Ne zamudite najbolj privlačnega igralca nove generacije

PETEK, 19. JUNIJ

POP TV

Serija Botri ob 20.00 Milica odide na sestanek v Split, medtem ko Marko izkoristi priložnost in pristane v Sinju skupaj z Goranom in Bracom. Toda težava nastane, ko se Milica predčasno vrne domov. Jadranka zahteva delitev premoženja z Vinkom, njun prepir pa zelo prizadene Pere. Spomenka se odloči, da bo Stanislava presenetila z večerjo, a jo čaka grenko razočaranje.

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Komedija Poletna vila ob 21.15 V romantični komediji spremljamo Terry Russell, uspešno pisateljico, ki nima sreče v ljubezenskem življenju. Po katastrofalnem prvem zmenku z nadutim newyorškim kuharjem Matthewom se odloči, da bo poletje preživela v prijateljičini francoski vili, da bi dokončala svoj najnovejši roman. Toda kmalu jo čaka šok, ko v vili zagleda Matthewa. Medtem ko si delita hišo, odkrijeta, da se navdih in ljubezen prepletata na nepričakovane načine ...

icon-expand Poletna vila FOTO: VOYO

KANAL A

Znanstvena fantastika Terminator: Temačna usoda ob 20.10 Zgodba tokrat spremlja mlado Dani Ramos, ki živi preprosto življenje v Mexico Cityju s svojim očetom in bratom. Njihov mir zmoti prihod smrtonosnega terminatorja Rev-9 iz prihodnosti, ki ima nalogo, da Dani ubije. Toda njena usoda je ključna za preživetje človeštva, zato mlado dekle skušata pred njim zaščititi supervojakinja Grace in veteranka Sarah Connor. Medtem ko Rev-9 v lovu na Dani neusmiljeno uničuje vse pred sabo, trojica poišče ostarelega kiborga T-800 iz Sarahine preteklosti, ki bi lahko bil njihovo edino upanje.

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Kriminalka 13 ob 23.05 Film 13 razkriva temačen svet moči, denarja in ljudi, ki so pripravljeni staviti na tuje življenje za lasten dobiček. Glavni junak je Vince, ki ukrade ovojnico z navodili za skrivnostno službo, ki obljublja bogastvo, a ga pahne v smrtonosno podzemno igro ruske rulete. Med hazarderji, ki stavijo na človeška življenja, hitro spozna, da lahko preživi le, če premaga vse nasprotnike.

icon-expand Terminator: Temačna usoda FOTO: 24ur.com

KINO

Drama Razkrit ob 20.00 Detektiv Galban najde svojega partnerja in dobrega prijatelja, detektiva Cullena, umorjenega na postaji podzemne železnice. Na lovu za morilcem začne Galban ugotavljati, da je Cullen najbrž bil vpleten v prekupčevanje z drogami in policijsko korupcijo. Ko Galban raziskuje, vse ljudi, ki so poznali Cullena, po vrsti ubijajo. Galban se bliža resnici, Cullenova žena in njegov šef pa ga prosita, naj se umakne. Njegova odkritja bi lahko namreč dokazala korupcijo na policiji. Edina, ki še lahko pomaga, je mlada punca po imenu Isabel.

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Drama Ujemi me, če me moreš ob 21.50 Frank Abagnale že kot najstnik postane eden najuspešnejših prevarantov na svetu. Brez težav se izdaja za zdravnika, odvetnika ali pilota. Prav tako je nadarjen ponarejevalec in si s ponarejenimi čeki prisvoji milijone. Sčasoma pritegne pozornost agenta FBI Carla Hanrattyja, ki hoče pretkanega zločinca ujeti in pripeljati pred sodišče. Toda Frank je vedno korak pred Carlom, zato se zapleteta v napeto igro mačke in miši ...

