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Poroka na prvi pogled: Avstralija
Oddaje

Ko so že vsi obupali nad njima, je preskočila iskrica

M.S.
30. 07. 2026 10.52
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Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Medtem ko se nekateri pari zbližujejo in odkrito spregovorijo o svoji intimi, se drugi soočajo z ljubosumjem, starimi zamerami in prvimi razpokami v odnosih. Oglejte si nove epizode na VOYO.

Pari se vrnejo v stanovanja, kjer jih čakajo novi izzivi. Trije novi pari začenjajo skupno življenje, Bec in Danny skušata znova zgraditi zaupanje, Juliette in Joel pa se vse bolj oddaljujeta. Teden obiskov družine in prijateljev prinese iskrene pogovore, neprijetna vprašanja in nepričakovane zaplete, ki bodo nekatere odnose še utrdili, druge pa postavili na resno preizkušnjo.

Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Poroka na prvi pogled: Avstralija.FOTO: VOYO
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Stephanie in Tyson sta se odločila, da si data še eno priložnost za spoznavanje. Očitno je bila to prava odločitev, kar si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku. Le večer pred tem sta se namreč odkrito soočila in si priznala marsikatero do tedaj skrito misel, zaradi česar je že kazalo, da se njuna skupna zgodba bliža koncu.

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Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO. Solze, prepiri, nepričakovani preobrati, močna privlačnost in iskrena čustva bodo poskrbeli za sezono, ki je preprosto ne boste mogli nehati gledati. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemite trenutek zase. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

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