Zaloti jo med brskanjem po njegovi pisarni

Ponedeljek ob 15.35

Nika in Toma sta zmedena zaradi Damjanovega zanimanja za prstan, Damjan pa je vse bolj sumničav glede Gabrijelinega izginotja. Ivana želi Veljka opozoriti na novonastalo situacijo s Tomom. Petra se spominja otroštva, Lorena pa vse bolj sočustvuje z njo – dokler ju ne preseneti prihod Petrine matere. Crni zaloti Sanjo, kako brska po njegovi pisarni.

Torek ob 15.40

Crni skuša izvedeti, kdo je Sanja in kaj ve o njem, a situacija uide izpod nadzora in Sanja pobegne iz gostilne. Ivana je jezna na Veljka, ker ji je prikril resnico o Tomu. Veljko in Joco sta znova v sporu z otroki. Petra in Lorena se vse bolj zbližujeta, medtem ko Klaudija in Damjan nadaljujeta s preiskovanjem Crnega.

Sreda ob 15.40

Crni pokliče Petro, a Filipa izkoristi priložnost in mu razkrije, kje sta Petra in Lorena. Toma se znajde v hudi zagati zaradi Gabrijelinega prstana. Nika se sestane z Divno, ki ji je težko pri srcu zaradi njene zaroke s kriminalcem. Miro, Una in Jakov začnejo sodelovati z očeti, a Veljko kmalu povzroči težave.

Četrtek ob 15.40

Miro in Jakov začasno zakopljeta bojno sekiro. Petra in Lorena bežita pred Crnim, ki jima je za petami, a Loreni postane slabo, zato jo Petra odpelje v bolnišnico. Jakova skrbi za Loreno, medtem ko Miro preživlja večer z Uno ob Nikini slabi kuhinji. Veljko pa je prepričan, da je njegovo ljubezensko življenje na psu in gre celo Jocu s fiktivno zvezo z Zrinko bolje.

Petek

16.15

Drago in Sanja poiščeta zatočišče pri Veljku. Ivana in Marina združita moči, da bi jima pomagali, a Marina se zaradi tega spopade z Damjanom. Veljko zaloti Vilija in Leo sama v baru, medtem ko se Toma in Nika soočata s posledicami svoje nepazljivosti. Jakov opozori Loreno, da Crni ponuja nagrado za njeno lokacijo, kar jo razjezi.

17.50

Crni in Lorena sta pod navalom čustev, Crni pa se ji poskuša približati. Ponudi ji vse, kar potrebuje, toda pretresena Lorena ga zavrača. Drago je v skrbeh za Sanjo, Veljko pa ga odpelje na policijo, kjer pride do spora z Damjanom. Una in Miro odideta na prvi ultrazvok, na katerem bi lahko izvedela spol otroka, medtem ko Jakov čuti vse večji pritisk.

