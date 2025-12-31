Obupan išče svojo ženo, ki je izginila brez sledu

PETEK, 2. JANUAR

POP TV

Komedija Georgijina pravila ob 20.00 Rachel je uporniška najstnica, ki ne upošteva in posluša nikogar, še posebej pa ne svoje mame Lily. Ko Rachel nekega dne doživi prometno nesrečo in razbije mamin avto, se Lily odloči, da jo bo čez poletje poslala na podeželje k svoji materi. Odločitev je vse prej kot lahka, saj je tudi Lily, ki ima težave z alkoholom, odraščala pod budnim očesom pretirano zaščitniške, stroge in religiozne matere Georgie. Toda morda bo prav to za Rachel pravo zdravilo.

Romanca Iskanje tebe ob 22.05 Romantična drama o iskanju moči, da bi bili zvesti sami sebi. Po ponesrečeni avdiciji na prestižnem glasbenem konservatoriju violinistka Finley Sinclair odpotuje v irsko obalno mestece, da bi začela študij v tujini. Kmalu se nepričakovano srečanje spremeni v neverjetno pustolovščino, ko spozna filmskega zvezdnika Becketta Rusha, ki tam snema nov del svoje franšize fantazijskih pustolovščin. Ko se med njima začne razvijati romanca, se Finley zaradi Becketta poda na pot odkrivanja, ki spremeni njeno srce, glasbo in pogled na življenje. Toda kmalu se bo morala Finley odločiti, kaj je pripravljena tvegati za ljubezen ...

icon-expand Georgijina pravila FOTO: 24ur.com

KANAL A

Kriminalka Marinec 5: Bojišče ob 20.00 Akcija sledi reševalcu Jakeu Carterju, nekdanjemu marincu, ki se po vrnitvi domov znajde v srditi bitki za preživetje. Ujet z ranjenim moškim, ki ga je prisegel zaščititi, mora bežati pred neusmiljeno motoristično tolpo, ki je pripravljena uničiti vse pred seboj. Da bi preživel, Jake prebudi svoje vojaške instinkte in poskuša končati smrtonosni pregon, preden bo prepozno.

Komedija Policijska akademija 1 ob 21.50 Na policijski akademiji se za policiste urijo ljudje, ki si jih nikoli ne bi mogli zamisliti v tej vlogi. Eden takih je Carey Mahoney, ki težave raje povzroča, kot jih rešuje. Še najraje jo zagode nepriljubljenemu poročniku Harrisu. Pri tem si pomaga s številnimi zvijačami, zaveznike pa najde tudi med odštekanimi sošolci.

icon-expand Marinec 5: Bojišče FOTO: 24ur.com

KINO

Akcijski film Mumija ob 20.00 Mumija nas popelje v starodavni Egipt. Visoki svečenik Imhotep ima razmerje z ljubico faraona Setija. Ko Seti izve za njuno razmerje, ga zaljubljenca umorita, Imhotepa pa za kazen živega mumificirajo v mestu mrtvih. Leta 1923 se drzen pustolovec Rick O'Connell odpravi v Hamunaptro, do skritih dragocenosti pa hoče priti tudi skupina pohlepnih Američanov. Tako iz večnega zapora osvobodijo Imhotepovo mumijo in znajdejo se v bitki za preživetje.

icon-expand Mumija FOTO: 24ur.com

Drama Zadnjič videna živa ob 22.15 V napeti srhljivki Gerard Butler obupan išče svojo ženo, potem ko je na bencinski črpalki nenadoma izginila. Will Spann pelje svojo bodočo bivšo ženo Liso na dom njenih staršev, ko med postankom na bencinski črpalki Lisa skrivnostno izgine brez sledu. Paničen Will za pomoč prosi lokalno policijo in Lisine starše, da bi jo našli. A ko čas mineva, sum pade nanj in mora vzeti stvari v svoje roke, se pretihotapiti v kriminalno združbo v mestu, medtem ko beži pred oblastmi v tekmi s časom, da bi našel Liso.

icon-expand Zadnjič videna živa FOTO: VOYO

Kriminalka Dober lažnivec ob 00.05 Napet triler Dober lažnivec o prevarantu in ovdoveli bogatašinji, ki se zapleteta v nevarno igro mačke in miši. Okoreli stari prevarant Roy Courtnay vrže oko na novo žrtev: nedavno ovdovelo, premožno Betty McLeish. Že od prvega srečanja jo začne Roy mrežiti s svojimi običajnimi manipulacijami in lažmi, Betty pa se zdi prevzeta od šarmantnega starega kavalirja in med njima se začne uglajena romanca. Ampak kar naj bi bila še ena goljufija, se nazadnje sprevrže v igro mačke in miši. Zahrbtne prevare bodo oba pahnile na minsko polje nevarnosti, spletk in izdaj, ki oba protagonista povezuje še iz njune daljne preteklosti.

