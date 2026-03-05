Zadovoljna.si
Aleksander Pozvek.
Oddaje

Na POP TV prihaja nova oddaja Vse najboljše novice

POP TV
05. 03. 2026 12.18
0

Na POP TV 12. marca prihaja nova in navdihujoča oddaja, ki bo gledalcem prinašala to, kar danes najbolj potrebujemo – dobre novice. V oddaji Vse najboljše novice bomo spoznali pozitivne zgodbe, ki v ospredje postavljajo ljudi, resnične trenutke in dejanja, ki vračajo vero v dobro. Z voditeljem Aleksandrom Pozvekom bomo na POP TV vsak četrtek ob 18.45 pogledali na svetlo plat sveta.

"Oddaja prinaša svež in drugačen pogled na svet okoli nas. V času, ko je medijski prostor pogosto zapolnjen z negativnimi in dramatičnimi vsebinami, so dobre novice in zgodbe vse prevečkrat prezrte. Prav zato smo se odločili, da gremo v drugo smer," pojasnjuje voditelj Aleksander Pozvek. Dodaja, da se bomo posvetili zgodbam, ki vračajo vero v ljudi, povezujejo skupnost in kažejo, da se vsak dan dogaja veliko lepega.

Aleksander Pozvek.
Aleksander Pozvek.FOTO: POP TV
Skrivnostna smrt pod hišo v Alpah

Vsaka epizoda bo skrbno sestavljena iz navdihujočih prispevkov, toplih presenečenj in trenutkov, ki bodo gledalcem narisali nasmeh na obraz. Ob koncu oddaje bo v sodelovanju s podjetjem SPAR Slovenija sledil še nagradni vrhunec, ki bo dodatno povezal studio in občinstvo.

Aleksander Pozvek iz terena v studio

Komik, voditelj in novinar Aleksander Pozvek pravi, da je to obdobje zanj še posebej zanimivo, saj se iz terena seli v studio, kjer je dinamika povsem drugačna. "Na terenu si nenehno v gibanju, odzivaš se na situacije v realnem času, v studiu pa je vse bolj strukturirano in tehnično usklajeno," pojasnjuje in dodaja, da je za kakšen nasvet prosil tudi sodelavko Nušo Lesar.

Aleksander Pozvek.
Aleksander Pozvek.FOTO: POP TV
"Rad bi se zahvalil Nuši, ki je prevzela vlogo mentorice. Po skoraj vsakem prebranem stavku ji zastavim vprašanje v slogu: Sem preveč teatralen? Kam naj dam roke? In vedno dobim dobronameren nasvet."

Oddaja, ki vrača vero v dobro

Vse najboljše novice niso le še ena informativna oddaja. Je poklon ljudem in zgodbam, ki nas povezujejo. Opomnik, da je svet kljub izzivom poln srčnih dejanj, poguma, solidarnosti in uspehov. Vse najboljše novice – vsak četrtek ob 18.45 na POP TV. Ker dobrih novic ni nikoli preveč!

Aleksander Pozvek.
Aleksander Pozvek.FOTO: POP TV
