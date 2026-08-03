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Poroka na prvi pogled: Avstralija
Oddaje

Pred vsemi ga spravi v zadrego

M.S.
03. 08. 2026 15.20
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Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Medtem ko se nekateri pari zbližujejo in odkrito spregovorijo o svoji intimi, se drugi soočajo z ljubosumjem, starimi zamerami in prvimi razpokami v odnosih. Oglejte si nove epizode na VOYO.

Na četrti skupni večerji si Bec obljubi, da se bo izognila novim sporom, a govorice hitro poskrbijo za novo napetost. Chris z drugimi pari deli pomembno novico, ki ne naleti na enako navdušenje pri vseh. Juliette in Joel prispeta skupaj, toda ko med večerjo zaokrožijo neprijetne govorice o njegovem vedenju, se znajdeta v središču burnega obračuna.

Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Poroka na prvi pogled: Avstralija.FOTO: VOYO
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Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

Joel in Juliette sta med večerjo sedela drug ob drugem, a med njima skoraj ni bilo pravega pogovora. Joel je priznal, da je bil za oba to zelo zahteven teden in da njun odnos trenutno ni najboljši. Juliette pa je dodala, da je v tem času spoznala tudi njegovo povsem drugo plat. Nato je med udeleženci zaokrožila govorica, ki si jo lahko ogledate v spodnjem videoposnetku in bo na večerji povzročila velike posledice.

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