SOBOTA, 3. JANUAR

Akcija Podli fantje za vedno ob 20.00 V tretjem delu kultne akcijske franšize se Will Smith in Martin Lawrence vračata v vlogah neizprosnih detektivov, ki se morata soočiti z novimi težavami in krizo srednjih let. Podla fanta sta zdaj nekoliko starejša, ampak nič manj nora in neizprosna. Ko Marcus dolgoletnemu kolegu Miku zaupa, da se bo kmalu upokojil, ga ta prepriča, da opravita še zadnjo misijo. Tokrat se dvojica poda na lov za nevarno vdovo mafijskega mogotca.

Komedija To so 40 ob 22.15 Zakonca Pete in Debbie praznujeta 40. rojstni dan. Kot se ob okrogli obletnici spodobi, se soočita s svojim skupnim življenjem in skleneta nekatere stvari izboljšati. Napišeta obširen seznam, ki vključuje vse od bolj intenzivnega ukvarjanja s športom do večjega posvečanja razvoju otrok. Kot se kmalu izkaže, več družinskega druženja na površje naplavi številna nesoglasja in zamere, ki ogrozijo družinsko slogo in povzročijo nemalo zabavnih preglavic.

icon-expand Podli fantje za vedno FOTO: 24ur.com

KANAL A

Pustolovski film Ledena doba ob 20.00 Animirana komedija nas popelje dvajset tisoč let nazaj, v čudežni svet z veličastnimi bitji iz pradavnine. Tako spoznamo sarkastičnega mamuta Mannyja, prezirljivega lenivca Sida in spletkarskega tigra Diega. Nenavadna trojica je prisiljena združiti moči, da bi rešila človeškega dojenčka in ga vrnila njegovi družini. Pri tem Manny in Sid ne vesta, da jima Diego pripravlja past, ki ju lahko stane življenja. Ko se skupaj podajo čez prostrano ledeno pokrajino, jih čaka kopica nevarnih zapletov.

Akcijski film Smrtonosni stroji ob 21.30 Film Smrtonosni stroji nas popelje v postapokaliptični svet, kjer se motorizirana mesta plenijo med sabo, nepričakovana zaveznika pa poskušata preprečiti zloveščo zaroto. Po uničenju civilizacije se po svetu potikajo orjaška premična mesta, ki neusmiljeno prežijo na manjša. Najbolj smrtonosno med njimi, London, požira vse pred seboj, zato skrivnostna Hester Shaw z izobčencem Tomom sklene nepričakovano zavezništvo, da bi spremenila prihodnost.

icon-expand Ledena doba FOTO: 24ur.com

KINO

Akcijski film Mumija se vrača ob 20.00 Mumija se vrača, saj se morata Rick O'Connell in Evelyn ponovno spopasti z zlom. S sinom Alexom živita v Londonu. Mumija starodavnega egipčanskega svečenika Imhotepa s pomočjo zlobnega Lock Naha in Meele znova doživi preporod v osrčju londonskega muzeja. A na prostosti je še ena temačna sila, še močnejša od Imhotepa. Kralj Škorpijon se spopade z Imhotepom, Rick in Evelyn pa se ponovno podata v pogumno reševanje sveta.

Komedija Noro bogati Azijci ob 22.20 Po knjižni uspešnici posneta zgodba spremlja Rachel Chu, Američanko kitajskega rodu iz New Yorka, ki se s svojim fantom Nickom Youngom odpravi na poroko njegovega najboljšega prijatelja v Singapur. Toda Nick je svojemu dekletu pozabil povedati nekaj ključnih podrobnosti. Kot prvo – odraščal je v hiši, ki je videti kot palača; kot drugo – več časa je preživel na zasebnih letalih kot v avtomobilih; in kot tretje – povsem slučajno je eden najbolj zaželenih samskih moških v državi. Kot Nickovo dekle ima Rachel v trenutku, ko stopi iz letala, tarčo na hrbtu in njene umirjene počitnice se kmalu spremenijo v tek čez ovire.

