Ima otroka, ki je končal v sirotišnici

M.S.
19. 01. 2026 15.19
0

Serija V dobrem in slabem vas vsak teden popelje v vrtinec laži, izsiljevanj in osebnih dram. Spremljajte jo od ponedeljka do petka ob 18. uri, spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.

Ponedeljek 

Divna je zadovoljna, saj naj bi otroci prevzeli podjetje, a Veljkov prihod in Jocovo nasprotovanje ji prekrižata načrte. Petra se odpravi po Lorenine stvari k Dragu in Sanji, ki ju skrbi, ker se jima Lorena ne oglasi. Crni se poveže s policistko Klaudijo in ji razkrije, da ima otroka, ki je končal v sirotišnici.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Preberi še
Spremljajte serijo V dobrem in slabem na VOYO!

Torek

Joca moti, da bodo Veljkovi otroci prevzeli podjetje. Spre se z Divno in Niko, ki opozori, da je edino upanje za podjetje nadaljevanje sodelovanja z Bratošem. Zrinka ugotovi, da so se pomešale strani njenega romana in Ivanini ločitveni papirji. Petra dobi dokončno potrditev, da je Lorena njena zapuščena hči.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Preberi še
Sreda

Zrinka dojame posledice objave romana in se mu z bolečino odpove, nato pa jo preseneti objava prvega poglavja na spletu. Ivana se z Bratošem dogovori za nadaljevanje sodelovanja, a pod strožjimi pogoji. Crni skuša ugotoviti, zakaj Lorena pravi, da je njeno življenje laž. Naslednji dan Lorena zapusti Šimatova, saj jima ne more odpustiti laži in prevare.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Preberi še
Četrtek

Zrinka spozna, da mora Ivani povedati za objavo romana, a to skuša storiti diskretno. Ivana resnico izve od Ružice, razočarana nad sestro pa jo izžene iz hiše. Veljko Ivani predlaga pritisk na Šarinića, a ona ga prosi, naj ne ukrepa. Veljko in Joco sta presenečena, ko se na vratih pojavi izgnana Zrinka. Crni Petri in Loreni ponudi bivanje v svoji vili.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Preberi še
Petek

Zrinka se vseli v Jocovo vilo, Uno pa preseneti nova sostanovalka. Ružica Zrinke ne želi v hiši in zahteva, da jo Joco izžene. Jakov se pogovori z Loreno in želi vedeti, ali je zaljubljena vanj. Vesna izzove Ivano, ki ji prisoli klofuto, Bratoš pa ju sankcionira. Ivana in Marina obiščeta Šarinića, a ugotovita, da sta ju Zrinka in Veljko prehitela.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Preberi še
