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Poroka na prvi pogled: Avstralija
Oddaje

Molk je rešil večerjo, a ne tudi njunega odnosa

M.S.
04. 08. 2026 13.13
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Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Medtem ko se nekateri pari zbližujejo in odkrito spregovorijo o svoji intimi, se drugi soočajo z ljubosumjem, starimi zamerami in prvimi razpokami v odnosih. Oglejte si nove epizode na VOYO.

Na četrti ceremoniji odločitev tudi novi pari prvič odločajo o prihodnosti svojega zakona. Rachel in Steven sta vse bolj povezana, Stella in Filip se soočita z novim korakom v odnosu, Gia in Scott pa skušata pustiti preteklost za seboj. Stephanie odkrito spregovori o Tysonovem vedenju, kar povzroči burno reakcijo in pretrese celotno ceremonijo.

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Poroka na prvi pogled: AvstralijaFOTO: VOYO
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Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

Tyson je imel občutek, da je bil njun prejšnji teden uspešen, saj se mu je zdelo, da sta bila zelo prijateljska in se skoraj nista prepirala. Stephanie pa je priznala, da je bila večerja uspešna predvsem zato, ker se je odločila ostati tiho. "Če bi se oglasila, bi se sprla, saj Tyson ne mara, da mu kdo ugovarja"  je dejala. Tyson medtem sploh ni opazil, da mora biti po njegovem in da se je njegova žena začela vse bolj umikati ter se ne vpleta več v njune pogovore. V spodnjem videoposnetku si oglejte njun jutranji pogovor ob kavi.

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