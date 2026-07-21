Se bo med njima še kdaj prižgala iskrica?

Teden intimnosti prinese nove preizkušnje in močna čustva. Medtem ko se dva para ob skupnih nalogah še bolj zbližata, se Rebecca in Steve znajdeta na robu prepada, Rachel in Steven pa iščeta pot nazaj drug do drugega. Ob koncu tedna enega od parov čaka odločitev, ki bo pretresla celoten eksperiment.
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