icon-expand Ujemi me, če me moreš FOTO: 24ur.com

SOBOTA, 20. JUNIJ

POP TV

Akcija Šest dni, sedem noči ob 20.00 Zaročenca Robin in Frank preživljata romantičen teden na tropskem otoku. Robin je urednica vplivne revije in je kljub dopustu takoj pripravljena postoriti kakršnokoli službeno obveznost. Tako mora nekega dne sredi počitnic zaročenca pustiti samega in odleteti na Tahiti. Edini pilot, ki jo je pripravljen odpeljati tja, je šarmantni Quinn, ki sicer kar naprej nerga in sovraži turiste. Toda plačilo je dobro, zato naj bo. Toda že na začetku se ju prime smola. V njuno letalo trešči strela in strmoglavita na samoten otok.

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Grozljivka Fantazijski otok ob 22.10 Fantazijski otok je grozljivka o nesrečni peterici, ki obišče tropsko letovišče, kjer naj bi se uresničile vse njihove skrite želje, a se kmalu znajdejo v nočni mori. Na otoku s privlačnim imenom Fantazija skrivnostni gospod Roarke povabi goste v svoje razkošno letovišče, kjer naj bi se jim uresničile skrivne fantazije. Ko pa se njihova doživetja sprevržejo v strašljive nočne more, bodo morali gostje razrešiti skrivnost otoka, če želijo preživeti.

icon-expand Šest dni, sedem noči FOTO: 24ur.com

KANAL A

Akcija Umri pokončno 5 ob 20.00 Bruce Willis je spet v čevljih slovitega policista Johna McClana, ki se kot zakleto vedno ob pravem času znajde na napačnem mestu. Se težave lepijo nanj ali jih išče sam? Tokrat se odpravi v Moskvo, da izsledi svojega odtujenega sina Jacka, ki se je znašel v težavah z oblastmi. Oče in sin morata pozabiti na stare zamere, če hočeta preprečiti zločin z morebiti katastrofalnimi posledicami na najbolj zapuščenem kraju na svetu – v Černobilu. Bosta odnesla celo kožo iz divjih cestnih pregonov in smrtonosnih strelskih obračunov?

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Akcija Zmeda na poštnem vlaku ob 21.55 Brata John in Charlie sta oba zaposlena na newyorški policiji, kjer skrbita za varnost in red na podzemnih železnicah. K njunemu delu spada tudi varovanje vlaka, na katerem se prevažajo milijoni dolarjev. Ker vlak še nikoli ni bil oropan, John in Charlie že od otroštva sanjata o tem, kako bi bilo to mogoče storiti. John, ki je veliko bolj zrel in odgovoren, seveda nikoli ni mislil, da bi ga zares oropala. Toda Charlie, ki že od otroških let neprestano rine v težave, zaradi zasvojenosti s hazardiranjem nujno potrebuje denar. Zato se nekega dne odloči, da bo vlak res oropal, s tem pa Johna postavi v neprijeten položaj.

icon-expand Zmeda na poštnem vlaku FOTO: 24ur.com

KINO

Akcija Turist ob 20.00 Nič hudega sluteči Frank na vlaku za Benetke spozna lepo Elise. Toda njuno srečanje ni naključno. Frank se namreč ne zaveda, da je zahvaljujoč Elise postal del veliko večjega načrta, zaradi katerega se kmalu znajde v smrtni nevarnosti in v begu pred točo strelov, ki letijo v njegovo in Elisino smer. Kljub nevarnosti, v kateri se nahajata, pa se Frank in Elise zapleteta tudi v ljubezensko razmerje.

