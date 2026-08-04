Molk je rešil večerjo, a ne tudi njunega odnosa

Na četrti ceremoniji odločitev tudi novi pari prvič odločajo o prihodnosti svojega zakona. Rachel in Steven sta vse bolj povezana, Stella in Filip se soočita z novim korakom v odnosu, Gia in Scott pa skušata pustiti preteklost za seboj. Stephanie odkrito spregovori o Tysonovem vedenju, kar povzroči burno reakcijo in pretrese celotno ceremonijo.
Tyson je imel občutek, da je bil njun prejšnji teden uspešen, saj se mu je zdelo, da sta bila zelo prijateljska in se skoraj nista prepirala. Stephanie pa je priznala, da je bila večerja uspešna predvsem zato, ker se je odločila ostati tiho. "Če bi se oglasila, bi se sprla, saj Tyson ne mara, da mu kdo ugovarja" je dejala. Tyson medtem sploh ni opazil, da mora biti po njegovem in da se je njegova žena začela vse bolj umikati ter se ne vpleta več v njune pogovore. V spodnjem videoposnetku si oglejte njun jutranji pogovor ob kavi.
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