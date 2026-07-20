Njegovi poljubi so jo močno razočarali

Po burni ceremoniji odločitev se začne teden intimnosti, ki bo pare spodbudil, da se še bolj odprejo drug drugemu. Medtem ko nekateri ob novih nalogah znova zanetijo iskrice, se drugi soočijo z bolečimi priznanji. Dva para se znajdeta pred zahtevno preizkušnjo, Julia in Grayson pa se sprašujeta, ali sta pripravljena narediti naslednji korak.
Rachel in Steven se tudi po poroki še vedno soočata s pomanjkanjem intimnosti v svojem odnosu. Rachel bo odkrito priznala, da pogreša strast in romantiko ter da si želi, da bi jo mož končno zares poljubil. "Želim si vročega poljuba. Med nama pri poljubljanju ni prav nobene strasti. Od poroke sem dobila le dva poljuba za lahko noč. To je takšen poljub, kot ga daš svoji mami," bo brez zadržkov povedala Rachel.
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