tolpo razbojnikov, je Ben odločen, da jo bo zaščitil.

icon-expand Izurjen za preživetje FOTO: MGM