Pred vsemi ga spravi v zadrego

Na četrti skupni večerji si Bec obljubi, da se bo izognila novim sporom, a govorice hitro poskrbijo za novo napetost. Chris z drugimi pari deli pomembno novico, ki ne naleti na enako navdušenje pri vseh. Juliette in Joel prispeta skupaj, toda ko med večerjo zaokrožijo neprijetne govorice o njegovem vedenju, se znajdeta v središču burnega obračuna.
Joel in Juliette sta med večerjo sedela drug ob drugem, a med njima skoraj ni bilo pravega pogovora. Joel je priznal, da je bil za oba to zelo zahteven teden in da njun odnos trenutno ni najboljši. Juliette pa je dodala, da je v tem času spoznala tudi njegovo povsem drugo plat. Nato je med udeleženci zaokrožila govorica, ki si jo lahko ogledate v spodnjem videoposnetku in bo na večerji povzročila velike posledice.
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