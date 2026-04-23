Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Gremo mi po svoje
Oddaje

Ta vikend nas čakajo največje slovenske uspešnice

M.S.
23. 04. 2026 15.51
0

Ne zamudite slovenskih filmskih uspešnic od petka do nedelje na POP TV, ki bodo na zaslone prinesle pravo mero nostalgije, smeha in nepozabnih trenutkov. Pripravite se na vikend, poln domačih zgodb, ki so zaznamovale generacije.

Nostalgija in navdih na domačih ekranih

Petek

Gremo mi po svoje 2 ob 20.10

Taborniki iz rodu Zvitega svizca s svojim tečnim Starešino spet taborijo v Posočju, kjer se zapletejo v nove prepire, norčije in dogodivščine. Idilično taborjenje zmoti prihod štajerskih tabornikov in njihovega tekmovalno nastrojenega Šefa, ki si je takoj v laseh s Starešino. Toda ko najdeta skupnega sovražnika, drobnjakarsko Inšpektorico, obsedeno z novimi evropskimi taborniškimi pravili, hitro združita moči. Ko se izgubi skupina najmlajših tabornikov, postane vse skupaj še živahnejše.

Gremo mi po svoje 2
Gremo mi po svoje 2 FOTO: PRO PLUS
Sobota 

Sreča na vrvici ob 20.00

Sreča na vrvici je legendarni mladinski film. Glavni junak filma je Matic, ki sam z mamo živi v blokovskem naselju v Ljubljani, oče pa je službeno v tujini. Matičevo življenje se nenadoma spremeni, ko ga k sodelovanju povabijo filmarji. Izberejo ga za glavno vlogo, z njim pa zaigra tudi velik dresiran novofundlanec Jakob. Jakob in Matic se tako navežeta eden na drugega, da Maticu psa na koncu kar podarijo. Takrat pa se začnejo težave. Jakob v bloku zaradi lajanja in razgrajanja ni priljubljen, zato sosedi vztrajajo, da mora oditi. Še bolj se zaplete, ko Matičeva mama da oglas v časopis, da prodaja psa. Zato morajo Matic in njegovi prijatelji ukrepati.

Sreča na vrvici
Sreča na vrviciFOTO: 24ur.com
Nedelja

Šepet metulja ob 20.00

Mladinski film Šepet metulja govori o sanjah, vztrajanju in premagovanju ovir. Jan je 17-letni navdušenec mehatronike in najstnik avtist. Pridruži se razredu, ki za podelitev štipendije v mednarodnem podjetju tekmuje v razvoju programske opreme sodobnega prezračevalnega sistema s pogonom na umetno inteligenco. Razred vodi neizprosni učitelj Frenk, ki ne odobrava posebnih potreb učencev in hodi po robu z drugačnimi metodami pouka. Jan kljub vsem oviram učitelja in sošolcev dokaže, da zmore. S pomočjo ambiciozne svetovalne delavke Zarje počasi napreduje v šoli in se zbliža tudi z direktorjem podjetja, ki ga vzame pod svoje okrilje.

Šepet metulja
Šepet metuljaFOTO: VOYO
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
slovenski filmi POP TV filmski vikend Sreča na vrvici Gremo mi po svoje
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1671