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Kriminalka Nevarni trikotnik ob 22.00 V kriminalni drami Nevarni trikotnik se Connorjevo dolgočasno življenje po srečanju z zapeljivo starejšo žensko obrne na glavo. Connor po prestani zaporni kazni poskuša začeti znova, ko nekega dne spozna zapeljivo Marilyn. Strastna afera z nesrečno poročeno žensko ga hitro potegne v nevarno igro, kjer ljubezen postane smrtonosna – bo pristal na njen drzni načrt umora?

icon-expand Turist FOTO: POP TV

NEDELJA, 21.JUNIJ

POP TV

Akcija Top Gun: Maverick ob 20.00 Top Gun: Maverick je nadaljevanje legendarne akcijske uspešnice iz leta 1986. Po tridesetih letih drzni mornariški pilot Maverick še vedno dosega rezultate vrhunskega letalca, zato ga pokličejo nazaj, da bi postal inštruktor za elitne letalce. Vendar se mora soočiti z duhovi svoje preteklosti, ko elitne diplomante letalske akademije Top Gun povede na misijo, ki bo od izbranega moštva zahtevala največjo žrtev.

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Triler Moj mož, morilec ob 22.45 Film Moj mož, morilec spremlja mladoporočenca Kat in Richarda, katerih zakon se spremeni v nočno moro, ko se razkrije mreža laži, prevar in manipulacije. Ko Kat odkrije moževo afero s sosedo Vivienne, postane tarča njegovih zahrbtnih spletk. Ujeta v igro prevar mora Kat dokazati svojo nedolžnost in razkrinkati resnico, preden bo prepozno.

icon-expand Top Gun: Maverick FOTO: VOYO

KANAL A

Akcija Jaz, vohun ob 20.00 Posebni agent Alex Scott mora s pomočjo svetovnega boksarskega prvaka Kellyja Robinsona najti najsodobnejše ameriško letalo, ki ga je ukradel preprodajalec orožja Arnold Gundars. Ta namerava letalo prodati najboljšemu ponudniku, teroristu z dostopom do jedrskih konic. Ko ameriški vladi ne uspe dobiti letala nazaj, morata Alex in Kelly rešiti svet pred grozečo katastrofo. Kelly bo prodrl v Gundarsov štab v Budimpešti, kjer Gundars kot velik ljubitelj boksa pripravlja spopad med njim in trenutnim evropskim prvakom.

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Akcija Feniksov let ob 21.55 Tovorno letalo, ki prevaža delavce z naftnega črpališča, zaradi hudega peščenega viharja strmoglavi v mongolski puščavi Gobi. Preživeli potniki se borijo s pomanjkanjem hrane in pijače ter ekstremnimi vremenskimi razmerami, ki vladajo v puščavi. Kmalu se zavejo, da obstaja le ena rešitev, da se vrnejo nazaj v civilizacijo. Iz razbitin strmoglavljenega letala morajo sestaviti novo. Pilot Frank Towns in ostali potniki se tako lotijo zahtevne naloge, saj je to njihovo edino upanje za preživetje. Toda slabo vreme, veliko smole in številni medsebojni konflikti grozijo, da bo šel njihov načrt po zlu.

icon-expand Jaz, vohun FOTO: 24ur.com

KINO

Akcija Dune: Peščeni planet ob 20.00 Mitsko junaško potovanje spremlja nadarjenega Paula Atreidesa, iz kraljevske hiše Atreides, ki mora odpotovati na najbolj nevaren planet v vesolju, da bi zagotovil prihodnost svoji družini in narodu. Znajde se sredi boja za ekskluzivno oskrbo planeta z najdragocenejšo obstoječo dobrino, ki se nahaja samo na Arrakisu in ki lahko odklene največji potencial človeštva. Preživeli bodo samo tisti, ki zmorejo premagati svoj strah.

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Akcija Surovi posel ob 22.55 Arnold Schwarzenegger igra bivšega FBI agenta Marka Kaminskyja, ki je izgubil službo, potem ko se je znesel nad osumljencem zlorabljenega dekleta. Toda ko se šef FBI-ja odloči obračunati z mafijo, v strelskem obračunu izgubi sina, ki ga umori kruti mafijec Luigi Patrovita. Da bi se maščeval, Marku obljubi nekdanjo službo, če bo opravil z mafijci.

icon-expand Dune: Peščeni planet FOTO: 24ur.com



