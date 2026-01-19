Zadovoljna.si
Pod vplivom pomirjeval razkrije dolgo varovano skrivnost

M.S.
19. 01. 2026 15.22
0

Od ponedeljka do petka vas ob 20.00 na POP TV čaka priljubljena serija Botri. Spodaj najdete celoten spored za cel teden, da boste vedno v koraku z dogajanjem.

Ponedeljek

Vinko je še vedno vznemirjen zaradi Zlatana, zato mu dajo pomirjevala. V blodnjah pove Aljoši, da je Zlatan njegov sin. To pride na uho Andjeli, ki govorico razširi po mestu, nato pa poveže, da je Hrvat, ki je zaradi tihotaplenja umetnin pristal v italijanskem zaporu, Zlatan. Pere se spogleduje s Franetom, ki se v igri ljubezni ne znajde najbolje.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
61-letni Italijan na lovu za pravo ljubeznijo
Serijo Botri lahko spremljate na VOYO.

Torek

Stanislav sliši žalostno zgodbo o moškem, čigar pogreba se nihče ni udeležil, in se prestraši zase. Odloči se, da bo na večerjo povabil vso družino. Aljoša Vesni prizna, da je Vinko v blodnjah omenil, da je Zlatan njegov sin, njena reakcija pa ga preseneti. Inšpektor sumi Macane za smrt volka, medtem ko duhovnik prepriča Luce, da končno krsti Andrijo.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Seksi Srb je končno pripravljen na resno zvezo
Sreda

Vinko želi v bolnišnici zamenjati sobo zaradi nadležnega cimra. Stanislav se skuša opravičiti Spomenki z nakupom letalskih kart za Düsseldorf, kjer bi se pridružila Marku in Milici na medenih tednih. Janko in Aljoša v hotelu pogrešata Vinka, zato želita zaposliti Šimo. Njune težave se stopnjujejo, ko največje evropsko terapevtsko podjetje zahteva poročilo, če želijo sodelovati z njimi.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Četrtek

Vinko se vrne iz bolnišnice z novim pogledom na življenje, njegovi bližnji pa ga komaj prepoznajo. Milica se pretvarja, da jo boli trebuh, da bi se izognila medenim tednom s Spomenko in Stanislavom. Mirjana odpotuje v Italijo, medtem ko Vedrana ostane sama v gostilni in dan preživi z Bracom. Frane se po skupni noči s Pere do nje obnaša nenavadno.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Nove serije in filmi za vse okuse
Petek

Vedrano grize vest zaradi Braca, zato se potoži Luce, ki podvomi o smislu njenega zakona z Zlatanom. Braco medtem zapusti Hrvojko, ki kandidira za načelnico. Janko in Aljoša Šimo še dodatno vpleteta v hotelski posel, ko ugotovita, da predstavnica terapevtskega podjetja ne prenese moških. Šima opravi odlično delo in postavi temelje za prihodnje partnerstvo.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