Dokumentarni film Sarajevo Safari ob 00.35 Med mnogimi dramatičnimi epizodami obleganja Sarajeva v letih 1992 do 1996, je javnosti ostala prikrita zgodba o safariju na ljudi. Redkim izbrancem je bilo znano, da je pri obleganju Sarajeva na srbski strani poleg Vojske Republike Srbske, prostovoljcev in plačancev delovala še ena, maloštevilna in skrivnostna skupina. To so bili premožni tujci, ki so plačevali visoke zneske, da so smeli streljati na prebivalce obleganega Sarajeva.

icon-expand Mumija se vrača FOTO: 24ur.com

NEDELJA, 4. JANUAR

Komedija Moj lažni mož ob 20.00 Leonardo je razvajen in bogat plejboj, Kate pa mati samohranilka, ki ima dve službi in jo Leonardo najame za čiščenje svoje jahte. Potem ko jo neupravičeno odpusti in ji noče plačati za opravljeno delo, Leonardo sredi noči pade čez palubo v morje in se zbudi z amnezijo. Da bi ga naučila lekcije, se Kate prikaže v bolnišnici in prepriča Leonarda, da je njen mož in mu priskrbi delo, zanj prvo v življenju. Kako se bo obnesel lažni zakon?

icon-expand Moj lažni mož FOTO: VOYO

Drama Beležnica ob 22.00 Na začetku zgodbe se odpravimo v Severno Karolino leta 1940. Spoznamo mlada Allie Hamilton in Noaha Calhouna, ki se zaljubita in preživita skupaj brezskrbno poletje. Ob koncu poletja morata zaradi vojne in različnih obveznosti končati svojo romanco. Dolga leta kasneje srečamo Noaha, kako hodi v dom za ostarele, kjer Allie, ki izgublja spomin, bere zapiske iz beležnice. Pripovedovanje o noro zaljubljenem mladem paru v Allie obudi spomine na mladost in stara čustva.

KANAL A

Akcijski film Nesmrtni ob 20.00 Potem ko so pred mnogimi leti bogovi dobili bitko proti Titanom, zemlji grozi nova nevarnost. Kralj Hiperion, ki hlepi po moči in prevladi, s svojo vojsko požiga Grčijo in pobija ljudi v želji, da bi našel mogočno legendarno orožje in z njim osvobodil Titane. Ti so že dolga stoletja zaprti na gori Tartar in potrpežljivo čakajo na priložnost za maščevanje. Ker se bogovi ne smejo vpletati v človeske vojne, Zevs na skrivaj izbere mladeniča Tezeja in ga obdari s posebnimi močmi, tako da se je s svojo uporniško vojsko sposoben upreti Hiperionu in njegovi vojski.

Akcijski film Podli fantje za vedno ob 22.00 V tretjem delu kultne akcijske franšize se Will Smith in Martin Lawrence vračata v vlogah neizprosnih detektivov, ki se morata soočiti z novimi težavami in krizo srednjih let. Podla fanta sta zdaj nekoliko starejša, ampak nič manj nora in neizprosna. Ko Marcus dolgoletnemu kolegu Miku zaupa, da se bo kmalu upokojil, ga ta prepriča, da opravita še zadnjo misijo. Tokrat se dvojica poda na lov za nevarno vdovo mafijskega mogotca.

KINO

Akcijski film Mumija: Grobnica zmajskega cesarja ob 20.00 2000 let je že minilo, odkar je čarovnica Zi Yuan zloglasnega kitajskega cesarja in njegovo vojsko začarala in spremenila v mumije, ki se še vedno nahajajo v grobnici zmajskega cesarja. Ko s pomočjo starodavnega diamanta kitajski cesar nenadoma oživi, mu morajo pogumni arheolog Rick O'Connell, njegova žena Evelyn in njun sin Alex preprečiti, da si podredi človeštvo. Ricka in njegovo druščino tako čaka ena najbolj razburljivih pustolovščin v življenju.

Akcijski film Megalodon: Predator iz globin ob 22.00 Jason Statham v akcijskem spektaklu Megalodon: Predator iz globin vodi reševalno misijo na dno Tihega oceana, kjer naleti na največjega morskega plenilca vseh časov. Mornariški stotnik Jonas Taylor je pred leti izgubil kariero in zakon, ko je trdil, da ga je napadel orjaški megalodon. Ko se njegova nekdanja žena znajde ujeta v okvarjeni podmornici, se mora soočiti s svojimi strahovi in ugotoviti – je ta pradavni plenilec še vedno živ?

Drama Zadnjič videna živa ob 00.00 V napeti srhljivki Gerard Butler obupan išče svojo ženo, potem ko je na bencinski črpalki nenadoma izginila. Will Spann pelje svojo bodočo bivšo ženo Liso na dom njenih staršev, ko med postankom na bencinski črpalki Lisa skrivnostno izgine brez sledu. Paničen Will za pomoč prosi lokalno policijo in Lisine starše, da bi jo našli. A ko čas mineva, sum pade nanj in mora vzeti stvari v svoje roke, se pretihotapiti v kriminalno združbo v mestu, medtem ko beži pred oblastmi v tekmi s časom, da bi našel Liso.

icon-expand Mumija: Grobnica zmajskega cesarja FOTO: 24ur.com