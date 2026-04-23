Ta vikend nas čakajo največje slovenske uspešnice

Nostalgija in navdih na domačih ekranih
Petek
Gremo mi po svoje 2 ob 20.10
Taborniki iz rodu Zvitega svizca s svojim tečnim Starešino spet taborijo v Posočju, kjer se zapletejo v nove prepire, norčije in dogodivščine. Idilično taborjenje zmoti prihod štajerskih tabornikov in njihovega tekmovalno nastrojenega Šefa, ki si je takoj v laseh s Starešino. Toda ko najdeta skupnega sovražnika, drobnjakarsko Inšpektorico, obsedeno z novimi evropskimi taborniškimi pravili, hitro združita moči. Ko se izgubi skupina najmlajših tabornikov, postane vse skupaj še živahnejše.
Sobota
Sreča na vrvici ob 20.00
Sreča na vrvici je legendarni mladinski film. Glavni junak filma je Matic, ki sam z mamo živi v blokovskem naselju v Ljubljani, oče pa je službeno v tujini. Matičevo življenje se nenadoma spremeni, ko ga k sodelovanju povabijo filmarji. Izberejo ga za glavno vlogo, z njim pa zaigra tudi velik dresiran novofundlanec Jakob. Jakob in Matic se tako navežeta eden na drugega, da Maticu psa na koncu kar podarijo. Takrat pa se začnejo težave. Jakob v bloku zaradi lajanja in razgrajanja ni priljubljen, zato sosedi vztrajajo, da mora oditi. Še bolj se zaplete, ko Matičeva mama da oglas v časopis, da prodaja psa. Zato morajo Matic in njegovi prijatelji ukrepati.
Nedelja
Šepet metulja ob 20.00
Mladinski film Šepet metulja govori o sanjah, vztrajanju in premagovanju ovir. Jan je 17-letni navdušenec mehatronike in najstnik avtist. Pridruži se razredu, ki za podelitev štipendije v mednarodnem podjetju tekmuje v razvoju programske opreme sodobnega prezračevalnega sistema s pogonom na umetno inteligenco. Razred vodi neizprosni učitelj Frenk, ki ne odobrava posebnih potreb učencev in hodi po robu z drugačnimi metodami pouka. Jan kljub vsem oviram učitelja in sošolcev dokaže, da zmore. S pomočjo ambiciozne svetovalne delavke Zarje počasi napreduje v šoli in se zbliža tudi z direktorjem podjetja, ki ga vzame pod svoje okrilje.
