Ponedeljek
Divna je zadovoljna, saj naj bi otroci prevzeli podjetje, a Veljkov prihod in Jocovo nasprotovanje ji prekrižata načrte. Petra se odpravi po Lorenine stvari k Dragu in Sanji, ki ju skrbi, ker se jima Lorena ne oglasi. Crni se poveže s policistko Klaudijo in ji razkrije, da ima otroka, ki je končal v sirotišnici.
Torek
Joca moti, da bodo Veljkovi otroci prevzeli podjetje. Spre se z Divno in Niko, ki opozori, da je edino upanje za podjetje nadaljevanje sodelovanja z Bratošem. Zrinka ugotovi, da so se pomešale strani njenega romana in Ivanini ločitveni papirji. Petra dobi dokončno potrditev, da je Lorena njena zapuščena hči.
Sreda
Zrinka dojame posledice objave romana in se mu z bolečino odpove, nato pa jo preseneti objava prvega poglavja na spletu. Ivana se z Bratošem dogovori za nadaljevanje sodelovanja, a pod strožjimi pogoji. Crni skuša ugotoviti, zakaj Lorena pravi, da je njeno življenje laž. Naslednji dan Lorena zapusti Šimatova, saj jima ne more odpustiti laži in prevare.
Četrtek
Zrinka spozna, da mora Ivani povedati za objavo romana, a to skuša storiti diskretno. Ivana resnico izve od Ružice, razočarana nad sestro pa jo izžene iz hiše. Veljko Ivani predlaga pritisk na Šarinića, a ona ga prosi, naj ne ukrepa. Veljko in Joco sta presenečena, ko se na vratih pojavi izgnana Zrinka. Crni Petri in Loreni ponudi bivanje v svoji vili.
Petek
Zrinka se vseli v Jocovo vilo, Uno pa preseneti nova sostanovalka. Ružica Zrinke ne želi v hiši in zahteva, da jo Joco izžene. Jakov se pogovori z Loreno in želi vedeti, ali je zaljubljena vanj. Vesna izzove Ivano, ki ji prisoli klofuto, Bratoš pa ju sankcionira. Ivana in Marina obiščeta Šarinića, a ugotovita, da sta ju Zrinka in Veljko prehitela.
